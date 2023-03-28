Tuesday, 28 March 2023, 11:10 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）戰略投資爪爪科技，開啟線下寵物千店佈局

香港, 2023年3月28日 - (亞太商訊) - 繼戰略投資帥克寵物、中博綠亞後，近日朝雲集團（6601.HK）再次出手，戰略投資爪爪科技，占股60.625%，這背後有怎樣的戰略藍圖？



爪爪科技是一家專注購物中心運營的銷售與服務綜合型連鎖寵物門店，近年來朝雲集團一直致力於佈局寵物賽道，持續完善寵物用品、食品、藥品、保健品、寵物店等體系，公司戰略目標清晰，更提出了千店戰略目標，佈局寵物線下實體服務業態，打造公司“第二增長曲線”。接下來我們就具體看看……



完善寵物板塊線下實體服務業態佈局，打造差異化終端“養寵體驗”生意模式

朝雲集團已先後佈局寵物板塊上游原材料、研發等環節，擁有自建製造工廠，整個上游供應鏈體系頗為完善，成本控制上具備優勢。中游維度看，公司產品體系廣泛覆蓋寵物用品、食品、藥品、保健品等，已涉及寵物全生命週期服務。此次戰略投資爪爪科技，是朝雲集團佈局寵物線下實體服務業態的第一步，是寵物生態戰略的重要一環，以此開啟線下千店戰略的第一步，進一步實現“多品類多品牌全管道”戰略佈局。



線下門店佈局直擊電商管道最大的痛點，即“缺乏用戶體驗”，線下門店可讓用戶真實感受養寵物樂趣，從而增加購買欲望。爪爪科技線下門店主要設立在大型、熱門商圈的購物中心內，並非社區周邊，擁有覆蓋高端養寵人群最多的門店，形成差異化終端“養寵體驗”生意模式。



穩定盈利的生意模式，可快速複製至1000多個專銷商

爪爪科技生意模式及盈利模式清晰，利用商場人流大、非客群體多的特徵，創建養寵體驗館。設置低門檻體驗門票，用戶可在門店體驗感受與寵物貓共處和餵養的樂趣，增加購貓的欲望，建立客戶基礎後推出全年訂閱制套餐送貓活動。套餐內提供自主生產的貓糧、主食罐頭、貓砂等產品，增強使用者黏性，強化產業鏈協同。預期朝雲集團此次戰略投資爪爪科技將帶來新的商業模式以及相對穩定的現金流。



通過線下建立客戶粘性後，疊加公司贈送主要以幼寵為主，幼寵腸胃對於食品較為敏感，不可輕易更換寵物食品、保健品。後續客戶也可在朝雲集團佈局的線上管道購買自有品牌的寵物食品，線上、線下協同性提高，增加公司產品銷售量。



隨著疫情放開，經濟復蘇，特別是線下人流急速增加，朝雲集團果斷出手戰略投資爪爪科技，有助於公司加速寵物線下生意佈局，並將具有清晰盈利模式的生意快速摸索出盈利的寵物服務門店模式，連結1000多個專銷商進行全國快速複製，覆蓋高端人群，快速佔領市場，支撐未來業績增長。





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