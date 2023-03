Monday, 27 March 2023, 11:08 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)戰略收購廣東中科研 持續深化多品類戰略

香港, 2023年3月27日 - (亞太商訊) - 疫情過後,國內政策把重點重新聚焦經濟增長,三駕馬車之一的消費需要挑起大樑。



編者注意到,作為國內領先的消費品公司$朝雲集團(06601)$有了新動作,在大股東的助力下,按淨資產評估價值戰略收購廣東中科研,旨在憑藉廣東中科研在化妝品、母嬰護理產品、個人護理產品及寵物產品的研發、分析及測試等方面的經驗,以及協助打造多個行業龍頭產品的經驗,支撐及鞏固公司高效進入更多品類、提升打造爆品的能力,推出更多拳頭產品搶佔市場機會,推動公司業務發展。



你們是如何看待這次的收購動作呢?



1、具備硬實力的優質資產

根據公開信息,廣東中科研是集“分析、研究、檢測”於一身,專注為化妝品、母嬰護理、個人護理及寵物用品提供優質服務的一站式科研團隊,與行業機構合作超過15年,曾支援128款創新產品的開發、參與139個發明專利技術研究,帶領華南地區同行制定五個檢測方法團體標準,並獲得CMA認證認可資質。曾助力多款爆品的打造,包括曾獲銷售榜第一名的兒童面霜、全網銷售第一的美白防曬噴霧等。



在技術成果上,廣東中科研首創“高濃度分倉技術”,擁有“蝦青素、維A酸、阿魏酸”等受當下消費者追捧的專利成分。火爆全網的蝦青素爆品“高姿光感賦活精華液(太空艙)” “高姿多效倍護美白防曬噴霧(小黃帽)” “英氏一之可愛堅果倍護霜”等產品都是出自廣東中科研團隊的助力研發。



無論從技術實力還是成果產出,可以看出廣東中科研確實具備硬實力,是塊難得的優質資產。



2、戰略互補,提升核心競爭力

當然,資產具備價值是一回事,對戰略發展業務的助力,顯得更為重要。廣東中科研扎實豐厚的資歷和實力,對朝雲集團業務發展的幫助可能是全方位的。



首先,通過整合廣東中科研的資料資源和專業能力,對行業市場趨勢、競品、消費者等進行分析,協助開發更符合市場、更具有前瞻性的產品,優化產品設計、開發、生產等環節,提高市場反應速度和效率,可助力朝雲集團更快速進入個護、化妝品、母嬰護理產品品類,快速打造更多爆品。



其次,廣東中科研自帶檢測團隊,所開展的檢測專案與朝雲集團的寵物用品、食品、消殺產品、日化產品、個護產品等相匹配。憑藉其在產品測試方面的經驗與方法,可以進一步提升其產品品質與安全性,節省產品送檢流程,加快上市時間,增強消費者信任與滿意度。



最後,還可以通過共用廣東中科研在行業內建立的良好聲譽與合作關係 ,連結行業優質資源,豐富和加快公司多品類多品牌全管道戰略的落地。編者猜測,戰略收購廣東中科研,除了加速公司快速進入個護、化妝品、母嬰護理品類外,也會加速寵物洗護行業的佈局和發展。



3、結語

總的來說,朝雲集團收購廣東中科研,是一次雙贏的合作,將為雙方帶來更多的發展機遇和價值創造。朝雲集團實施的多品類多品牌全管道發展戰略,可以給到廣東中科研一個施展的平臺。而廣東中科研專注研發,對朝雲集團的前臺業務形成全面支撐,無疑提升了朝雲集團的核心競爭力和可持續發展的能力。同時,通過本次戰略收購,可看出大股東對朝雲集團後續發展的有利支持,或將持續向公司注入優質資產。



期待朝雲集團在未來能夠實現更大的發展與突破。





