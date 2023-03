雋思集團2022年全年純利升6.5%至126.8百萬港元

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的紙質桌遊及賀卡生產商之一雋思集團控股有限公司(「雋思集團」或「集團」;股份代號:1412),今日公布其截至2022年12月31日止年度(「2022年財政年度」或「報告期內」)之全年業績。



於2022年財政年度,受惠人民幣兌港元貶值令毛利率有所改善,以及成功減省網站銷售業務相關的運輸費用,集團錄得純利約126.8百萬港元,按年上升約6.5%。純利率由截至2021年12月31日止年度(「2021年財政年度」)的約8.6%上升至報告期內的約9.9%。集團總收益約為1,276.4百萬港元(2021年財政年度:約1,389.8百萬港元)。每股基本盈利約為23.84港仙(2021年財政年度:22.38港仙)。



董事會建議派發2022年財政年度期末股息每股11.0港仙(2021年財政年度:11.0港仙)。連同已支付之中期股息3.0港仙(2021年財政年度:2.0港仙),全年股息將為14.0港仙(2021年財政年度:13.0港仙)。



業務回顧



於2022年財政年度,全球多個主要經濟體增長放緩,以及加息和通脹壓力等因素,令消費者的購買力和消費意欲趨弱。隨著COVID-19疫情退卻,各地陸續撤銷疫情管控措施,戶外及群眾活動回復正常,桌遊需求受到影響,而部分OEM客戶亦調整採購策略以消化存貨。面對充滿挑戰的市場環境,集團採取多樣化增長策略,在開發新客戶之餘,主動向現有客戶提供更多不同的生產方案。於2022年財政年度,集團的OEM銷售收益約為1,082.7百萬港元(2021年財政年度:約1,191.0百萬港元)。



網站銷售業務方面,集團於2022年第二季推出以企業對企業對消費者模式運作的網上平台Q P Market Network(「QPMN」),為企業夥伴提供一站式客製化產品電商方案。集團積極優化網站基建和服務配套,務求令QPMN滿足到更廣泛的市場需要,增強其競爭力。QPMN已與多個本地企業和設計師開展業務合作,當中包括擁有龐大銷售網絡及客戶群的零售商。與此同時,集團亦在國際網上眾籌平台推出多個眾籌項目,除增加相關產品銷量外,亦有助提升品牌在市場的知名度。於2022年財政年度,集團的網站銷售收益約為193.7百萬港元(2021年財政年度:約198.7百萬港元)。



於報告期內,集團正式開展越南自有廠房的建造工程,並於東莞廠房推展工業4.0 2i成熟度的實務工作以進一步邁向智能化運作。另一方面,集團就各個範疇的營運和生產成本進行針對性的檢討和分析,制訂和推行多項效率優化和成本減省措施,令部分營運成本和效率得到顯著改善。



展望



展望未來,集團將加強線上及線下的營銷活動,包括為旗下一衆電商品牌啓動更多眾籌項目、參與展覽會推廣產品和服務,以及贊助相關產品的活動,從而進一步增加品牌在市場的曝光率和知名度。QPMN的業務發展重點將集中在本地及海外的企業和機構以及OEM客戶。集團亦會擴充QPMN的客製化選項,為合作夥伴及其終端客戶提供更創新且貼合市場需要的客製化方案。



在OEM業務方面,集團將主動向現有和潛在客戶探索合作機會,以具競爭力的服務質素和價格創造雙贏局面。借助自身的生產能力和品牌信譽,集團將積極開發內地市場的高端卡牌業務,以期把握該市場的潛力,提升OEM業務的多樣性。為更理想地配合業務開發,集團將擴展內部的研發能力,為OEM客戶提供更多的產品選項,滿足多元的市場需求。



集團將貫徹落實策略性擴展及持續改善,鞏固企業的競爭力。其越南廠房預計將於2023年下半年開始投產,為OEM客戶提供額外的生產地點選擇。集團亦計劃開發其他第三方生產點,並透過智能化營運網絡的系統連結集團的網上平台,整合成更全面和數碼化的供應鏈,進一步發揮智能化營運網絡的效益並增加產品選項。



雋思集團創始人、主席及行政總裁鄭穩偉先生總結:「儘管全球疫情呈緩和趨勢,但在地緣政治局勢及環球經濟增長疲弱的憂慮下,製造業市場在2023年預期將面臨眾多不確定性。憑藉穩健的業務、營運和財務根基,以及多年來累積應對各種逆境和挑戰的經驗和能力,我們對集團前景保持審慎態度。我們將堅定執行各項短期及長期的發展和營運策略,同時緊貼時勢,臨機應變,以期達至持盈保泰。我們預期越南廠房投產後,將在我們整體的供應鏈以至業務開發方面發揮重要的戰略作用。除了擴展產能,提升效率和減低成本亦是重中之重。如何把科技適當地應用和融合於營運之中,以改善生產效率和能力,提升企業競爭力,在現今充滿挑戰和競爭的環境,尤為重要。我們將繼續在廠房推行各項開發和優化項目,以實現智能化營運網絡。」



有關雋思集團控股有限公司(股份代號:1412)

雋思集團於1985年在香港成立,在東莞及鶴山設有生產基地,主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒,是中國領先的紙質桌遊及賀卡生產商之一。集團自2010年開始經營網上客製化產品訂製業務,透過多個自行開發和營運的網上平台,提供多元化紙製品及禮品訂製方案,現時活躍註冊用戶數量超過57,000個。



雋思集團主要網站:

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



Q P Market Network:www.qpmarketnetwork.com



如欲索取雋思集團更多資料,請瀏覽網址:https://www.qpp.com/tc/



傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:(852)2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

梁家儀 電話:(852)2114 4172 電郵:phoebe.leung@sprg.com.hk

蕭曉晴 電話:(852)2864 4861 電郵:michelle.shiu@sprg.com.hk

網址: http://www.sprg.com.hk





