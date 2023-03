珠江客運於3月30日正式恢復中國客運碼頭往返順德客運港航線

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業(股份)有限公司(「珠江船務」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:560.HK)欣然宣佈,珠江客運有限公司(「珠江客運」)積極響應粵港澳大灣區互聯互通,在經營現有香港往返深圳蛇口、中山、廣州南沙、深圳機場等航線基礎上,現定於3月30日恢復中國客運碼頭往返順德客運港航線,為旅客提供更多出行選擇。



為慶祝該航線復航,首航當天,珠江客運將向市民免費贈送首班「香港→順德」船票,誠邀旅客免費搭乘。



具體領取免費船票的方式如下:



即日起,在珠江客運兩市區售票處(中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處)限量送出3月30日香港中國客運碼頭出發前往順德港的快船船票,旅客憑有效身份證明文件在現場登記領取復航免費船票,每人限領一張。數量有限,送完即止。



珠江客運將調配世界技術領先的碳纖維高速客船「鈺珠湖」號進行航線運作。復航初期,計劃安排每天兩進兩出共4個航班。並將視乎航班情況加大航班密度,為客人提供更好的水上客運服務。



香港往返順德的航班*信息如下:



3月30日首日航班時間

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

下午 16:30 出發,18:30抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 10:00 出發,12:00抵達



自3月31日起,每日將維持兩個往返航班,具體航班時間

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

上午 11:00 出發,13:00抵達

下午 16:30 出發,18:30抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 08:30 出發,10:30抵達

下午 14:00 出發,16:00 抵達

*航班時間以實際銷售時間為準



旅客可透過珠江客運官方網站(www.cksp.com.hk)進行購票,亦可前往中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處直接購票﹕

1. 香港上環信德中心(即港澳碼頭)303B號鋪

2. 九龍尖沙咀廣東道33號中國客運碼頭1字樓1-5A



在往返香港機場航線方面,珠江客運將於5月前,除了恢復「深圳機場線」外,還將新增「廣州琶洲港線」。方便旅客通過轉船服務往返於內地口岸與香港國際機場,體驗「海天聯運」的便捷。



未來,珠江客運將繼續秉承「安全、快捷、方便、舒適」的服務理念,為香港市民、粵港澳大灣區居民、世界旅客提供優質服務。



關於珠江船務企業(股份)有限公司

珠江船務為珠江船務企業(集團)有限公司控股的香港上市公司,隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下,管理世界最大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡,以香港為基地,覆蓋粵港澳大灣區多個城市,包括廣州、深圳、順德、中山、東莞和澳門等;自2020年5月收購新渡輪服務有限公司起,珠江船務開始進駐香港本地渡輪市場,提供港內及離島共五條主要渡輪航線的服務;同時發展維港遊水上文旅項目。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一,以香港為營運中心,網絡覆蓋珠江三角洲多個城市,包括肇慶、清遠、佛山、廣州、江門等,提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



有關更多資料,請瀏覽:https://www.cksd.com/





