Thursday, 30 March 2023, 20:56 HKT/SGT Share:

來源 CRRC Corporation Limited 中國中車2022年經營業績穩中向好 創新能力顯著提升 國際業務表現突出

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 2023年3月30日，中國中車（股份代號：1766）公佈截至2022年12月31日止年度（「回顧年內」）的全年業績。2022年，面對嚴峻複雜的外部環境，原材料價格波動等不利因素，中國中車聚焦實現高品質的穩增長，全面推進「十四五」戰略落實落地，圓滿完成了各項目標任務，取得了穩中向好的經營業績。實現營業收入人民幣2,229.39億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣116.53億元，同比顯著增長13.11%。



2022年12月末，公司合併資產總額為人民幣4,421.40億元，增幅為3.59%；歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣1,550.41億元，增幅為4.35%；資產負債率56.80%，比年初減少0.49%。此外，公司於回顧年內新簽訂單約人民幣2,791億元，其中國際業務新簽訂單約人民幣509億元；期末在手訂單約人民幣2,501億元，其中國際業務在手訂單約人民幣989億元。



2022年，中國中車全力推進業務佈局和商業模式創新，「產品+」「系統+」建設不斷深化，以軌道交通裝備為核心、以戰略性新興產業為主體的多元業務架構更加均衡，鐵路裝備業務優勢不斷鞏固，城軌與城市基礎設施業務持續壯大，風電裝備、新材料等新業務多元拓展，滿足和引領了多元化的市場需求。在2022年度，公司品牌價值達1,341億元，位列國內機械設備製造行業第一名。公司連續6年獲得中國國家主權級信用評價。



加快建設世界一流企業，國際業務健康發展表現亮眼



2022年，公司加快建設世界一流企業，有效應對超出預期因素衝擊，圍繞核心業務、支柱業務、支撐業務、平台業務、培育業務全力推進業務佈局和商業模式創新，公司規模效益指標持續位居全球軌道交通裝備製造業前列，軌道交通裝備業務收入穩居全球第一，風電裝備、高分子複合材料等進入國內前列。



公司主營業務中，鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務在2022年分別取得831.80億元、557.29億元、771.10億元、69.20億元的營業收入，佔總收入的37.31%，25.00%，34.59%，3.10%。值得注意的是，新產業業務表現突出，營業收入為人民幣771.10億元，比上年同期增長7.36%，主要受益於產業發展業務的收入增加。



國際新簽訂單大增，全球化裝備龍頭加速升級



公司軌道交通出口業務持續鞏固，雅萬高鐵綜合檢測列車成功試驗運行，中老鐵路安全運營滿1周年。持續聚焦風電裝備、新材料等新興產業業務，重點推動風電裝備產品「走出去」。持續創新國際業務商業模式，具有軌道交通特色的系統解決方案在全球逐步獲得認可與落地，「十四五」國際業務發展基礎進一步夯實，「走出去」模式不斷成功實踐，實現國際市場可持續拓展。DLS業務取得發展，成功中標墨西哥蒙特雷4/5/6號線項目、瓜達拉哈拉輕軌4號線項目和哥倫比亞麥德林80大道輕軌項目。墨西哥城地鐵1號線專案入選全球PPP專案論壇十大經典案例。



年報透露，2022年國際業務新簽訂單約509億元，同比增幅非常強勁，達45.43%；期末國際業務在手訂單約989億元。目前，中國中車產品服務全球116個國家和地區。2022年，境外動車組、城軌地鐵業務量顯著增加，帶來中國中車在中國大陸之外的其他國家/地區的業務收入達243.82億元，比上年增長21.70%，實現了國際化經營的穩步健康發展。



科技自立自強成果豐碩，穩中求進可持續發展



2022年，中國中車堅持科技自立自強，堅持科技創新戰略核心地位，加快打造原創技術策源地，加強關鍵核心技術攻關，推進技術和產品升級，持續增強創新驅動能力，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，回顧年內，中國中車在研發方面的投入達131.30億元。重大產品研製成效顯著，「瑞雪迎春」復興號智慧動車組圓滿服務保障北京冬奧會、冬殘奧會；新型「復興號」高速動車組創交會時速870公里的世界新紀錄；時速600公里磁浮交通系統示範專案具備線路試驗條件；3,000馬力節能環保型調車機車（輕混）、BH1型冷藏車取得型號許可和製造許可；系列化中國標準地鐵列車專案通過國家發展改革委驗收；自主研發的10MW海上半直驅永磁風電機組「海平面一號」成功下線、實現並網，7.15MW陸上雙饋風電機組「飛鷹一號」實現批量生產。



公司榮獲中國鐵道學會科學技術獎特等獎3項、一等獎4項、二等獎11項、三等獎16項。積極爭取國際國內標準主動權，年內主持或參與制定國際標準10項、國家標準69項、行業標準20項，在中國標準創新貢獻獎評選中，榮獲一等獎、三等獎各1項。大力開展專利申報工作，全年申請專利5,374項，在第二十三屆中國專利獎評選中榮獲金獎1項、銀獎4項、優秀獎3項。堅持數位化轉型驅動高品質發展，大力推進智慧製造，獲批工信部2022年新一代資訊技術與製造業融合發展試點示範項目4個，獲評智慧製造示範工廠5個、智慧製造優秀場景2個，建成智慧化產線21條。



展望未來，孫永才董事長表示：「2023年是中國中車實施『十四五』戰略規劃承上啟下的重要之年。中國中車將以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拼搏擘畫未來，錨定世界一流企業目標，緊扣高品質發展主線，奮力推進『七個新突破』，確保實現質的有效提升和量的合理增長，在中國式現代化偉大實踐中彰顯新擔當新作為，以更好的發展、更優的業績，回饋社會、回報股東、造福員工。」



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