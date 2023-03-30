Thursday, 30 March 2023, 20:01 HKT/SGT Share: 碧瑤綠色2022年度淨利潤*大增3.2倍 手頭合約激增67%至約36億 創歷史新高

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈截至2022年12月31日止年度（「年內」）之全年業績。



年內，集團收益為約17.9億港元，較去年增加約40.8%。本公司權益股東應佔溢利約為53.7百萬港元，較去年大增約3.2倍。董事會建議派付本年度的末期股息每股3.8港仙。



業務回顧及展望



2022年，集團獲得共30.8億港元新合約，手頭合約激增約67.3%至約35.9億港元（於2022年12月31日），創集團歷史新高。



年內，清潔業務作為本集團的核心業務繼續錄得可觀增長，收益較去年大增約61.2%達至約13.3億港元。年內，集團獲得多份街道清潔服務合約，總值約19.9億港元，將集團為香港特區政府食物環境衞生署（「食環署」）街道清潔服務版圖擴展至全港共八區，服務總人口超過280萬，標誌碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。



廢物管理及回收方面，集團繼續擴大營運能力及回收品收集網絡。集團於年內獲得食環署兩份新廢物收集服務合約，總價約1.4億港元。集團作為香港特區政府環境保護署（「環保署」）服務承辦商，為香港處理超過5,000個回收點（包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙）。除此之外，碧瑤於年內獲環保署為期33個月的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。此外，碧瑤亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機（「入樽機」）及不同機構，提供回收服務。另外，碧瑤分別為港島、新界及離島提供玻璃容器收集及處理服務。



「都市固體廢物收費計劃」將於2023年下半年正式推行，預計回收量將快速增長。為應付預期塑膠回收量的增加，集團於旗下資源回收廠，引入一套全新及全自動高速塑料分揀設備，設備全面運行後，每年可處理超過10,000噸塑料，相等於4億個塑膠樽。



憑藉多年豐富回收經驗及科硏創新能力，集團成功於年內獲環保署批出一份為期兩年的服務合約，為政府提供集團自主硏發的智能回收機及一個大數據分析平台，為香港資源循環回收打開新一頁，並引領香港智慧城市的發展。



集團於年內獲得環保署首份使用生物科技（黑水虻）轉化技術解決香港雞糞問題的合約，項目現已投產。



以上兩份綠色科技合約（智能回收機及生物科技轉化技術），為碧瑤發展上的一個重要里程碑，亦為將來集團高速發展綠色科技業務，帶來重大戰略意義。集團預計綠色科技業務將成為集團其中一個重要增長引擎。



廚餘收集服務方面，集團於年內獲環保署批出兩份可回收廚餘收集服務合約（九龍區及新界西），總值約68.9百萬港元。迄今環保署共批出四份同類型合約，集團中標兩份，可見碧瑤在香港廚餘收集服務市場的領導地位。



園藝業務方面，集團於年內獲得香港科技大學東涌東海濱長廊提供園藝保養服務。蟲害管理業務部分，集團於年內中標食環署黃大仙區及大埔區蟲害管理服務合同，價值約1.5億港元。



隨著企業對社會及環境議題日益重視，集團積極把「環境、社會、管治」(ESG)注入核心業務當中，透過推出「ESG+」方案提供可持續發展的低碳廢物處理、廢物審計、循環回收、可持續發展的專業服務、供應綠色產品等，並提供綠色╱ESG數據，有助大大提升企業客户作為上市公司客戶的ESG表現，有利安排綠色融資以及提升加入ESG指數成份股的機會。



碧瑤主席吳永康先生指：「2022年是碧瑤出色的一年，淨利潤*激增3.2倍，手頭合約更創集團成立43年來的歷史新高，引證碧瑤多年來聚焦於有增長潛力的清潔、循環回收、綠色科技及可持續發展相關業務，得到回報。参照2022年12月31日手頭合約，將會有約18.0億港元合約價值於2023年入賬，此金額已高於2022年度全年收入水平（17.9億港元），再加上2023年有機會獲得的新合約，在現今欠理想的全球宏觀經濟環境下，本集團2023年的收入增長，實屬難能可貴。



展望2023年，「都市固體廢物收費計劃」預計於今年下半年正式推行，預計政策推行後將進一步推動市民積極循環回收，刺激回收量大幅增加。加上隨著「塑膠飲料容器生產者責任計劃」於今年逐步落實，到時法例實施後，塑膠飲料容器生產者會將按金加在售價上，並於消費者退回塑膠飲料容器時退回按金。此法例將大幅增加塑膠飲料容器的回收量。這兩大計劃，預計將直接拉動碧瑤回收服務的業務量，為碧瑤多年來於回收服務建設的投資及競爭壁壘，提供吸引回報。」



有關集團2022年度業績公告詳情，請瀏覽以下網址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices



*本公司權益股東應佔本集團溢利



碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397） 成立於1980年，是香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構和跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會和管治（ESG）的表現，以推進集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





話題 Press release summary



部門 环境, ESG

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