Friday, 31 March 2023, 13:07 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發布2022年報 資產規模持續增長 經營業績企穩回升

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 2022年，哈爾濱銀行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，落實中央經濟工作會議精神，立足新發展階段，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項服務，積極服務和融入新發展格局。據哈爾濱銀行（6138.HK）3月30日發布的2022年業績報告顯示，其「規模、質量、效益」全面提升。



經營業績企穩回升 規模、質量、效益全面提升

截至2022年末，集團資産總額人民幣7,127.331億元，同比增長10.49%；客戶存款總額人民幣5,578.258億元，同比增長11.18%；不良貸款率2.89%。集團核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲8.64%、10.69%、11.91%，各項主要監管指標均達到監管標準。



2022年，集團實現營業收入為人民幣128.705億元，同比增長4.47%；實現淨利潤爲人民幣7.125億元，同比增長78.71%；實現歸屬于母公司股東的淨利潤爲人民幣5.548億元，同比增長102.41%。



整體而言，面對複雜多變的經濟金融形勢，哈爾濱銀行積極回應國家政策，貫徹落實監管要求，圍繞高質量發展目標，著力提升金融服務質效，整體呈現出企穩向上的良好態勢，保持黑龍江省資産規模最大的地方法人金融機構地位。



加快回歸本土本源 金融助力新時代東北振興

集團深入貫徹習近平總書記關于「新時代東北振興是全面振興、全方位振興」的重要講話和重要指示批示精神，深入貫徹落實黨中央國務院關于穩經濟、促發展和穩增長、穩就業、穩物價的各項决策部署和政策要求，加快回歸本土本源、引導信貸資金向省內傾斜,將金融支持地方經濟社會發展擺在首要位置，聚焦黑龍江建設「六個龍江」，哈爾濱打造「七大都市」，制定《支持地方經濟社會發展百項措施》，發布十項措施支持房地產行業平穩健康發展，推出助企紓困十項措施,將經營發展融入地方經濟社會發展的大背景、大格局、大戰略中，把更多的金融資源配置到重點領域和薄弱環節，以高質量金融服務助推東北經濟高質量發展。截至報告期末，黑龍江省內貸款餘額人民幣1,564億元，占貸款總額的55.0%，較去年提高3.4個百分點；東北地區總計貸款占比68.5%。



優化信貸資源配置 支持實體經濟展現新作爲

哈爾濱銀行合理配置信貸資源，重點支持戰略性新興行業、先進製造業和現代服務業發展。持續深化與省屬市屬企業集團的戰略合作，加大重點區域、行業客戶群和核心客戶群合作力度，積極參與培育省內百强企業，持續强化對區域內重點産業、重大項目的扶持力度，不斷鞏固、提升、擴大區位優勢，截至報告期末，黑龍江省百大項目授信總額人民幣107.39億元，投放「雙穩」基金貸款人民幣7.53億元，投放備春耕貸款人民幣130億元，投放「兩牛一猪」養殖貸款人民幣15億元。



加大對綠色經濟、低碳經濟、循環經濟的投放力度，完成全行首筆碳排放權質押貸款投放；全面支持黑龍江省製造業轉型升級，重點加大中長期製造業投放力度，數據顯示，該行在製造業上的貸款金額由2021年的62.465億元上升至69.489億元，在全行貸款總額占比由2.1%上升至2.4%。



在跨境金融業務方面，全年國際結算量達人民幣546億元，同比增長165%；跨境人民幣業務量達人民幣593億元，同比增長9倍，兩項指標創歷史最好水平。



報告顯示，2023年哈爾濱銀行將以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，立足金融工作三項任務和城商行三大定位，堅持穩字當頭、穩中求進總基調，以高質量發展爲目標，提升金融服務實體經濟質效，全面開啓振興創業新征程，努力在細分金融領域有所建樹，努力建設成爲一家「風險可控、發展優良、特色鮮明、具有較强競爭力的全國性城市商業銀行」。





話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

