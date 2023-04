旭陽集團公佈2022年收入上升9.6%達人民幣431億元，股東應佔溢利為人民幣19億元

香港, 2023年4月1日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司 (「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907)公佈截至2022年12月31日止年度(「報告期」)的全年業績,過去一年持續擴充全線產品年產能,深度強化高端化工產品精煉能力,以全國佈局、全球開拓致力提升市佔率。



儘管受到新冠肺炎疫情的影響,集團截至2022年12月31日止年度,收益上升約9.6%至約人民幣431億元,股東應佔溢利為人民幣19億元,本公司每股基本盈利為人民幣42分。為了與股東分享成果,董事會就截至2022年12月31日止年度建議派發末期股息每股人民幣0.9分(相當於每股1.0港仙)。



焦炭業務規模不斷提升,龍頭地位進一步鞏固

報告期內,集團以不同方式擴大焦炭生產╱加工能力,例如併購現有焦炭企業、與其他焦炭╱鋼鐵企業成立合營企業及管理現有焦炭企業的業務運營,使核心業務穩健增長,龍頭地位進一步鞏固。集團2022年焦炭生產╱加工量實現10.6百萬噸。於2022年12月31日,集團於全球各地設有八個生產基地,同時亦在推進開發於中國江西省萍鄉市第九個生產基地。



除中國境內的擴展計劃外,集團亦在探索海外機會,與兩家合資企業及一家聯營公司攜手在印尼蘇拉威西省興建新生產基地。該三家公司於印尼的焦炭年總產能將為13.4百萬噸,歸屬於旭陽集團的焦炭生產權益產能將為4.36百萬噸╱年。



化工業務穩中有升,高價值產品擴充延伸產業鏈

化工是旭陽第二大支柱產業,目前已形成包括芳烴、醇氨、碳材料、專用化工品在內的四條主要產線。截至2022年末,化工生產╱加工量達到364萬噸,管理規模(自建、聯營合營及託管)達到511萬噸,產銷量和產能管理規模持續擴大。集團目前正在擴大河北及山東省的己內酰胺產能,預計擴建完成後,每年將有約0.75百萬噸產能的己內醯胺。



報告期內,根據獨立全球諮詢公司,本集團新增以下兩個行業領先地位:

全球第二大己內酰胺生產商

京津冀最大的高純氫生產商



自建與運營託管雙輪驅動,輕資產業務量不斷提升

除自建外,集團之輕資產業務量於年內不斷提升。目前,集團擁有7個運營管理項目,報告期內新訂了四份運營管理協議,內容有關中國山東省的三個項目及中國山西省的一個項目,進一步擴大集團於焦炭及焦化產品、煤焦油以及苯加氫領域的業務佈局。



產氫能力躍升,京津冀區域第一

經過3年的創新研發與佈局,旭陽產氫能力不斷躍升,2022年,旭陽已成為京津冀區域最大的氫氣供應商。報告期內,集團聚焦於京津冀地區的氫氣能源行業的高速發展,致力同時發展生產、儲存、運輸、加氫以至使用,以先進的技術和更加面向客戶的服務將氫氣的智能供應輻射至全國。



集團將通過使用更多加氫車來擴大運輸車隊,並將提升現有加氫站的加氫能力,推進北京附近加氫總站的開發建設,將儲供輻射至京津冀地區。此外,集團將進一步探索液氫、環保氫、氫燃料電池等新技術,開發更多熱電聯產、氫能輸送線路等新應用場景,豐富氫能應用領域。



展望未來,集團將保持增長及擴張步伐,採取不同經營管理及併購方式,以及與知名企業成立合資公司,以提高其按產量╱加工量計在焦炭、精細化工產品、新材料及新能源產品方面的市場份額。長遠而言,集團將繼續處於焦炭及精細化工產品行業的領先地位,為股東創造豐厚價值。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2022年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過27年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 原材料業、恒生綜合中型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司、恒生全港股通指數、恒生大中型股(可投資)指數、恒生大中型股低波幅全選指數、恒生大中型股質量全選指數、恒生大中型股規模全選指數、恒生大中型股股息率全選指數、恒生大中型股動量全選指數、恒生大中型股價值全選指數、恒生大中型股等權重混合因數(QVLM)指數及恒生大中型股風險平價混合因數(QVLM)指數及恒生航運主題指數。旭陽集團亦納入富時全球股票指數系列中的富時全球小盤股指數、富時全盤指數及富時完整全市場指數。



欲瞭解更多公司業務,請瀏覽: http://www.risun.com/



