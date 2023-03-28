朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，孵化多品類爆品搶佔市場先機

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|Tuesday, 28 March 2023, 11:16 HKT/SGT
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香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 3月27日，朝雲集團（6601.HK）發佈公告戰略收購廣東中科研100%股權，此次戰略收購或將進一步加強朝雲集團在科研方面的競爭力，助力公司“多品類多品牌全管道”戰略落地，快速進入更多品類，打造更多爆品，推出更多拳頭產品搶佔市場機會，從而更好地推動公司業務發展。
據瞭解，廣東中科研全稱為廣東中科研化妝品技術研究有限公司，是集“分析、研究、檢測”於一身，專注為化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品提供優質服務的一站式科研團隊，與行業機構合作超過15年，曾支援128款創新產品的開發、參與139個發明專利技術研究，帶領華南地區同行制定五個檢測方法團體標準，並獲得CMA認證認可資質。曾助力多款爆品的打造，包括曾獲銷售榜第一名的兒童面霜、全網銷售第一的美白防曬噴霧等。
鑒於廣東中科研已經有多個在化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品等賽道打造龍頭產品的成功案例和豐富經驗，能夠從技術、人才、市場分析等多方面成為朝雲集團在龍頭產品研發方面的能力基礎，有助於公司縮短研發週期，減少試錯和開發成本，保障產品品質，保障新品反覆運算，提升複製多品類爆品的能力，促進公司推出更多拳頭產品搶佔市場機會，獲得市場份額，從而更好地推動公司業務發展。
隨著消費需求的回暖，以及生活水準的提升，消費者對於產品品質的要求越來越高。新穎的包裝、過硬的品質以及產品的功效越來越成為定義一個好產品的標準和必要的條件，新品的開發、反覆運算以及爆品的推出，已經成為消費品牌搶佔消費者心智，迅速開拓市場的武器。好產品是消費品的根本，也是朝雲集團的核心戰略理念，此次收購廣東中科研可有力支撐及鞏固公司在龍頭產品上游研發方面的能力基礎，有助於縮短研發週期，促進公司推出潛在新產品的商業過程，從而更好地推動公司業務發展。
從這次收購來看，朝雲集團按淨資產評估價格收購廣東中科研，背後大股東的支持顯而易見，後續不排除還有其他優質資產注入的可能性。對於公司未來的發展，朝雲集團在最新一期財報裡提到，未來繼續加強多品類多品牌全管道發展戰略，產品創新升級，構建技術護城河，持續打造各品類各管道的拳頭產品，提升管道盈利能力。
話題 Press release summary
部門 消费者
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