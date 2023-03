Thursday, 30 March 2023, 22:30 HKT/SGT Share:

來源 Ocumension Therapeutics 歐康維視公佈2022年全年業績 核心產品優施瑩®(OT-401)提前商業化 加快推進在研新品的註冊上市

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物 (「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)(股份代號:1477.HK),今天公佈截至2022年12月31日止年度(「年度」)全年業績。



面對疫情起伏,充滿挑戰與機遇的2022年,歐康維視依然秉承著其「勇氣和光明」的理念,取得可喜的年度成績。由於 公司核心產品的商業化,使其銷售收入大幅增加,加上其他多項主要眼科產品的銷售收益增加,年度收入錄得159.0百萬元(人民幣,下同),較2021年的56.1百萬元同比大增183.1%,綜合毛利率約64.7%;年度內研發開支184.3百萬元,較2021年增加9.0%。年度內,公司本公司擁有人虧損為402.6百萬元,因年度內並無與第三方交易產生的一次性收益,公司根據股份激勵計劃向僱員及顧問進一步授予購股權、獎勵及受限制股份單位,導致以股份為基礎的付款增加。



2022年,公司持續加速藥物在中國眼科市場的醫院滲透,覆蓋全國8,171家醫院,其中三級醫院為1,384家,商業團隊人數為191人,已完成全國商業網絡覆蓋。年度內,歐沁及埃美丁的銷售較截至2021年12月31日止年度分別增長64%及199%。



公司在年內持續推進研發進展,其核心產品優施瑩®(OT-401)的NDA於2022年6月提前獲國家藥監局批准用於治療慢性NIU-PS及在中國商業化,隨後於2022年12月正式上市並完成首針注射,這是中國第一個完全基於真實世界研究和海外臨床資料獲批的藥物。優施瑩®的獲批上市不僅在中國藥品註冊史上具有里程碑意義,還體現了公司的研發力量,同時亦有望為公司2023年的銷售業績帶來有力支撐。



此外,具有抗敏特性的強效及高選擇性組胺H-1受體拮抗劑ZERVIATE®(OT-1001)的III期臨床試驗已達到主要臨床終點並取得積極結果;公司自CDE獲得了適用於糖尿病黃斑水腫的ILUVIEN®(OT-703)的III期臨床試驗批件,從而使公司在III期臨床試驗階段的藥物總數達到了6種,大大領先於其他競爭對手。同時,公司已順利完成OT-202的I期臨床試驗,並在一次研究員會議上進入II期臨床試驗。OT-202作為多年來中國自研的全新靶點且臨床進展最快的全新化合物眼藥之一,一直受到醫學界的廣泛關注,OT-202專案的順利推進也證明了公司強大的創新研發能力。



公司其他研發管線也在過去一年不斷發展中,用於控制近視的新藥OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)的全球III期臨床試驗中國區受試者入組已完成,這有望大大加快此藥的研發註冊進程以使其儘早説明到中國的近視患者。



公司擁有強勁的商業化實力,並於年內建立了完整的行銷推廣體系。在該體系的支持下,公司在成立的第四年,就完成了總銷售收入過億的目標,同時公司的銷售效率也在進一步提高。得益於公司在眼科藥物領域強大的商業化網絡,公司獲得了暉致全部眼科產品線在內地醫院的推廣權力,從而使公司牢固了其在中國青光眼和抗過敏關鍵領域的領先地位,截至年內,公司的已商業化管線產品達到了14個。



此外,歐康維視蘇州工廠於2022年5月開始中試及工藝驗證批生產。該工廠以其高度自動化的生產線,能夠達到全世界領先的製造水平的生產標準,保證了公司產品的質量和生產效率。蘇州工廠的建成投產,為公司進一步提高銷售,降低成本,穩定供應,增強盈利能力作出了堅強的保證,展示出歐康維視的製造能力,同時進一步改善公司的財務狀況,並為未來藥物生產國際化合作的潛在機會打下堅實的基礎。



展望2023年,公司將加快推進在研新品的註冊上市,同時也將有更多的自研產品進入臨床,保持完整的產品梯度,從而使公司的產品線繼續領先於同行。歐康維視的商業團隊將圍繞著核心產品優施瑩®的上市,加強學術推廣的廣度和深度,力爭使公司的銷售繼續保持倍數的增長。



在研發方面,公司將至少有兩個新產品進入註冊階段,保持新產品持續上市的節奏。在製造和生產方面,蘇州夏翔工廠將實現商業化批量生產,以保證供應的穩定性和產品質量。同時,隨著團隊的穩定和磨合期的結束,公司也將致力於打造歐康維視獨特的企業文化,以保障下一階段的持續發展和壯大。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示:「作為一家年輕的生物製藥公司,歐康維視即將迎來第五年,借著2023年大環境的好轉,公司將繼續敢為人先,一如既往地以超越常規的速度發展,以強勁實力繼續拋離競爭對手,並持續加速發展。」



關於歐康維視

歐康維視生物是一家中國眼科醫藥平台公司,致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。公司的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案,以滿足中國眼科醫療的巨大需求。公司相信,公司具有明顯先發優勢的眼科醫藥平台將令公司在中國眼科業界取得領先地位。截止目前,公司已擁有眼前及眼後段24種藥物資產,建立起了完整的眼科藥物產品線,11款產品處於商業化階段,6款產品已進入III期臨床試驗,核心產品優施瑩(0.18mg氟輕鬆玻璃體內植入劑)已在國內獲批上市。2020年7月10日,歐康維視生物在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市,股票代碼:01477。



有關歐康維視生物的更多資料,可流覽https://www.ocumension.com/





