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來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程2022全年收益及獲授合約逆市增加21.0%及41.8% 為迎接未來各業務增長機遇作好準備

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「集團」）（股份代號：1977），今天宣佈截至2022年12月31日止年度（「年內」或「2022年財政年度」）的全年業績。在新冠疫情持續以及全球經濟低迷的環境下，集團業務表現保持穩健，其收益及獲授合約均錄得增長。



摘要

-- 總收益達64.747億港元，按年上升21%

-- 獲授合約按年增加41.8%至68.22億港元

-- 手頭合約增至116.56億港元高位

-- 本公司擁有人應佔溢利為1.146億港元

-- 董事會已決議派付特別股息每股4.5港仙，以慶祝集團成立45週年



年內，集團總收益按年上升21.0%至64.747億港元。毛利增長15.2%至10.115億港元，毛利率為15.6%。2022年財政年度，本公司擁有人應佔溢利為1.146億港元。若撇除訴訟責任撥備1.50億港元及集團於聯營公司權益的減值虧損7,560萬港元，集團於2022財政年度的年內溢利為3.402億港元，按年增加8.2%。



於2022年12月31日，集團手頭合約增加至116.56億港元，為未來核心業務奠定穩固基礎。年內，集團繼續積極參與投標活動，合共投出1,409份單項價值逾一百萬港元的標書或報價。



董事會不建議派付截至2022年12月31日止年度之第二次中期股息。2022年財政年度，董事會已決議派付特別股息每股4.5港仙，以慶祝集團成立45週年。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「2022年的營商環境比往年更為嚴峻，地緣政治緊張局勢持續升溫、俄烏衝突及通脹和利率上升等因素，窒礙全球供應鏈及物料運輸安排，加上香港及中國內地實施嚴格社交距離措施亦令工程項目延誤。儘管如此，市場對機電工程服務的需求仍然強勁。透過貫徹推行『新科技』、『新市場』及『新業務模式』三大支柱策略，加上集團的行業領導地位、多元化業務組合、創新技術及穩健的財務狀況，集團於年內維持業務增長。」



截至 2022年 12 月 31 日，屋宇裝備工程業務的手頭合約增加11.1%至 54.38 億港元。憑藉卓越的項目執行能力，集團成功於2022年與客戶交付項目訂單，帶動分部收益增加26.0%至42.57億港元。其中，集團於2022年取得多份新的維修保養合約，總值4.15億港元，同比增長111.7%，範疇涵蓋基礎設施營運、數據中心及房屋項目，加強經常性收益來源。年內，集團除了成功將獨有的安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術（「ABSPM」）應用到多份合約之中，更取得多個重點項目，包括三個總值逾8億港元、與香港國際機場三跑道系統相關的項目。集團亦成功完成了團隊近十年內最大的數據中心項目，價值逾10億港元。此外，集團還取得前述數據中心的持續性營運及維修保養服務合約，價值逾7,000萬港元。預計自2022年起五年內，香港數據中心的可用空間需求將增加一倍。憑藉龐大的市場份額及獲得知名客戶的持續認可，集團持續處於數據中心業內領先地位。



環境工程業務的手頭合約為 47.91 億港元。年內，集團獲得七份新合約，突顯其在優質供水、污水及固體廢物基礎設施的項目管理服務方面的專業知識。憑藉其創新及技術優勢，集團將專有的「數碼分身技術」升級，以監測其中一個污水處理項目中流入污水廠的污水質量，有助優化營運效率。此外，集團參與的其中兩個項目榮獲國際大獎。香港首個有機資源回收中心O PARK1獲頒「2022年全球能源獎」的「國家獎」及「FIRE類別大獎」，嘉許項目採用創新設計應對氣候變化的卓越表現。渠務署的元朗淨水設施項目獲頒英國土木工程師學會「2022年度大獎Edmund Hambly獎章」，嘉許項目採用創新設計應對氣候變化方面的傑出表現。集團於年內亦獲得克羅地亞污水處理廠項目，為其在全球水利基礎設施市場建立專業地位的重要一步。憑藉成熟的技術及項目管理實力，集團已為迎接未來數年的重大增長機遇作好準備。



年內，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的手頭合約微增至 8.88 億港元。由於強勁的交付項目訂單能力，該業務收益按年增加27.6%至6.31億港元。為持續推動香港的「智慧城市」和「智慧經濟」發展願景，集團提供綠色及智能建築管理方案，結合各種資訊及通訊科技，配合人工智能驅動的數碼分身技術、能源及管理技術、環境、社會及管治指標、室內環境質素管理、機械人解決方案及智慧燈柱。集團已獲授另一份智慧燈柱試驗計劃合約，協助將智慧燈柱的使用範圍擴展至全港，標誌著香港實現智慧城市發展願景目標的一大里程碑。作為推動新科技發展的主要參與者，集團全方位的人工智能能源管理平台、物聯網(「IoT」)應用、影像分析技術及可在表面行走的光伏（「PV」）系統，已獲一棟位於香港核心商業區的新建世界級智能寫字樓及商業大廈所選用。集團以物聯網為基礎的智能旅舍解決方案，亦獲得香港其中一間最大和最著名的大學所選用。集團將不斷投資於智能屋宇技術的數碼轉型，並適時推出創新方案。



升降機及自動梯業務的手頭合約為5.40億港元。年內，集團旗下升降機、自動梯及自動行人道國際品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）獲得來自巴西大眾運輸、墨西哥酒店業、香港優質政府辦公室的策略性訂單，以至中國內地、美國及其他亞洲國家的訂單。集團全資附屬公司Anlev (UK) Limited，憑藉通過安全承辦商和施工線評審，以及落實位於英國曼徹斯特的標誌性優質住宅項目Victoria Riverside的訂單，為其於進軍英國高層升降機市場邁進重要一步。集團將於美國、歐洲、中東及東南亞物色新經銷商，開展全球擴張計劃。此外，集團南京廠房耗資人民幣6,000萬元的擴建工程正在完成階段，將提高升降機及自動梯產能，滿足全球業務的未來需求和增長。



「過去數十年，集團與香港同步成長，克服了許多挑戰，協助香港發展為更智慧及更可持續發展的城市。要於未來持續取得成功，關鍵在於推動數碼化及將可持續發展理念融入業務各層面。因此，我們高度重視創新、研發能力及ESG策略，並已準備就緒，提供解決方案以支持客戶實現ESG目標、優化能源應用及減少碳足跡。為提高效率及未雨綢繆，我們已重組業務部門及作出新任命和建立流程、持續提供員工培訓及加強員工參與度，藉此有效紓緩人才短缺的問題，我們亦將善用科技，提升施工安全、質素及生產力。」潘樂陶博士補充。



從集團2022年強勁的招標活動可見，市場需求持續殷切，支持其於2023年進一步增長及擴展。未來數年，香港將朝著成為可持續發展的智慧城市邁進。集團以內部研發團隊開發的專有技術為後盾，發揮所長，把握商機，通過更符合能源效益的大廈、提高營運效率的數碼化方案，以及提升醫療保健及其他服務的質素等，讓客戶以至香港在多方面受惠，建設更美好的香港。



潘樂陶博士總結：「儘管過去一年面對各項全球及本地挑戰，隨著中國內地恢復通關及香港政府於公共工程項目的開支等發展，仍為機電工程行業創造寶貴機遇。集團已進軍美國巿場，並透過於英國成立公司在歐洲建立據點。在繼續發展兩地業務之餘，我們也正在物色併購及參股機會，務求與我們的現有業務創造協同效應，同時帶來穩定的收入來源。」



有關2022年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0324/2023032401304_c.pdf



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。





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