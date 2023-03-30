Thursday, 30 March 2023, 12:27 HKT/SGT Share: 復星國際全年業績透視：2022騰挪聚焦，2023回彈可期

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 經歷一年跌宕起伏的復星，通過持續「瘦身健體、聚焦主業」，能否打開新一輪增長之門？復星國際3月29日發佈了2022年全年業績，從中透露出一些明確的信號。



這是一份「有增有減」的業績報告。全年總收入人民幣1,753.9億元，同比增長8.7%；歸母淨利潤人民幣5.4億元，2021年同期則為人民幣100.8億元。歸母淨利潤大幅下滑，主要由於疫情反覆多發及國際資本市場震蕩下行，導致企業成本端高企及二級資本市場投資浮虧增加。通過對資產負債表、現金流量表以及資產處置、業務變動等數據的梳理，不難發現，隨著疫情等「一過性」影響褪去，加速聚焦家庭消費主業的復星，已站上了新一輪增長的起點。



與財務數據相映襯，復星國際董事長郭廣昌3月29日發出《致股東信》。在這封篇幅逾5000字的長信中，郭廣昌坦誠回應了投資人高度關注的債務、業務、戰略等問題。



「這一年，公司決定通過『瘦身健體』，專注於家庭消費產業，將有限的資源投身於更有成長性的賽道。」郭廣昌在信中表示，「經濟社會發展變化和新興科技的誕生一定會影響消費者的選擇，消費意願的增加與否，往往取決於個人對收入、經濟增長預期和消費環境的信心，但我相信人們對更美好生活的向往一定是不變的，更相信中國經濟長期向好前景不變，因此，我們為全球家庭帶來更健康、更快樂和更富足生活的願景也是不變的。」



債務壓降成效顯著，期內資產退出現金回流近300億



3月29日披露的業績報告和《致股東信》均顯示，2022年國內疫情衝擊和全球資本市場波動雙重影響，給復星國際的財務結構帶來了很大挑戰。此外，疊加市場傳言擾動，復星的債務問題一度受到質疑。



面對外部不可抗力因素挑戰，自去年下半年以來，復星採取了「多措並舉優化資金和資本結構」來應對。



首先，便是加大非戰略性、非核心資產退出力度，以夯實流動性安全墊。業績報告顯示，2022年集團層面實現當年退出遠大於投入，全年資產退出簽約口徑超過人民幣400億元，現金回流口徑近人民幣300億元。



2022年復星的資產退出，包括系統性處置鋼鐵板塊資產，轉讓永安保險部分股權，沽清或大幅減持青島啤酒、招金礦業、中山公用等。



加大非戰略性、非核心資產退出力度的同時，復星也在融資端持續努力。2022年，集團層面完成8.75億美元及16.6億人民幣的銀團貸款，完成102億元等值人民幣的境內債券發行及轉售，並提前兌付境外數個到期債券。



進入2023年，復星成功獲得國內銀團人民幣120億元貸款。這是2022年12月中旬中央經濟工作會議明確提出「鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大」以來，由五大國有銀行牽頭，聯合政策性銀行、股份制銀行完成的最大一筆民營企業貸款。



外界評論，此舉反映出金融機構、尤其是國有商業銀行對復星資金面和業務戰略的信心，也進一步降低了復星對公開市場融資的依賴度，提升抵禦國際資本市場波動風險的能力。



通過上述一系列動作，復星交出了一份合格的抗風險答卷。總債務佔總資本比率為53.2%，較2022年中期下降3.6個百分點；平均債務成本為4.7%，處於低位；存量有息負債的久期也拉長到2年以上。而截至報告期末，現金、銀行結餘及定期存款相對充裕，達人民幣1,005.6億元。



值得注意的是，上述債務數據還是集團合併報表層面的，如除去旗下如豫園股份、復星醫藥、復星旅文等併表上市子公司的債務，真正歸屬於復星國際的負債實際下降幅度更大。



分析人士認為，從本次發佈的年度數據可以看到，半年多來復星的債務事實上得到進一步優化，整體保持在比較健康的水平，而同期資產成色得到較大提升。因此，其調整後NAV達到每股港幣21.6元，保持堅挺。



「未來，復星依然把『穩健』二字擺在當頭。 我們看到外部環境在逐漸轉暖，我相信復星已經披荊斬棘，度過了最艱難的寒冬，未來我們也將繼續行穩致遠。」郭廣昌在《致股東信》中說。



「一過性」影響出清，消費、文旅等業務強勁回彈



同樣由於疫情衝擊、尤其是全球資本市場劇烈波動，復星國際歸母淨利潤受到巨大影響。年度業績報告顯示，2022年集團歸母淨利潤同比下滑94.7%，至人民幣5.4億元。



但審視其總收入數據，卻是另一番光景。



在2022年複雜的宏觀經濟環境下，復星總收入仍保持增長，達到人民幣1,753.9億元，同比增加8.7%。圍繞全球家庭客戶健康、快樂、富足需求，豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文四大核心子公司，收入貢獻佔比為72%。



市場分析人士認為，利潤大幅下滑，主要是2022年受外部不可抗因素而導致「一過性」影響的結果，一旦不可抗因素消除，「一過性」影響也將隨之出清。2023年，復星不斷聚焦的家庭消費主業或迎來回彈的重要機遇期，在抗疫領域的前瞻性佈局也逐步迎來業績兌現，其「深蹲」之後的「起跳」值得關注。



事實上，2023年開年以來，復星消費、文旅等業務已呈顯著向上態勢。豫園燈會在國內和海外「破圈」，逾400萬人次入園觀燈，有效帶動商圈消費。文旅業務反彈更為迅速，2023年前兩個月，復星旅文旗下三亞亞特蘭蒂斯全面復甦且超越疫情前水準，錄得營業額人民幣3.99億元，較2022年同期增長10%，平均客房入住率達96%；Club Med地中海俱樂部營業額較2022年同期增加55%；麗江復遊城營業額較2022年同期增加149%。



值得注意的是，復星旅文的復甦其實於2022年下半年起，便展現出強勁爆發力。其於3月26日披露的年度數據顯示，2022年旅遊運營的營業額較上年同期增長85%。經調整EBITDA大幅轉正，從2021年的人民幣2.13億元增長至2022年的人民幣23.45億元。歸屬於股東之虧損較2021年的27.19億元，大幅收窄至2022年的5.45億元。其中，Club Med地中海俱樂部全年錄得營業額達人民幣120.11億元，同比增長108%。



增長後勁：全球運營與科創雙引擎



郭廣昌在《致股東信》中說：「復星在2022年退出部分非核心資產，進一步聚焦家庭消費主業，為未來的業績反彈及高速發展拓展了空間，也積累了充足的彈藥。」而未來增長的內生動力，則來自兩大引擎：全球運營與創新。



年度業績報告顯示，目前復星在超過35個國家和地區的全年收入超過人民幣1億元。2022年，復星全球運營能力得到進一步提升，實現海外收入人民幣774億元，同比增長14%，佔總收入的44%。截至報告期末，海外品牌企業達到43家，海外員工超過4.5萬名。



2022年，被郭廣昌定位為復星全球化進入第三個階段的新起點。通過「全球組織+本地運營」，推動復星全球產業生態具備跨地域、跨文化、跨組織的運營能力，為復星產業運營提升和拓展提供新動力。



以法國高級時裝屋Lanvin為例，加入復星後其業績保持強勁增長。2022年12月15日，Lanvin Group（復朗集團）在紐約證券交易所上市，股票代碼LANV。復朗集團2022年全年實現未經審計收入4.25億歐元，同比增長38%，其中旗艦品牌Lanvin收入同比增長67%，成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一。



全球運營能力持續提升同時，復星在科創上的多年堅守和持續投入，也逐漸步入收獲期。



以復宏漢霖自主研發的H藥漢斯狀®為例，2022年3月上市以來，已在中國獲批用於治療3項適應症，並成為全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗，上市9個月銷售收入即超人民幣3億元。



年度業績報告顯示，2022年，復星科創投入達人民幣104億元，同比增加17%；截至2022年底，共計擁有授權發明專利1,771項。



「產業和經濟都會有周期，而創新是我們穿越周期的核心能力。在周期的波與谷之間，更要加大創新的投入力度。2023年，我們將會繼續加大創新投入，保證這一增長引擎持續高效運轉。」郭廣昌說。





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