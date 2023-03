Tuesday, 28 March 2023, 23:16 HKT/SGT Share:

來源 EuroEyes International Eye Clinic Limited 德視佳2022年取得穩健業績 年內收購英國診所營收表現超預期 集團運營展現韌性

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 德國、丹麥、中國及英國的領先高端視力矯正服務供應商德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,及其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1846),欣然公佈其截至 2022年12月31日止年度(「年內」)的財務表現。



業績亮點

-- 截至2022年12月31日,德視佳2022年度總收入約為7,401萬歐元,按年增長約7.5%。

-- 完成了對全球視力矯正行業領先品牌之一的London Vision Clinic Partners Limited的收購,其首年即超額完成收購協議所述的協定收入及除息稅前盈利目標。

-- 儘管歐元對港幣匯率貶值導致以港幣計算的溢利貢獻減少,不利的貨幣波動對集團的營運並無重大影響。

-- 面對全球新冠疫情及其相關管控政策,集團在2022年遭遇諸多挑戰,但始終沒有動搖對自身業務模式和變化適應能力的信心。



憑藉鏡片手術的穩健基礎克服艱困的商業環境

由於全球新冠疫情及其相關的管控政策、地緣政治動盪、通脹和貨幣波動等不利的宏觀環境,德視佳在2022年遭遇了艱難經商環境。儘管面臨重重挑戰,集團仍對其業務模式和變化適應能力保持信心。憑藉晶體手術的穩健基礎,集團業務逐漸恢復正常,並已超越疫情前水平。縱使歐元兌港元貶值使得以港元計算的溢利貢獻減少,惟貨幣匯率波動對集團營運無產生重大影響。



德視佳年內總收益較去年同期增加約7.5%至約7,401萬元(歐元,下同;港元等值:約6.10億元),經調整毛利約為 3,340萬元(港元等值:約2.76億元),經調整毛利率約為45.1%。稅後淨利約1,013萬元(港元等值:約8,352萬元),經調整稅後淨利約為1,225萬元(港元等值:約1.01億元),經調整淨利率約16.6%。集團的經調整EBITDA超過2,940萬元(港元等值:約2.30億元),展示了集團强勁的變化適應能力和韌性。



董事會建議宣派截至2022年12月31日止末期股息每股0.06266元(2021年末期:每股0. 09932元)。



從各國市場收入貢獻來看,來自德國、中國、英國及丹麥的收入分別達 4,069萬元(港元等值:約3.36億元)、1,194萬元(港元等值:約0.98億元)、1,348萬元(港元等值:約1.11億元)及790萬元(港元等值:約0.65億元),分別佔總收益55.0%、16.1%、18.2%及10.7%。



按手術種類貢獻收入劃分,晶體置換手術、後房型人工晶體(ICL)植入術,仍然是集團的主要收入來源,在2022年共佔總手術收益的約57.3% (2021年:約65.3%)。而屈光性激光手術的收益較2021年增加約32.8%達至約2,990萬元,佔總手術收益的約41.1%,該漲幅主要因為集團收購的London Vision Clinic(“LoVC”)專注屈光性激光手術。與此同時,來自晶體置換手術(包括單焦點及三焦點晶體置換手術)的收益為約3,290萬元(港元等值:約2.71億元),較2021年減少約6.6%,佔總手術收益約45.3%。



London Vision Clinic戰略收購超出增長預期,繼續保持收益動能跨越「新常態」

儘管持續的疫情對集團運營造成了一定的影響,德國業務仍保持了增勢,並通過與去年相比減少市場營銷和行政開支等方式展示了優秀的成本控制能力。在歐洲其他地區,德視佳位於丹麥哥本哈根的診所2022年開業後迅速取得成功,得到了歐洲足球傳奇人物Michael Laudrup的支持,獲得市場認可。



與此同時,集團在英國的業務完全超出了收益預期,2022年年初收購的LoVC,於2022年首個盈利期間超額完成收購事項下的購股協議所述的協定收入及除息稅前盈利目標,分別達到了1,170萬英鎊及320萬英鎊。集團認為,通過收購LoVC,集團得以涉足倫敦的高端屈光及老花眼手術市場並擴大其業務,而通過將PRESBYOND®激光融合矯視手術(PRESBYOND® Laser Blended Vision)治療引入德視佳,能在早期為更多患有老花眼的患者提供治療。



中國市場方面,由於2022年內病毒蔓延至集團經營業務涉及的一些中國主要城市,內地實施全國性的疫情管控措施,致使德視佳在中國內地經營暫停,從而區內收入和利潤均有回落。進入2023年,中國放寬防疫政策后,集團業務顯著反彈,並在2月春節後大幅增長。



在「新常態」下的商業環境中,集團預計2023年將在德國開設三間新診所,進一步提升德視佳在德國的市場份額,保障其市場領先地位。英國市場部分,集團2023年6月將在倫敦騎士橋區迎來第二家診所,也是其在英國全新的高端旗艦診所。為配合集團市場擴張戰略,集團2023年首次進入香港市場,於香港銅鑼灣羅素街開設其第一家旗艦診所。



歐洲取消持續兩年的疫情跨國旅行限制,將消費者興趣轉移到了度假旅行上,許多消費者延遲了手術安排。但預計當假期旺季結束後,歐洲的手術需求將會回升。因此,集團正在加快實施併購戰略,重點尋求歐洲的著名私營眼科診所標的。



德視佳創始人董事長兼首席執行官約根森博士表示:「2022年,疫情帶來了重大挑戰,但我們非常自豪於集團業務的韌性,並對我們在恢復階段中適應變化和强勁成長的能力保持樂觀。2022年內地封城及疫情防控導致業務停頓,我們堅持全額支付中國内地員工且不裁員,展示了我們在人才留用和團隊合作方面的價值觀。進入2023年,我們將整合現有診所資源,通過優化產能利用率來實現利潤最大化。隨著我們30周年紀念的鄰近,德視佳將在晶體手術的穩健基礎上,增加市場滲透率,擴大全球業務版圖,推動有機增長,並加強我們在視力矯正行業中的領先地位。」



關於德視佳國際眼科有限公司

德視佳成立於 1993 年,是視力矯正行業的領先品牌之一,該產品結合了德國眼科學的卓越經驗和超過 25 年的經驗以及個性化的客戶服務。德視佳是為數不多,具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所之一,業務遍及德國、丹麥、中國及英國。該集團的視力矯正服務包括:(i)屈光鐳射手術(包括 ReLEx Smile和 Femto LASIK); (ii)晶體植入手術(ICL); (iii)晶狀體置換手術(包括單焦點和三焦點晶狀體置換手術)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK和ICRS 植入術)。





