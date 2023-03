中海石油化學2022年逆市盈利創11年來新高

Wednesday, 29 March 2023, 08:33 HKT/SGT Share:

香港, 2023年3月29日 - (亞太商訊) - 中國化肥產能及產量最大的央企中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983) 公佈截至2022年12月31日止年度經審計之全年業績。2022年公司實現收入人民幣142.79億元,較2021年上升6.6%;本公司擁有人應占淨利潤為16.43億元,較2021年上升9.7%。



中海石油化學首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「2022年,疫情和地區衝突疊加,地緣政治緊張,能源和糧食價格大漲,這些因素都對化肥和化工行業產生了不利影響。不過,儘管如此,中海石油化學仍然逆市交出亮麗的成績,創公司2012年以來最好的業績表現,盈利創公司2012年以來的新高。因此,為回饋股東,董事會建議派發2022年度末期股息每股人民幣0.178元(含稅),派息率達50%。」



在生產方面,中海石油化學海南一期和海南二期兩套甲醇裝置均實現400天以上長週期運行,得益于此,富島公司甲醇年產量大幅提升並創歷史新高。2022年公司生產尿素196.2萬噸、 磷複肥93.3萬噸、甲醇152.0萬噸、聚甲醛2.1萬噸。



在銷售管理方面,中海石油化學把握市場機遇,強化市場研判能力,通過大資料支撐科學定價,使市場競爭力顯著增強;同時,公司並加強管道管控話語權,研究及利用政策,調整產品結構,再加上創新行銷B2C電商直銷模式,公司在出口大幅減少的情況下確保了產銷平衡,並實現了高價多銷、增量增利。2022年公司銷售尿素195.9萬噸、甲醇150.6萬噸、磷肥62.5萬噸、複合肥29.9萬噸、聚甲醛2.1萬噸;全年共出口了9.1萬噸尿素、6.6萬噸磷酸二銨。



在高品質發展方面,公司積極開展高端化工新材料專案的前期研究,包括加快聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的立項研究;又與中國農業科學院、巴斯夫股份公司、中國科學院等建立戰略合作關係,推動產業鏈價值鏈向高端邁進;同時改革及退出落後產能。在肥料領域中,公司是名列央企中產能及產量雙第一的規模,在此基礎上,公司致力向「植物營養解決方案」的科技創效奮進。



2022年,公司的丙烯腈重點專案取得實質進展,標誌著公司從無機化工步入有機化工。該項目於2023年2月一次性投產成功,創下國內同類項目建設工期的最短紀錄。在技術合作方面,公司的南海富碳天然氣工業化利用技術在2022年取得了突破,成功將原有22%二氧化碳含量的天然氣利用能力提升至35%含量。



中海石油化學持續落實綠色低碳發展戰略,能效指標繼續保持領跑優勢,公司的甲醇裝置連續11年榮獲中國石油與化學工業聯合會「能效領跑者」榮譽稱號,合成氨裝置連續3年榮獲中國氮肥工業協會「水效領跑者」榮譽稱號。公司積極推進「綠色甲醇」理念,不斷降低生產活動對氣候的影響。



公司品牌價值持續提升。在「2022年中國品牌發展論壇」中,中海石油化學以人民幣 39.71億元品牌價值,躋身2022中國品牌價值評價資訊發佈榜,品牌價值較2021年提升人民幣7.72億元。



展望2023年行業趨勢,隨著國內經濟復蘇、物流運輸回歸正常,預期出口及工業需求存在一定的恢復,唯農業需求仍受季節性週期影響。尿素市場仍有較強支援,尿素價格下行幅度也相對有限,上半年走勢或強於下半年。磷銨價格或將繼續堅挺在高位,至下半年用肥淡季價格或將波動下行。甲醇新增產能釋放速度將有所放緩,甲醇制烯烴以及傳統下游需求相對平穩,成本端對於甲醇及下游產品的影響較為明顯;聚甲醛在新能源汽車需求方面有望增加。



對於2023年的重點策略,公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「公司將持續強化健康、安全和環境(HSE)以及生產精細化管理,嚴格控制成本,推進科研創新,並推動公司高品質發展。除此以外,公司今年目標將致力確保丙烯腈專案順利實現商業運營,而且將會緊抓海南自貿港的建設機遇,推進碼頭、物流建設等高品質投資專案,並全力探索新增長點,期望為股東創造良好的價值回報。」



