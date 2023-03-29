Wednesday, 29 March 2023, 09:02 HKT/SGT Share: 百果園2022年度公司擁有人應佔利潤同比大升40.4% 持續拓展銷售網絡及擴大客戶基礎

線上線下一體化模式持續升級及加強覆蓋

香港, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 中國最大的水果零售經營商 深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「百果園」或「集團」；股份編號：2411）公佈截至2022年12月31日止（「報告期內」）的全年業績。



報告期內，集團收入為人民幣11,312.0百萬元，較去年同期增長9.9%；銷售水果及其他食品的收入佔集團總收入的97.1%。毛利同比增長13.6%達人民幣1,314.3百萬元；毛利率同比上升0.4個百分點至2022年度的11.6%。百果園於報告期內持續拓展銷售網絡，並成功透過好吃水果及有利的定價策略擴大客戶基礎，公司擁有人應佔利潤同比增長40.4%並錄得人民幣323.3百萬元；每股基本盈利為人民幣0.216元（2021年度:人民幣0.154元）。董事會建議派付報告期內股息每股人民幣0.076元。



百果園董事長兼執行董事余惠勇先生表示：「本人欣然宣佈集團於 2022 年度的業績表現亮麗。集團於今年初完成首次公開發售，H股股份成功於2023年1月16日在香港聯合交易所主板上市，實現集團歷史上的一個重要里程碑，我們很高興能在上市後交出如此亮麗的第一份成績單。百果園是中國水果行業中少有的兼具知名產品品牌及渠道品牌的企業之一，一直採取多品牌策略及以客戶為中心的方針，制定支持其使命及核心價值的發展策略：『讓天下人享受水果好生活』；迅速佔領市場份額並持續積極把握未來增長機遇。」



線下門店網絡開發

縱使2022年疫情影響零售環境，百果園集團亦成功地在全國範圍內不斷擴大其零售門店網絡。截至報告期末，集團線下門店網絡共有5,650家門店（2021年度：5,249家），位於中國超過22個省及直轄市的140多座城市。



集團擁有中國最大的貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為消費者提供高度便利的消費體驗。集團亦已建立一個廣泛的自行管理的加盟門店、委託管理的加盟門店及自營門店所組成的全國性線下零售門店網絡。加盟門店目前構成集團大部分線下門店網絡。集團從戰略上構建了具有高度自主權、強大支援系統及規範化管理機制的特許經營業務模式。



百果園為其加盟商提供強大的品牌、供應鏈及運營支持，為許多夢想創業的人創造了一個有利的創業平台。另外，集團建立了分區經營體系，基於門店所處商圈的動態數據，通過智能訂貨系統為門店匹配個性化產品組合、定價及促銷活動，幫助加盟商實現門店的精細化運營，降低加盟商運營難度，並通過門店助手信息系統讓加盟商實時掌握其門店的經營情況。集團對加盟商實行高度統一的經營管理指導，實現門店規範經營，確保產品品質、消費者體驗及加盟商的健康發展。



線上線下一體化模式的覆蓋及升級

集團繼續在各方面優化線上線下一體化運營模式，通過線上銷售平台及線下門店提供高度綜合及便利的消費體驗。報告期內，集團在所有分銷渠道的會員人數累計超過7,400萬名，付費會員人數超過96.7萬名，及使用微信小程序的用戶數累計達5,400萬人次。



集團線下零售門店主要位於距目標終端消費者步行15分鐘內，具有路徑依賴性、容易滿足社區消費者的個性化需求、開店靈活及成本低等顯著優勢。集團維護智能選址系統，綜合周邊商圈的變化、客流、消費能力等參數為加盟商在住戶密度高、消費能力強的社區高效、精準地佈局其門店提供意見。此外，集團線下零售門店實行高效的店倉一體化，提供到店自提和及時達及次日達送貨選擇的送貨到家服務。



百果園繼續探索線上機會，通過手機APP、微信小程序、電子商務及社交商務平台的店面以及第三方外賣平台的店面，為消費者提供方便與多元化的線上購物選擇。集團為選擇送貨到家或到店自提服務的客戶提供差異化產品，有效提升購買頻次及對社區消費者的覆蓋面，同時通過社群營銷、拼團等促銷活動，鼓勵消費者線上下單及到店自提，提升交叉銷售。報告期內，集團約27.2%的訂單透過多個線上渠道下達，擁有約1,060萬名微信粉絲、180萬名抖音粉絲及336,000名微博粉絲。此外，指導店長建立約22,500個門店微信群，推動有趣互動的產品推廣和會員活動，並實時與超過1,290萬名微信社群粉絲進行互動和溝通。集團相信憑藉OMO模式以及強大的行業專業知識及洞察力可滿足消費者不斷演變及日益碎片化的消費行為需求。



此外，集團透過擴大企業對企業（2B）客戶基礎繼續發展其2B水果業務，截至報告期末，來自直銷的水果及其他食品的銷售收入為人民幣723.8百萬元，同比增長38.5%。



品牌組合及產品組合

作為中國水果行業中少有的兼具知名產品品牌及渠道品牌的企業之一，集團採用多品牌策略吸引不同人群的消費者並迅速佔領市場份額。目前，全國範圍的零售門店主要以「百果園」及「果多美」兩個渠道品牌進行運營。截至報告期末，在所有5,650家線下零售門店中，5,533家以「百果園」品牌經營，110家以「果多美」品牌經營。



百果園採取以客戶為中心的經營方針，制定支持其使命及核心價值的發展策略。在好吃的水果產品方面，集團在中國率先設立一套全面、系統的基於口感的水果產品書面四級質量分級體系。根據設有各種關鍵指標的專有品質體系，果品劃分為招牌、A級、B級及C級四個等級，對應不同價位，適配不同消費者，其中招牌及A級水果銷售總額約佔報告期內百果園門店的門店零售銷售總額的70%。截至2022年12月31日，集團已成功向市場推出31個於中國獨家分銷的招牌及A級自有產品品牌，2022年一共推出4個產品品牌，而全部自有品牌水果的門店零售銷售額比2021年增加了約36%，佔2022年百果園門店總零售額銷售額11%。



智能倉儲及供應鏈管理

截至2022年12月31日止年度，集團已建立一個全國性的倉儲網絡，目前在中國各地有29個倉庫，作為當地的初步加工配送中心。該等初步加工配送中心位於29個城市，總建築面積超過19.47萬平方米；其中16個初步加工配送中心由集團運營，其餘13個中心由集團的區域代理嚴格按照集團的質量要求運營。



百果園已建立從果園到門店的整個產業鏈的標準化水果品控體系，以確保先進的保鮮及控損機制。集團通過持續優化運營細節，維持水果從倉到店的品質與鮮度，提升配送的效率及準確性。在銷售端，集團實施智能化產品鮮度管理系統，為每種產品按照其保質期設定可售賣時間，輔助門店及時調價及制定促銷策略，降低損耗，保證水果到消費者的品質與鮮度。集團利用其經驗及專業知識，繼續在戰略上參與產業鏈上游。集團通過以農業技術、信息技術及資本資源賦能種植基地合作夥伴，對水果全生長週期進行嚴格品質管理，生產優質水果，提高產量，圍繞百果園建立一個大型標準化優質供應商生態網絡。



於2022年第二季度，集團已自全球領先的測試、檢驗和認證公司SGS SA獲得食品安全管理體系ISO 22000證書，表明集團有能力實施有關供應商管理、合規性和風險分析相關的食品安全協議及規定。



百果園董事長兼執行董事余惠勇先生總結：「中國經濟預計將在後疫情時代繼續復甦及增長，集團依靠其公認的品牌聲譽、廣泛的產品供應及嚴格的產品品質控制、尖端的線上線下一體化運營及穩定的供應鏈管理實現成為全球第一果業公司的願景。展望未來，集團將繼續圍繞分銷渠道、產品品牌、會員運營等方面制定發展戰略，持續強化市場份額及市場地位，以提升市場競爭力、適應市場變化和滿足消費者需求，同時為各股東帶來更佳及長期的回報。」



關於深圳百果園實業（集團）股份有限公司

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「百果園」，股份代號：2411）是中國最大的水果零售經營商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計，百果園是中國第一大水果零售商。集團已建成一個全國性的貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡。百果園採用多品牌策略，截至2022年12月31日止年度，其全國範圍的零售門店主要以「百果園」及「果多美」兩個渠道品牌進行運營，經營共5,650家線下零售門店，其中5,533家以「百果園」品牌經營，110家則以「果多美」品牌經營。





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