來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體公佈2022年全年業績 產品研發領域實現突破性進展

持續加大力度完善第三代半導體GaN產業鏈

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)宣佈其截至2022年12月31日止年度(「年內」)之經審核全年業績。年內,宏光半導體積極發展第三代半導體新業務,進一步加快氮化鎵(「GaN」)的技術研發和應用步伐,並實現多個重要里程碑。



本年度,由於第三代半導體業務仍處於投放及研發階段,集團的收益貢獻主要來自LED燈珠業務。2019冠狀病毒病(「新冠肺炎」或「疫情」)持續反覆對中國經濟造成嚴重負面影響;因各地實施封城措施導致工廠臨時關閉,使集團LED燈珠業務產業鏈有部分時間受停頓,產能受到波及,年內收益約為人民幣87.5百萬元(2021年:約人民幣126.1百萬元);毛利亦因而降至人民幣16.4百萬元(2021年:約人民幣25.5百萬元)。由於集團並無錄得收購無形資產所得虧損等非現金流項目,縱然用於推展及研發第三代半導體業務之開支有所增加,公司擁有人應佔之年內虧損大幅收窄至人民幣約101.3百萬元(2021年:約人民幣446.8百萬元)。



集團管理層表示,年内全球經濟復甦受多重下行風險拖累,世界經濟呈現動蕩態勢。縱然如此,全球對半導體的需求量依然巨大。面對國際大環境挑戰,集團於年内積極發展GaN新業務,朝著成為以半導體設計與製造為核心,集研發、製造、包裝、封測及銷售為一體的全產業鏈半導體整合設備生產模式(「IDM」)企業之目標邁進。



業務回顧

年內,LED燈珠的收益約為人民幣87.2百萬元(2021年:約人民幣126.1百萬元)。收益下降主要由於新冠肺炎疫情反覆爆發及出現變異毒株嚴重損害中國經濟,令中國對高端LED產品的需求大幅減少,導致年內LED燈珠平均售價下降。



然而,憑藉集團的科學家團隊的雄厚科研實力以及在研發和生產方面投入的辛勤努力,集團的第三代半導體GaN業務中之外延片及快充產品已於年內開始為集團錄得收入貢獻。



GaN外延片研發及生產實現突破性進展 全力開拓第三代半導體產業鏈

年內,集團在GaN第三代半導體方面的研發、製造及落地得以實現,並快速切入外延片生產。集團已在其位於中國江蘇省徐州經濟技術開發區的半導體工廠内安裝兩條用作生產包括GaN相關產品的生產線,同時從歐洲和日本引入的核心機器已運抵廠房,並已準備就緒製造迎合市場需要的芯片。憑藉本集團科學家團隊的努力以及雄厚的研發實力,集團亦於年內實現重大突破,成功於10月開始生產自家6英吋GaN功率器件外延片,遠早於預期時間表成功製造外延片,此乃集團邁向第三代半導體GaN供應商轉型的重要成果,為量產GaN芯片鋪路。



此外,集團於本年度獲得九個實用新型及外觀專利,包括氮化鎵基逆變器及電源組件等,另有多個發明專利正在受理審批中。集團之全資附屬公司徐州金沙江半導體有限公司亦於年内與GaN Systems於互聯網數據中心電力基礎設施進行首次公開GaN之行業實地試驗,測試 結果標誌著GaN在數據中心的電源基礎設施中可廣泛使用。



達成多方戰略合作為GaN業務注入源源動力

集團於年内策略性與多家行業領先企業訂立戰略框架協議,建立互利共贏的戰略合作關係,提升其自身的創新及生產製造能力,其中包括於3月與硬蛋創新(股份代號:400.HK)簽訂戰略合作協議,協助集團於中國境內出售其所生產的芯片,以及雙方在芯片應用及發展方面開展長期的戰略合作;於5月與中國泰坦能源技術集團有限公司(股份代號:2188.HK)就技術研發及交流達成戰略合作協議,於未來三年合作研發採用集團的第三代半導體技術的新一代快速充電樁。海外方面,集團與GUH Holdings Berhad(「GUH」; 股份代號:3247.KL)訂立無法律約束力諒解備忘錄,將快充電池及GaN器件產品銷售擴展至馬來西亞及東南亞,同時會為GUH提供電池工廠之建設計劃及採購相關設備,以及提供100兆瓦時儲能站之全套模塊設備。此外,集團於年内繼續與香港法定機構合作,共同研究推進香港於「智慧城市」方面的發展,並升級香港的電動車及充電設施。



引入主要戰略股東 加快進軍新能源領域之步伐

GaN作為新興高新科技,其廣闊的前景得到投資者青睞。集團於年内成功引入多個戰略股東,為開發關鍵技術募集更多資金,同時進一步擴大股東基礎。當中,集團於8月與協鑫科技控股有限公司(「協鑫科技」;股份代號:3800.HK)創辦人、主席兼執行董事朱共山先生(「朱先生」)之間接全資擁有的常盛有限公司(「戰略投資者」)訂立投資協議,戰略投資者同意認購6,000萬股認購股份及6,000萬份認股權證,隨後更與協鑫集團有限公司(「協鑫集團」)訂立戰略合作框架協議,於GaN功率芯片在新能源領域的應用開展長期戰略合作,將協助宏光半導體進軍新能源產業供應鏈市場。



展望

隨著5G及人工智能等技術崛起,以GaN等為代表的第三代半導體研發及應用也被納進國家戰略規劃中。集團將繼續加大力度完善第三代半導體GaN產業鏈,務求加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用,配合徐州廠房升級、生產線及機器相繼就緒,集團之科研團隊及專家將繼續聚焦生產研究,冀能加快實現產能落地。



鑑於電動汽車在內地及香港的滲透率提升,加上在政策支持與需求推動下,GaN功率產品領域可望快速發展。集團將繼續於中港兩地開發及商業化新一代充電樁,積極於香港探索及建立快速充電電池解決方案據點。此外,集團預計GaN技術在未來的大能源系統中將起核心作用,將與協鑫集團在中國境內成立新能源合營公司,並向合營公司提供技術支援,共同開發基於矽基功率芯片及第三代半導體之應用產品,使集團有望進一步加快GaN在新能源領域的技術研發和應用步伐。



展望未來,集團將積極尋求戰略合作夥伴,秉持資源互補、合作共贏的原則,實現集團產業鏈升級。同時,集團亦會繼續引入更多半導體領域的優秀專家人才以加強生產研發,務求實現集團產品應用和技術的叠代升級。在政府的利好政策驅動、廣泛的下游應用市場和國產替代機遇三重因素的鼓舞下,集團將順勢謀變,進一步探索與發展以GaN重心的第三代半導體產品及應用,增質提效,為股東創造最大價值。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com





