Thursday, 30 March 2023, 20:30 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. 冠科美博（Apollomics Inc.）宣佈完成和SPAC Maxpro合併，並在納斯達克上市 冠科美博的A類普通股及認股權證預計將於2023年3月30日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為“APLM”和“APLMW”

美国加州福斯特市, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 冠科美博 (Apollomics Inc.），一家臨床階段的開發多個抗腫瘤候選藥物以解決難以治療和治療耐藥的癌症的創新型生物製藥公司，今天宣佈完成與Maxpro Capital Acquisition Corp.（“Maxpro”，納斯達克股票代碼：JMAC）的業務合併。冠科美博的A類普通股和認股權證預計將於今天（2023年3月30日）在納斯達克資本市場開始交易，代碼分別為“APLM”和“APLMW”。該業務合併於2023年3月20日獲得Maxpro股東的批准，將為公司帶來2365萬美元，用於推進各候選藥物的研發。



冠科美博的使命是提升難以治療的高死亡率癌症患者的治療效果。公司目前有九個新型抗腫瘤候選藥物研發管線，其中六個處於臨床開發階段。通過靶向治療、腫瘤免疫藥物和其他創新療法，公司的創新候選藥物有潛力治療多種癌症，包括肺癌、腦癌、急性髓系白血病和其他實體瘤。



冠科美博預計今年將得到vebreltinib（APL-101，一種高度特異性c-Met抑制劑）治療非小細胞肺癌和其他c-Met異常實體瘤的全球2期多佇列臨床試驗的結果，公司認為這可能支持其首次向美國國家藥監局(FDA)提交新藥上市申請，同時獲得其他適應症的臨床資料。冠科美博也正在中國開發E-selectin抑制劑uproleselan（APL-106）作為化療的聯用藥物，以增強化療對復發或難治性急性髓系白血病成年患者的治療效果。美國FDA授予冠科美博在美國的合作夥伴GlycoMimetics公司的uproleselan突破性療法認定，中國國家藥監局(NMPA)也授予其在中國的突破性療法認定。公司預計將於今年完成APL-106在中國臨床3期的患者招募。



冠科美博董事長兼CEO余國良博士表示：“成為上市公司是我們造福全球難治癌症患者的重要里程碑。我們現在擁有的資金有助於推進腫瘤研發管線，為患者提供更多有效療法和希望。”



Maxpro首席執行官陳鴻榮(Moses Chen)表示：“我們很高興與冠科美博完成業務合併。我們相信，公司的尖端候選藥物將為投資者帶來價值，同時提升難以治療的高死亡率癌症患者的治療效果。”



業務合併後，冠科美博將繼續由擁有300多項專利的連續創業者和傑出科學家余國良博士擔任CEO兼董事會主席。



冠科美博執行領導團隊還將包括：

-- 冠科美博聯合創始人Sanjeev Redkar博士，將繼續擔任總裁並擔任董事；

-- 王麗娟(Jane Wang)博士，將繼續擔任首席科學官；

-- 余健鴻(Peony Yu）博士，將繼續擔任首席醫療官。



除了余國良博士和Sanjeev Redkar博士外，冠科美博的董事會還將包括：王健(Jonathan Wang)博士，Kenneth C. Carter博士，陳鴻榮(Moses Chen)博士，張望（Wendy Hayes）(MBA)，Glenn S. Vraniak (MBA)。



顧問

EF Hutton 擔任Maxpro的資本市場顧問和獨家融資券商。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP擔任Maxpro的法律顧問。White & Case LLP 擔任Apollomics的法律顧問。



關於冠科美博(Apollomics Inc.）

冠科美博(Apollomics Inc.）是一家臨床階段的創新型生物製藥公司，致力於開發腫瘤靶向和腫瘤免疫單藥及組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市、上海市均有運營實體。公司目前擁有九個候選藥物，其中六個處於臨床研究階段。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com



關於前瞻性陳述的警示性聲明



本新聞稿包括構成聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”的陳述，包括經修訂的《1933年證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（“交易法”）第21E條。 除本新聞稿中包含的當前或歷史事實陳述外，有關公司未來財務業績以及公司戰略、未來運營、收入指導、預計成本、前景、計畫和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時，“可能”、“將”、“有潛力”、“有望”、“相信”、“預計”、“預測”等詞語，此類詞語的否定詞和其他類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前預期和假設，並基於有關未來事件結果和時間的當前可用資訊。冠科美博提醒您，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中大部分難以預測，其中許多是冠科美博無法控制的。此外，冠科美博提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性陳述受到未知風險、不確定性和其他因素的影響，包括：（i）美國和中國任何現行或新的政府法規對冠科美博運營和冠科美博證券持續上市的影響; （ii）無法取得成功的臨床結果或獲得協力廠商智慧財產權的許可，以便將來發現和開發冠科美博的腫瘤學專案; （iii）未能將候選產品商業化並獲得市場准入; （iv）未能保護冠科美博的智慧財產權;（v）違反資料安全;（vi）與正在進行的COVID-19大流行和應對措施有關的風險;（vii）冠科美博可能無法制定和維持有效的內部控制的風險;（viii）監管環境的不利變化;以及冠科美博在“風險因素”標題下向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-4表格（經修訂）以及公司向SEC提交或將要提交的其他檔中討論的風險和不確定性。其他未知或不可預測的因素也可能對公司的未來業績產生重大不利影響，和/或可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中指出的內容存在重大差異。如果本新聞稿中描述的一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果和計畫可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計畫存在重大差異。可能影響實際結果或結果的新風險因素不時出現，冠科美博也無法預測所有此類風險因素，也無法評估所有此類風險因素對其業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。前瞻性陳述並非業績保證。您不應過分依賴這些陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日的情況。有關可能影響此處討論的運營和預測的這些因素和其他因素的其他資訊，請參閱冠科美博已提交並將不時向SEC提交的報告。這些SEC檔可在SEC網站上公開獲得，網址為 www.sec.gov。除非適用法律要求，否則冠科美博沒有義務公開更新任何這些前瞻性陳述，以反映實際結果，新資訊或未來事件，假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化。如果冠科美博更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷冠科美博將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。



聯繫方式



投資人連絡人

Peter Vozzo

ICR Westwicke

Peter.Vozzo@westwicke.com

443-213-0505



美國媒體連絡人

Sean Leous

ICR Westwicke

Sean.Leous@westwicke.com

646-866-4012



中國媒體連絡人

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 (Kelly Fung)

總經理

kelly.fung@pordahavas.com

852-3150-6763





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

