陽光保險公佈2022年年度業績

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「集團」;香港聯交所上市編號:6963.HK)公佈其截至二零二二年十二月三十一日止年度(「報告期」)之年度業績。



2022年年度業績摘要:

-- 總收入1,285.8億元(人民幣,下同),同比增長7.2%,其中總保費收入1,087.4億元,同比增長6.9%;

-- 陽光人壽新單期繳保費收入147.5億元,同比增長9.3%;

-- 一年新業務價值30.2億元,同比實現正增長;

-- 陽光財險保費收入403.8億元,承保實現盈利;

-- 歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元;

-- 內含價值1,012.7億元,增長8.0%。



2022年是極不尋常、極不平凡的一年。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,在機遇與挑戰並存的時代背景下,集團應時而為、應勢而動,堅持「穩字當頭、好字當頭」的發展理念,於危機中育新機,於變局中開新局,專注保險主業和價值發展,以創新為業務發展提供動能,圓滿達成各項經營指標任務。



堅守保險主業定力 譜寫高品質發展新篇章



作為中國快速成長的保險企業,集團始終不忘初心,秉承「讓人們擁有更多的陽光」使命,承擔起經濟「減震器」和社會「穩定器」的角色。2022年,集團堅持專注保險主業,保險業務全面均衡,總體經營業績實現穩健增長,價值創造能力持續增強。全年實現總收入1,285.8億元(人民幣,下同),同比增長7.2%。內含價值1,012.7億元,增長8.0%。歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元。



人身保險方面,2022年,隨著全球經濟環境動盪,保險行業轉型進入深水區,對此,陽光人壽基於對市場環境和客戶需求變化的深刻理解,堅持價值發展路線不動搖,積極探索發展新思路。通過客戶需求洞察、隊伍轉型升級、產品體系完善、服務體系構建、數位化創新等舉措,不斷推進公司高品質健康發展。報告期內,實現總保費收入683億元,同比增長12.3%;一年新業務價值30.2億元,實現行業內少有的正增長。



財產保險方面,集團主要通過陽光財險提供財產險產品和服務。年內,陽光財險盈利能力增強,業務結構優化,進一步夯實高品質發展基礎。資料顯示,報告期內,陽光財險實現淨利潤16.02億元,綜合賠付率65.0%,綜合費用率34.9%。全年實現原保險保費收入403.8億元。



踐行價值發展 彰顯長期投資價值



除聚焦保險主責主業外,集團亦始終踐行價值發展,以資產負債管理為著力點,同時提升客戶經營能力,為鞏固自身行業地位構築了堅實發展護城河。業績報告資料顯示,2022年,集團實現總投資收益201.3 億元,同比增長5.4%;總投資收益率為5.0%。集團亦不斷提升多資產多策略多客戶的綜合投資管理能力和客戶服務水準,協力廠商資產管理規模達4,149.8億元,同比增長21.4%。



客戶經營方面,陽光人壽堅持以客戶為中心的經營理念,圍繞客戶家庭全生命週期,實施「縱橫計畫」,不斷完善「保險+服務」產品及生態服務體系建設。截至2022年末,陽光人壽有效客戶數達1,495萬;陽光財險則持續深化客戶需求洞察研究,穩步推進「夥伴行動」落地,助力企業客戶實現風險減量和價值提升,2022年全年為超4300個重要企業客戶提供科學減災和專業風險諮詢服務。截至2022年末,陽光財險有效客戶數量達1,872萬。



在聚焦保險主業,人身險、財產險市場份額均處於前列且堅守價值發展的背景下,集團內在價值有望隨著後續業績增長而得到市場長期關注,經營韌性及長期投資價值充分凸顯。近日,中金、華泰、東吳等券商發佈對陽光保險(06963.HK)的深度分析研報,給予「跑贏行業」「買入」等評級,預計集團2023年目標股價較當前仍有逾25%上行空間,長期投資價值備受業內認可。



「創業基因+文化引領」完全的雙輪驅動 構築強勁綜合實力



陽光保險持續良好的增長態勢,公司「堅守主業、追求價值」的發展定力,帶來的內在能量,這種能量則源於公司獨到、堅實、系統、完整的陽光文化,而文化的源頭源于陽光的原始創業基因。作為業內極為少有的創業驅動型公司,創始人張維功帶領創業團隊,歷經220多個日夜,跑遍十七個省、商談了389家企業,尋找投資者,最終確定價值認同的股東的市場化創業方式而獲得批籌的金融企業。歷經煎熬,極度艱難的創業過程所形成的「敢於挑戰、堅韌不拔」的創業精神,奠定了其日後不斷發展壯大的基因力量。同時,陽光堅持「文化治司」,從陽光創業精神到公司開業前便形成的《陽光之道》核心文化,直到今天系統而完善的陽光文化體系,成為陽光發展的內在動力,公司的核心價值觀已滲透至管理的各個方面,使得公司在激烈的市場競爭中始終擁有核心競爭力。



值得一提的是,在「創業基因+文化血液」加持下,陽光保險亦不忘自身肩負的社會責任與擔當,以實際行動服務實體經濟,踐行可持續發展。2022年,陽光保險為實體經濟提供風險保障44.5萬億元;為「一帶一路」項目提供風險保障822億元;為1.2萬家中小微企業提供風險保障1,700餘億元,幫助小微企業獲得融資金額145億元;為1,635萬家企業及個人提供綠色保險保障近60萬億元;截至2022年末,可持續投資餘額達427.2億元。



2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神、建設中國式現代化的開局之年。未來,陽光保險將堅守主業、專注主責,堅持價值發展,在服務中國式現代化大格局中尋找自身發展定位,實現規模效應從而獲得穩定成長。同時,陽光保險也將持續順應金融業數位化轉型大勢,抓住各領域賦能革新機遇,在保險業變革浪潮中,迎來更加寬廣的發展邊際,向打造客戶驅動型的高價值保險集團的目標持續進發。



關於陽光保險集團股份有限公司

陽光保險集團股份有限公司是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來,集團以價值創造為主線,致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。集團通過陽光人壽經營壽險和健康險業務,通過陽光財險經營財產險業務,並通過陽光資管對保險資金進行運用管理。截至2022年12月31日,集團已連續12年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強,連續11年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。





