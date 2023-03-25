Friday, 24 March 2023, 23:23 HKT/SGT Share:

來源 Tianyun International Holding Limited 天韵國際公佈2022年全年業績 錄得穩健的收入及利潤 宣派末股息每股5港仙

各項業務穩步推進 新款飲料強化集團競爭力

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈截至2022年12月31日止年度（「回顧年」）之業績。集團作為消費品企業，全年業績錄得穩健的收入及利潤，並於研發創新、新產品類別、品牌美譽度、產能佈局、銷售網絡拓展及未來發展戰略等方面均取得積極成果，集團2022年錄得全年收益約人民幣6.8億元，毛利約人民幣1.9億元及純利約人民幣96.6百萬元，毛利率提升至27.9%。鑒於集團整體財政狀況穩健，企業核心競爭力穩步提升，董事會建議派發2022年末期股息每股0.05港元。



卓越品質屢獲殊榮 身體力行擔當行業楷模

集團旗下全資附屬公司山東天同食品有限公司（「山東天同食品」）再次榮獲由山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，將繼續享受國家關於高新技術企業所得稅減免的優惠政策，這標誌著集團在技術實力和創新能力上得到國家層面的高度認可與支持。



此外，集團於2022年榮獲由山東出入境檢驗檢疫協會等機構聯合授予「質量安全管理卓越企業」稱號。同時，山東天同食品亦榮獲中國罐頭工業協會授予「十三五」罐頭產業領域「社會責任典範」、「突出貢獻先進單位」及年度中國罐頭產業「十強企業（出口）」榮譽稱號，以表彰集團在中國罐頭行業品牌打造三年專項行動中所作出的突出貢獻。另外，集團亦再獲連任由臨沂市工業和信息化局公佈的2022年度市級「專精特新」中小企業。榮獲上述各項殊榮，是對集團綜合實力的高度肯定，集團亦將一如以往，追求卓越品質，身體力行擔當行業模範。



深耕自家品牌營銷佈局 新款產品廣受市場認同

集團旗下擁有一系列的自家品牌，包括：「繽果時代」、「果小懶」、「天同時代」、「享派Shiok Party」及「妖果季」等，全方位提升品牌形象，於產品多元化、包裝多樣化及去季節化生產等不同方面取得進展。同時，集團積極應對多變的消費市場，不斷提升產品品質，升級產品包裝，注入更多時尚、休閑元素，趁勢推出全新國潮風桃罐、生肖包裝罐頭水果產品、黑糖雪梨罐頭等，積極豐富其產品系列。另外，針對功能飲料市場近年來增長迅速，飲用場景不斷擴大，集團亦積極研發出一系列特色飲料，以強化集團於功能飲料領域的競爭力。



此外，集團乘勢深耕優化營銷佈局，通過不同形式的宣傳活動加強與消費者互動，提升自家品牌的形象，推動產品銷售。集團自家品牌產品銷售覆蓋全國二十七個省份、直轄市及自治區。並繼續沿用線上、線下並行的銷售模式，以熱門網上購物平台為主要的線上銷售渠道，與線上直播娛樂平台開展合作，積極參與熱門網上購物平台及直播平台的銷售，包括雙十一、年貨節等活動，以提升企業的知名度和品牌的宣傳力度，推行全方位的營銷活動。未來集團將繼續全面部署，善用數字化技術帶來的一系列優勢，進一步推動集團自家品牌系列的線上銷售。



銳意拓展OEM及新鮮水果銷售業務

集團OEM業務穩步發展，多年來與國際知名的食品品牌及貿易商緊密合作無間。國外市場對「中國製造」的加工水果產品需求依然旺盛，集團將繼續在歐洲、澳大利亞、新西蘭、日本、英國、美國、加拿大等發達國家的地區挖掘更多優質客戶，提升國際市場的份額。



中國的新鮮水果銷售無論在本地或是海外一直擁有優勢，而集團在此方面亦累積多年經驗。集團有意加大新鮮水果產品貿易的種類，亦計劃將集團的新鮮水果銷售版圖拓展至更多不同地區。此外，集團的雲南生產基地周邊擁有豐富的水果資源，可助力集團引進更多極具特色及來自熱帶氣候區的水果及蔬菜進行加工及銷售，為廣大消費者提供更豐富及多元化的優質水果及蔬菜產品。



積極研發推陳出新 新車間及生產基地投產進一步推升產能

集團為了健康、長足的發展，一直積極投入研發具有自主核心技術的新產品，一直致力改進產品工藝技術，作為行業內領先的高新技術企業，回顧年內，集團成功研發新品水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料。其中，水果粒維生素運動飲料系列是將水果加工成水果粒融入飲料之中，該產品不僅可以提升人體的能量代謝，更有幫助抗疲勞、緩解身體困乏的作用。而全新研發的水果酵素運動飲料系列，選用蘋果、桃子、梨、草莓等作為原材料，主打提供符合大眾日常生活所需的酵素理念，具備多種不同的健康功效，是配合大眾健康意識日益增強所推出的功能飲料。這兩款新品特色飲料已經完成研發，正進入生產和銷售的籌備階段，預計將在短期內推出市場，為市場及消費者帶來更多元化的選擇。



集團山東生產基地不斷完善生產設施，提升自動化程度以提高產量和生產效率，新建5號和6號生產車間項目的設備安裝進入最後階段，將有效增加集團新產品及現有加工水果產品的產能。回顧年內，雲南生產基地已經開工，並將於2023年底逐步投入使用，隨著該項目開始逐步投入運營，作為集團於中國熱帶氣候區發展的一項關鍵舉措，可全面提升集團總產能，便利於全中國的倉存和物流安排，為客戶及市場提供更多元、更豐富的加工水果產品及特色飲料，同時與集團於山東省的生產基地形成協同效應，發展熱帶、亞熱帶及溫帶加工水果產品及飲料的生產及銷售。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「面對後疫情時代逐步開放的環境，集團專注創造價值、提升風險管理能力和提高營運效率，努力把握生活秩序逐步恢復帶來的機遇，致力投入研發工作、增加新產品種類、美化和升級產品包裝及設計、持續優化及擴大分銷商網絡，以進一步強化集團的收益及盈利能力，為客戶及消費者提供更豐富的水果產品及特色飲料。隨著我們的實力不斷增強、研發、銷售渠道的加大投入，集團將以多元化的產品類別和品牌組合作為經營策略核心，深入強化「跨界」戰略發展，並繼續關注國內及國外併購及戰略合作的機會，擴大收入來源及促成多元化的發展模式，提升集團的品牌效應和國際聲譽，以配合集團內生性增長及實現更長遠發展，爲股東和廣大投資者帶來可持續的穩定投資回報。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS食品（高級）、FDA、SC、KOSHER、SMETA及ISO9000認證，集團同時通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品一直獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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