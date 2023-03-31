Friday, 31 March 2023, 10:51 HKT/SGT Share:

來源 Austar Lifesciences Limited 奧星生命科技公佈2022年年度業績 得益於流體與生物工藝系統之有效管理供應鏈及執行項目，全年收入增一成；未來將把握細胞及基因治療行業快速發展，擴大業務潛力

香港, 2023年3月31日 - (亞太商訊) - 科技型製藥工程解決方案提供商，奥星生命科技有限公司（「奧星」或「公司」）（香港股份代號：6118.HK）及其附屬公司（統稱「集團」、「本集團」或「香港奧星集團」）公佈截至2022年12月31日止年度（「報告期內」）之經審核年度業績。縱然COVID-19疫情管控影響給集團的供應鏈、生產和項目執行帶來了挑戰，惟集團報告期內的收入仍較2021年同期增長約10.6%。由於集團有能力通過數字化和機械人技術提供模塊化和創新的解決方案，基於在密閉工程及污染控制領域的良好實踐，集團在化學藥中的原料藥(API)和口服固體制劑(OSD)領域產品線的訂單額及收益仍錄得顯著增長。



六大業務分部經營業績



流體與生物工藝系統



報告期內，有賴集團透過有效管理供應鏈及執行項目，該業務分部的收入較2021年增加約人民幣67.3百萬元，即7.6%至報告期內的約人民幣950.3百萬元。鑒於生產基地已竣工，相信該業務分部的生產條件將有所提升，新產品研發空間更大且生產流程更優，其成本效益及質量標準方面的競爭力將有所提升。集團多年努力不懈，已獲得市場認可，該業務分部已成長為地區最佳業務，而該趨勢於2023年必將延續。



潔淨室及自動化控制與監控系統



集團的潔淨室及自動化控制與監控系統業務分部的收入由2021年增加約人民幣34.4百萬元，即7.2%至報告期內的約人民幣514.1百萬元。此乃由於市場潛力及集團於技術及執行效率方面的市場認可度不斷提高，收入隨訂單額上升而增加。集團憑藉整合空間滅菌系統、塵埃粒子在線監測、漂浮細菌監測、節能監控等新技術，贏得良好的市場口碑及市佔率，為客戶提供電腦化系統確認及驗證文件，以及具有成本效益的解決方案。中國內地創新藥研發的快速增長已導致對該板塊業務的需求大幅增加，對質量、成本效率及項目執行效率的要求亦有所提高。此外，隨著創新醫療不斷湧現，越來越多資本開始追求細胞療法的商業化生產。集團作為該領域的知識及技術領導者，所有該等趨勢均為其構成巨大商機。



粉體固體系統



集團的粉體固體系統業務分部的收入由2021年大幅增加約人民幣107.5百萬元，即77.7%至報告期內的約人民幣245.8百萬元。此乃由於集團透過專注投資新產品擴大市佔率，該業務分部的收入一直不斷增加。收入增長與訂單額增長一致，而2021年的剩餘未完工合同增加亦促進收入增長。集團採納模組化設計增加產品靈活性，獲市場認可，因此很大程度上帶動業務增長。同時，就市佔率及技術優勢而言，透過整合物料及配方管理系統、集成工藝設備、自動化設備（包括自動轉接設備、機械人及自動導航車(AGV)等），業務潛力大幅擴大。



GMP合規性服務



集團的GMP合規性服務業務分部的收入由2021年大幅增加約人民幣28.2百萬元，即42.7%至報告期內的人民幣94.3百萬元。此乃由於新國際標準及其他規定刺激新業務，該業務分部的收入一直不斷增加。隨着相關業務的範圍擴大至藥品生產過程的整個生命週期，GMP合規性服務有望於未來保持快速增長的步伐。



生命科技耗材



集團的生命科技耗材業務分部的收入由2021年減少約人民幣32.8百萬元，即7.8%至報告期內的約人民幣388.3百萬元。收入減少乃由於與新冠疫苗生產相關的業務下降所致。集團正投資無菌化藥及細胞療法領域，相信將成為未來經修訂長期業務戰略中的新業務及新的利潤來源。



製藥設備分銷及代理



集團的製藥設備分銷及代理業務分部的收入由2021年增加約人民幣8.9百萬元，即33.2%至報告期內的約人民幣35.8百萬元。集團將與其合營公司及海外業務夥伴繼續從事各類高端製藥設備的分銷，為客戶提供最貼心及時的服務。



研發及生產線



研發方面，集團於報告期內已獲得384項專利、76項註冊專利，而目前有83項專利正在審查過程中。基於西門子軟件平台，2022年集團開發了公用工程及工藝自動化報表系統，其能夠完善自動化系統功能，並縮短項目研發周期。集團已開發數據分析系統，通過一系列數學算法實現多元數據分析及預測，有助客戶實現對生物反應過程的分析及預測，其可用於客戶產品生命週期的研究及商業生產階段。



此外，集團的不銹鋼生物反應器系列於2022年踏入大規模生產實施階段。於2021年基於過程分析技術(PAT)技術開發的在線配液系統ILC完成配方管理及控製系統全面升級，並已由目標客戶試用。其有望於2023年實現突破。



集團於2022年末已完成開發細胞製備隔離器及細胞培養系統。此開發成果補充奧星在細胞治療工藝系統及服務方面的能力，並提高在先進治療醫療產品(ATMP)領域的品牌認可度。



奧星管理層表示：「本集團一直在我們的能力和技術模型方面開發12項技術應用，並已於過去數年逐步建立特定的技術應用團隊。本集團已建立了12個技術應用團隊，即：(1)「製藥自動化和數字化」、(2)「清潔、滅菌和消毒」、(3)「潔淨公用工程」、(4)「生物製藥工藝和技術」、(5)「密閉技術」、(6)「潔淨室╱HVAC╱EMS╱BMS」、(7)「凍乾、灌裝及查驗」、(8)「生物安全科技和設施」、(9)「實驗室技術及設施」、(10)「製藥配方科技」、(11)「合規與卓越運營」及(12)「分析測量技術」，而我們亦已定期舉行研討會，旨在更好地將單一產品線的技術能力融入全面的技術解決方案。」



藉收購開拓業務增長點



報告期內，集團繼續藉收購爭取業務增長，於2022年2月集團成功收購與無菌液體及粉末灌裝線專線有關的業務（「BOSTA業務」），進一步豐富集團在灌裝線系統及凍乾機系統集成方面的業務組合，同時增強就無菌產品的灌裝及冷凍乾燥提供集成解決方案的能力。集團亦於同年成功完成收購一間公司的小部分股權，該公司提供用於納米藥物及吸入製劑的完整高端解決方案。預期集團及所述公司就此交易將透過未來的戰略業務合作而得益。



未來增長點



展望未來，隨著細胞及基因治療行業的快速發展，Car-T藥物已獲批准，先進治療醫療產品(ATMP)領域已進入快速發展階段。本集團致力於協助客戶建立合規、精益及靈活的細胞治療設備，提供從概念設計、潔淨工程到核心細胞治療工藝設備的工程及工藝解決方案，以及構建可追溯的細胞治療自動化及信息化解決方案。ATMP行業的更多細胞相關設備及系統將自2023年推出，包括本公司以其自主知識產權所開發及生產的產品。通過公司層面的創新和研究中心以及業務部門的研發團隊開發強大的產品及服務，可進一步支持本集團的業務增長。



為提高藥物的質量和產量，API製造商越加重視生產過程中的連續流微反應、連續結晶和晶型控制、過程分析等先進技術，並分析生產工藝，以期提高藥物的穩定性，就此透過新技術增加市場份額。其將進一步推動API企業的數字化轉型。我們客戶的業務從製劑向API製造延伸，進而由現有API向製劑製造延伸，其屬2022年中國醫藥行業發展的主要趨勢之一。模塊化設計應用能降低生產成本並提高操作靈活性，有助集團成功獲得訂單。此模塊化技術將成為未來幾年API製造的關鍵技術之一。



此外，本集團的核心能力粉體固體系統工程業務將通過應用自動化控制系統與定制生產信息系統集成的機器人及自動導引車(AGV)等自動化設備而加強。一些發展中國家對建立API設施及化合物產品技術轉讓作為供應鏈支持和成本壓力的需求，將進一步推動本業務板塊的增長。



由於歐盟GMP新法規和細胞、基因治療工藝要求的發佈和實施，整個生產工藝的無菌保證成為設備及系統工程嚴格關鍵的考慮因素。我們相信，AUSTAR UK、法國合營公司Cape Europe與本集團在中國的無菌轉移及分離技術製造工廠密切合作，共同邁向在全球提供最具競爭力的無菌保護及保證方案的戰略目標，將能為本集團貢獻可觀的收入及利潤增長。



有關香港奧星集團

香港奧星集團成立於1991年，總部設於中國上海，是一家科技型製藥工程解決方案提供商，業務範圍遍及全球50多個國家和地區。集團與世界領先的製藥公司合作，致力於保護和提升人類健康。香港奧星集團擁有約2,000名員工在不同地區為客戶提供有技術保證的製藥工程解決方案，幫助客戶建立藥物生產設施，助力全球藥品安全及有效性。



集團擁有全面的製藥行業技術知識，在潔淨公用工程、製藥自動化和信息化、製藥配方工藝科技、生物工藝和技術、合規&卓越運營、實驗室科技和設施、生物安全科技和設施、清潔、殺菌、消毒、潔淨室/HVAC/EMS/BMS、質量/測量及分析、灌裝、凍乾及檢測、密閉科技領域有領先的技術應用能力和高品質設備和系統。集團擁有多個在國內外市場佔據領先地位的業務和產品品牌，包括H+E Pharma、BIOSYSTEC、STERIS-AUSTAR、ROTA-AUSTAR、Pharma LeanTec、Pharma LeanDigital、AUSMILL、Aunity、Purvita等。2014年11月7日，奧星成功在香港聯合交易所主板掛牌上市（股票代碼：6118）。



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