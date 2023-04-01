聯控2022年收入4,837億 穩健經營 蓄力科創

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|Friday, 31 March 2023, 19:21 HKT/SGT
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香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，3月的國際金融市場可謂一波未平一波又起，前有矽谷銀行突然倒閉，後有百年投行瑞士信貸爆發危機被折價收購，雖然兩家機構規模不可相提並論，但暴雷原因却都離不開2022年美聯儲連續的大幅加息。
而去年的負面因素又何止加息一項，俄烏衝突、疫情反復等系列事件都影響到了全球市場。美股方面，標普500指數下跌近20%，納斯達克綜合指數更是下跌超30%；看回港股，恒生指數下跌15.46%，恒生科技指數下跌27.19%。在險象叢生的市場中，知名公司如海通國際、中國光大控股等披露了2022年度錄得巨額虧損。今日，大型産業運營與投資公司聯想控股（3396.HK）亦公佈了年度業績，收入人民幣4837億元，基本保持穩定；歸母淨利潤人民幣11.67億元，同比下降80%。
分析上市公司的業績自然離不開以上兩大核心數據。收入方面，聯控與21年基本持平的收入可反映出該公司在嚴峻市况下仍保持了穩健經營，正如聯想控股CEO李蓬所說，「報告期內，我們繼續沿著既定戰略路綫，以高質量發展目標為指引，堅持穩中求進，有效防範化解風險挑戰，持續優化經營管理，穩步推進業務前進。」
二是利潤，從公告中可看出，本次盈利下滑主要是由佳沃集團和産業孵化與投資板塊導致的。佳沃集團虧損顯然是受宏觀環境影響，大宗商品價格上漲直接導致其成本上升，美聯儲大幅加息亦使得財務費用顯著增加，所以産生了大額商譽减值損失。反觀佳沃收入增幅20%，可看出其業務發展依然穩步前進，隨著今年經濟活動復常，預計會有回暖表現。反觀聯控的産業孵化與投資板塊，其最近三年成功推動了超60家企業登陸資本市場，疫情之下能有如此成績十分難得；但在全球各大股市均顯著下跌的情况下，以公允價值計量投資，也導致該板塊業績顯著受到金融市場波動的影響。在今年資本市場回升的情况下，該板塊價值有望一並好轉，並釋放更大價值。
此外，即便外圍環境不利，聯想控股在科創方面仍加大馬力，體系內研發費用同比增長21%至153億元，近三年研發費用總投入378億元，年複合增長率27%，為長期發展增加動能。在成員企業層面，2022年度，聯想集團研發投入同比提升21%，持續朝著「未來五年研發總投入將超過1000億」的承諾邁進；聯泓新科研發投入同比提升21%；富瀚微研發投入同比增長20%。在公司整體層面，李蓬表示：「聯想控股始終高度重視科技創新，不斷完善構建企業主導的産學研融合創新體系，塑造與專精特新企業協同高效的創新格局，推動創新鏈産業鏈資金鏈人才鏈深度融合，為科技自立自强貢獻力量。」
今年以來，中國宏觀經濟環境已有明顯改善，2月中國製造業采購經理指數（PMI）升至52.6%，連續兩個月位於擴張區間，當前經濟回升態勢更加明朗，經濟復蘇步伐逐步加快。中國資本市場一改2022年頽勢，呈現上揚趨勢。而對於2023年，聯想控股表示將繼續堅持「産業運營，科技創新」的發展目標，資源配置也將進一步向相關領域聚集，積極調整業務組合，回流資源，尋找戰略佈局新機遇，同時持續推動聯想體系ESG工作不斷深化。聯想控股董事長寧旻强調：「2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，隨著中央經濟工作會議的成功召開，各項政策效果開始逐步顯現，中國經濟再次迎來廣闊的發展空間。聯想控股將積極投身於國家高質量發展大局之中，為建設中國式現代化不斷貢獻力量。」
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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