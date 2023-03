Monday, 27 March 2023, 20:37 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡公佈2022年年度業績 展現強勁的業務韌性:支付業務加速變現

到店電商服務大幅增長,營運效率顯著改善

香港, 2023年3月27日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司(「移卡」或「公司」,股份代號:9923.HK)欣然宣佈截至2022年12月31日止十二個月(「本年度」或「2022年」)年度業績。



財務摘要

-- 本年度,公司總收入達人民幣3,418.0 百萬元,同比增長11.8%;

-- 毛利同比增長26.6%至人民幣1,030.9百萬元,毛利率增長3.6個百分點至30.2%;

-- 經調整EBITDA達人民幣213.4百萬元,同比增長73.0%;

-- 到店電商服務毛利率由2021年的35.9%上升至2022年的67.3%;

-- 2022年下半年,到店電商服務淨虧損大幅收窄至人民幣51.9百萬元,比2022年上半年减少67.4%。



經營摘要

一站式支付服務商戶數量及費率持續增長:

-- 總支付交易量 (「GPV」)同比增長5.1%至人民幣2.23萬億元;

-- 活躍支付服務商戶數目同比增長11.4%至歷史新高8.1百萬;

-- 費率從2021年的10.7個基點增加到2022年的12.3個基點,且呈上升趨勢(2022年上半年:12.0基點;2022年下半年:12.7基點);

-- 基於應用程序日交易筆數峰值超過5,000萬,創歷史新高;

-- 全國渠道網絡中的獨立銷售代理達到近1.8萬家;

-- 2023年1月及2月GPV同比增長分別為9.8%及34.1%;

-- 2023年GPV官方指引:人民幣2.7萬億元至人民幣2.9萬億元。



到店電商服務增長迅速、成績優異:

-- 總商戶交易量 (「GMV」)超過人民幣33億元,同比增長7.3倍;

-- 訂单數量接近3,700萬,同比增長3.1倍;

-- 存貨單位(SKU)超過40萬個,同比增長1.5倍。



公司董事會主席兼首席執行官劉穎麒先生表示:「2022年是不同尋常的一年,得益於我們廣泛的地域覆蓋和商業數字化生態系統內的强大協同作用,我們的業務得以繼續健康增長,並實現了强勁的財務業績。值得注意的是,我們支付業務的GPV和費率均有所增長,到店電商業務亦爲集團帶來可觀的收入和毛利,而且虧損持續收窄。」



董秘和企業發展總經理趙維晨先生表示:「在支付方面,我們持續打造多元化的獨立銷售代理團隊,擴大與銀行的聯合收單服務,並推出各種數字人民幣試點項目。我們的支付平台亦越來越包容和強大,並且已經開始升級客戶策略,包括涵蓋中大型客戶和垂類品牌領導者。」



「在到店電商服務方面,GMV增長了7倍以上,升級至多元營銷策略,包括自營站點和合作站點,這有助於我們在擴大地理覆蓋的同時降低BD成本。另外,我們優化了組織結構,並開發了技術賦能的服務,例如為我們的合作方提供KOL撮合、直播優化和廣告投放。同時,我們創建了商家服務生態聯盟,可共享商戶資源,並提供數字賦能的工具和額外的交叉銷售解決方案,例如支付和SaaS產品。」



展望

劉穎麒先生表示:「今天,我們可擴展的生態系統已經展現出在支付、到店電商服務和商戶解决方案業務之間創造良性循環的能力。多年來,我們積累了大量的商戶基礎和消費者洞察,直接促進了我們商戶解决方案和到店電商服務的蓬勃發展,同時又進一步提高客戶對我們支付業務的忠誠度和黏性,有時甚至會爲支付業務帶來新的商戶。我們的戰略方向讓我們擁有了健康和可持續的業務,並且將持續很長一段時間。2023年,我們將繼續專注爲商戶創造價值,提供廣泛的本地生活體驗,爲股東、員工和社會創造可持續的價值。」



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注爲商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到爲商家和消費者提供豐富多樣的産品組合,目前包括(i)到店電商服務,爲消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii)商戶解决方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。



