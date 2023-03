華南城簽訂60億元人民幣低息銀團貸款 為創立以來最大單筆融資

香港, 2023年3月30日 - (亞太商訊) - 2023年3月29日,華南城控股有限公司(「公司、集團」,香港聯交所股份代號:1668.HK)宣佈,集團全資附屬公司——華南國際工業原料城(深圳)有限公司,與中國銀行(作為牽頭行)、建設銀行(作為牽頭行)、交通銀行(作為聯合牽頭行)、工商銀行(作為聯合牽頭行)、江蘇銀行、浦發銀行、中信銀行、平安銀行、杭州銀行、民生銀行及光大銀行簽訂60億元人民幣流動資金銀團貸款合同,該貸款是華南城集團自創立以來的最大單筆融資。



根據協議,本次融資的貸款期為3年,年利率為4.7%,所得款項將用於償還集團現有貸款本金及利息。公司董事會認為,此次融資協議的簽署,能有效降低貸款成本及延長貸款年期,進一步擴充集團的銀行合作網絡,增強市場以及金融機構對集團的信心,同時對集團的財務狀況及未來業務發展均有助益。



本次60億元人民幣銀團貸款的成功簽訂意義重大,這是國內融資渠道暢通以來,華南城收獲的最大單筆貸款,進一步彰顯了集團的長期發展戰略,同時也成為國企與民企融合發展的新標桿。通過置換高息貸款,華南城預計每年利息成本將節省約2-3億元人民幣,相關經營業績有望得到較大改善。隨著國家多項扶持實體經濟政策的出臺,國內融資渠道的全面暢通,再加上國資大股東的鼎力支持,作為老牌商貿物流龍頭企業的華南城必將為助力區域經濟發展做出更大貢獻。



關於華南城

華南城控股有限公司(簡稱華南城,股份代號:1668.HK)是中國領先的大型綜合物流及商品交易中心開發商及運營商,企業定位為「世界綜合商貿物流中心、數字中心、創新中心、生活中心」。



作為行業的領先者,華南城堅持實業報國,推進區域經濟轉型升級和新型城鎮化建設,已發展出多元靈活的商業模式,核心業態涵蓋專業批發市場、倉儲物流配送、綜合商業、電子商務、會議展覽、生活配套及綜合物業管理等。迄今開發建設併運營深圳、南寧、南昌、西安、哈爾濱、鄭州、合肥、重慶等地項目。華南城旗下擁有核心子公司商業管理集團以及華盛商業、華南城物流集團、第一亞太物業(聯營公司)、華南城小額貸款、華採通數字科技等多家品牌專業公司。



2014年,騰訊控股有限公司入股華南城,雙方以各自的資源優勢,開展華南城商業模式的新探索;2022年,深圳特區建發集團成為華南城單一最大股東,融入國企資源優勢,華南城開啟高質量融合發展新篇章。更多詳情請瀏覽公司網站http://www.chinasouthcity.com/



