陽光保險年報傳捷:內核精神力量助力長期穩定成長 行業復蘇預期下投資價值凸顯

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 3月29日,陽光保險(06963.HK)公佈2022年業績。2022年,受到國際地緣政治等因素影響,中國宏觀經濟增長壓力加強,消費需求釋放趨緩,保險行業處於轉型陣痛期。面對多重挑戰,陽光保險順勢而為,專注保險主業和價值發展,以創新為業務發展提供動能,頂住了市場和行業週期的雙重壓力,圓滿達成了各項經營指標任務。在3月30日舉辦的業績發佈會上,陽光保險創始人、董事長張維功表示,2022年保險業面臨較大壓力,陽光保險明確「穩字當頭,好字當頭」的基調,順利實現發展與價值的平衡,並度過了高強度的壓力測試。



創業精神與文化力量驅動高品質發展 企業家精神創造卓越價值



目前陽光保險是中國內地上市險企中唯一一家以創業的方式成立的保險公司,原始創業期間形成的「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神,發展過程中形成的堅守市場化機制、價值成長原則,奠定了集團的價值主張與企業家精神的基礎,成爲日後集團不斷發展壯大的基因力量。同時,集團深諳文化對於企業建設與發展的重要性,積極將企業文化滲透至管理的各個方面,構建起了核心文化、分項文化與崗位文化三位一體的豐富而完善的文化體系,形成了「務實創新」的公司文化風格,堅持「企業是幹出來的,不是吹出來的」紮實作風。



國務院總理李強在今年年初曾表示,時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史,希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神,堅定信心再出發。這充分證明企業家是國家市場經濟的靈魂人物,是最重要的經濟增長的力量。隨著中國經濟邁入高品質發展階段,未來經濟增長將越來越依賴於創新發展,而企業家精神則是創新發展的核心驅動要素之一。陽光保險以其強大的企業家創業精神和務實的企業文化,得以在競爭激烈的市場環境下脫穎而出,始終保持敏銳的洞察力和前瞻性的眼光,並不斷地推陳出新,穩步跨越了不確定性週期,獲得業績的高速成長。



從收入來看,2022年,陽光保險實現總收入1,285.8億元,同比增長7.2% ,總保費收入1087.4億元,同比增長6.9%。分業務來看,壽險總保費收入683.0億元,同比增長12.3%,其中新單期繳保費收入147.5億元,同比增長9.3%。財產險實現保費收入403.8億元,和上年基本持平,其中,家用車保費增速7.5% ,新能源車保費增速97.1%,農險保費增速61.7%。



價值增長方面,2022年,陽光保險內含價值為1,012.7億元,較上一年度增長8.0% 。在已上市的壽險公司均面臨增長壓力的2022年,阳光保险堅持價值引領,新業務價值同比實現罕見的正增長,達到30.2億元,展現出強勁的增長韌性。陽光財險通過持續優化業務結構,打造車險穩定盈利源,建立非車險相對優勢,盈利能力明顯增強。



投資收益方面,面臨複雜多變的市場環境,陽光保險持續踐行長期價值投資理念,以資產負債管理為核心原則,強化戰略投資與保險主業協同,實現總投資收益達201.3億元,同比增長5.4%,總投資收益率達5.0%。



在過去一年極具挑戰的經濟環境下,陽光保險集團運用企業家精神在推動企業正向發展上得到了充分的實踐,也為更多企業樹立了正確的榜樣。未來如果更多的企業學習並推崇這種企業家精神治理的態度,這將推動在全社會中營造一種尊重企業家精神的良好氛圍,更有利於企業家精神的發揮,更有利於企業家群體創新創業,從而為經濟發展注入源源不斷的活力,推動我國經濟高品質發展。



機構看好保險板塊後續行情



從行業方面看,隨著穩經濟增長政策的逐步推出和經濟數據的穩步好轉,市場預期將得到提振,具備顯著順週期屬性的保險股有望迎來估值上行。券商機構普遍認為,經濟活動正常化趨勢不斷加強的過程中,邊際向好的內外部環境將賦予保險板塊估值彈性。



陽光保險隊伍質態延續優化,價值增速顯著優於同業,在行業基本面改善的助推下,其優勢將會延續,並推動公司價值持續增長。此前,華泰證券、東吳證券曾發佈研報,看好陽光保險後續發展,並給予其「買入」評級。



未來,陽光保險將堅守保險本源,堅持高質量發展目標,不斷提升保險服務供給能力,在服務國家戰略、服務社會民生、服務實體經濟的同時,向客戶驅動型的高價值保險集團的目標持續進發,傾力打造保險行業高質量發展的範本。





