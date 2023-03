王朝酒業公佈2022年全年業績

香港, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號:00828)今日公佈截至2022年12月31日止經審核之全年業績。



2022年,由於中國新冠疫情反覆,集團整體業績表現受到影響,不過集團在疫情之下積極優化運營成本,削減開支,而且隨著2022年下半年國內疫情受控,集團收入回復增長。年內,集團收入241.4百萬港元,公司所有者應佔溢利為16.3百萬港元,集團調整產品銷售策略,更加關注中端消費市場開發,毛利率基本穩定,達到38%。



隨著國內消費者對集團白葡萄酒產品的興趣日益濃厚,集團的白葡萄酒產品銷售首次超越紅葡萄酒產品,成為集團收入主要貢獻來源,佔集團整體收入約51%(2021年為40%)。白葡萄酒產品比紅葡萄酒產品毛利率更高,分別為44%及32%。



集團於分銷領域以「王朝」品牌產銷超過100種葡萄酒產品,並不斷開拓創新以迎合中國葡萄酒市場不同消費群體的多元化需求,聚焦「5+4+N產品戰略」(5大主線系列,4大優勢品類,N 項需求定制),包裝也順應「國潮風」趨勢。年內集團推出中高端新品-王朝壬寅虎年生肖紀念乾紅葡萄酒,將高端品質與中國生肖文化相融合,並針對區域客戶推出了「星耀」及「年華」系列。



同時,集團加強面向年輕消費者的產品佈局,推出更便捷品嘗的年輕化新品。其中,針對年輕消費者的入門級價產品「怡色」系列一經推出後反應熱烈,營銷團隊為其增加禮盒版包裝,同時結合小紅書、抖音等新媒體營銷,使「怡色」曾成功晉身為網絡爆紅產品。集團創新180毫升和373毫升小瓶裝產品,採用便於打開的螺旋蓋設計以打入年輕消費者市場。180毫升系列產品為年輕人提供聚會暢飲葡萄酒的新選擇;373毫升產品通過消費者掃描二維碼後可獲得獎賞的推廣方式,調動消費者與品牌的互動的積極性。



另一方面,集團亦透過於中國現有的分銷網絡,銷售來自法國酒莊葡萄酒及其他外國進口品牌葡萄酒,以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種,迎合偏愛外國高檔葡萄酒口味的消費群。



集團於網上銷售領域,策略性地計劃為改善線上銷售渠道持續投入資源,希望通過線上平台加大品牌宣傳力度,提升集團整體業務潛力。2022年,集團的電商團隊於京東商城、天貓商城及拼多多等傳統電商平台內部自營在線商店銷售產品。除此之外,集團亦不斷開發直播等新興營銷渠道,通過微博、RED(小紅書app)、Tiktok(抖音app)等新零售平台全面創新品牌品類、業務體系、流程模式,從而取代與經銷商的合作,促進集團自主傳播,提高產品面向年輕消費者的市場滲透率。同時,電商團隊不斷培養電商直播人才,以進一步擴大銷售渠道及建立新客戶群。



2022年,集團於營銷領域繼續改革,於2022年2月、6月及11月舉行招商品鑒活動。其中,集團11月於成都參加了第105屆全國糖酒商品展覽會(糖酒會),會議活動期間,集團積極推廣涵蓋所有產品線的最新產品組合,得到經銷商的熱烈反響。



集團專注於保持高標準研究及技術,於2021年10月開幕的國家級博士後技術中心工作站,主要研究特色玫瑰香酵母的篩選,推動集團新產品和釀酒工藝的研發。中心亦成立了釀酒和品酒工作室,開展多輪葡萄酒介紹和品鑒活動。



集團生產部門不斷研究生產線的技術升級並引進合適設備,令集團保持較高的生產水平。全年產能2022年末仍舊保持在50,000噸,使集團可以迅速回應市場需求,並為可持續盈利增長提供平台。



集團葡萄或葡萄汁供應鏈優質而穩定,於全國有十多個長期的主要葡萄汁供應商,位於天津、河北、寧夏及新疆等地區。未來集團將進一步加強於寧夏及新疆的佈局,以獲取優質葡萄及葡萄汁供應,並計劃於寧夏賀蘭山東麓側發展一座集壓榨、發酵、處理、化驗及研發於一體的酒莊,年生產及加工能力為5,000 噸。酒莊將成為集團長期新的經濟增長點,有助於王朝葡萄酒的區域佈局,符合中國葡萄酒行業發展的整體規劃及行業規劃。



王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2023年,在國家擴大消費政策的支持下,中國消費活動將逐步恢復正常化,相信集團的業務及銷售將得到較快恢復。未來集團將聚焦產品品質,創新葡萄酒產品,積極開發市場,將王朝打造成為中國葡萄酒的代表品牌,將王朝美酒風尚帶給更多的中國消費者。」



關於王朝酒業集團有限公司

王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號00828。成立於1980年,王朝為中國優質葡萄酒生產商,主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品,是中國第一家中外合資的釀酒企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種,及引入進口葡萄酒產品,為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。







