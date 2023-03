業聚醫療擬落戶杭州富春灣新城 興建集團最大研發生產設施

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)欣然公布,旗下全資附屬公司業聚醫療器械(浙江)有限公司(「業聚醫療浙江」)今天就投資建設血管介入醫療器械研發及生產基地(「項目」),與杭州富春灣新城管理委員會簽定商務協議。項目固定資產投資約為人民幣3億元。竣工投產後,新生產基地的年產能預計達約240萬件。

(由左至右)業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生及富陽區人民政府區委常委、區政府黨組成員喻乃群先生

根據商務協議,集團選址杭州富春灣新城興建的研發及生產基地,佔地約20,000平方米,建築面積約50,000平方米,落成後主要從事PCI和PTA介入產品、結構性心臟等醫療器械的研發及生產活動。有關地塊為工業用地,自然資源主管部門將以招標拍賣掛牌的方式,將項目用地進行公開出讓,而業聚醫療浙江將按所需程序取得土地使用權。



業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示:「集團自去年12月於港交所掛牌上巿以來,一直致力實踐企業發展策略,而產能擴充計劃是當中重要一環。富春灣新城近年著力推動戰略性新興產業,包括信息技術、人工智能、生物技術、高端裝備等產業的發展,並向此類企業提供土地、人才、研發等方面的優惠政策。業聚醫療是全球主要醫療器械製造商,擁有逾180項授權專利,落戶富春灣新城將可為當地引進高新科技,輔助富春灣新城的產業升級,相信是次合作將使集團和富春灣新城的發展相得益彰。」



目前,集團於中國深圳及荷蘭荷佛拉肯設有生產基地,合共年設計產能約為135萬件球囊產品及5.6萬件支架。根據灼識諮詢報告,PCI器械和PTA器械的全球市場規模,預計在2021年至2030年期間分別按12.1%和11.1%的年複合增長率增長,潛力龐大;加上集團目前擁有約40項處於不同開發階段的管道產品,當中包括新業務範疇,如神經介入和結構性心臟介入產品,以及新產品系列。因此,集團預計現有的產能未來將面臨飽和,需要興建新的生產設施,以應付中至長期的巿場需求和產能配置所需。



富春灣新城位於杭州市富陽區,新基地落成後不僅成為集團旗下最大的研發及生產設施,亦將為集團在長江三角洲的主要據點。憑藉長江三角洲的交通樞紐和人才匯聚優勢,集團可在擴充產能的同時,提升整體營運能力。



關於杭州富春灣新城管理委員會

杭州富春灣新城管理委員會成立於2013年1月,由杭州市富陽區政府授權負責富春灣新城的開發、建設和管理工作,其中重點建設區域為富春江以南、 杭千高速公路以北部分區域,面積約53.3平方公里,旨在把該區域打造成為集創智研發、活力創業、智慧製造、文化休閒、旅遊觀光、休閒體驗、交通樞紐為一體、產城融合的山水田園新城。



關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商,專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)的介入器械。總部位於中國香港,業聚醫療的產品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告,就2021年PCI球囊的銷量而言,集團亦是唯一一家總部設在中國,且在包括日本(排名第二)、歐洲(排名第四)及美國(排名第六)在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的銷量而言,集團在日本市場排名第三,在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脈支架產品,並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。於2022年12月,業聚醫療在全球擁有超過180項授權專利。集團內部研發團隊有逾20年積累的產品開發經驗,並已開發出世界領先的專有技術。



如需了解更多詳情,請訪問集團官網:https://orbusneich.com/





