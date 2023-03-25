Friday, 24 March 2023, 17:22 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康與諾輝健康達成戰略合作 共同推動「宮證清」在港上市

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 醫思健康（2138.HK）與諾輝健康（6606.HK）今日舉行簽約儀式，雙方達成獨家戰略合作，未來將全面整合雙方的優質資源，共同推動宮證清在中國香港的註冊上市、分銷及市場推廣，以居家早篩助力宮頸癌預防醫學服務的普及，加速實現宮頸癌的有效預防。基於合作協議，「宮證清」是醫思健康獨家合作的宮頸癌篩查產品。

左至右：諾輝健康運營部高級總監鄭偉賢先生，諾輝健康研發副總裁施雙美博士，諾輝健康副總裁李岩先生，諾輝健康主席兼首席執行官朱葉青先生，醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒先生，醫思健康商務總裁朱君璞醫生，醫思健康首席業務策劃總監（醫療保健）

宮頸癌是常見的女性惡性腫瘤，且近年來發病率和死亡率呈上升趨勢，年輕化趨勢明顯。宮頸癌亦是目前唯一病因明確，且可通過早期干預而消除的癌症。宮證清TM採用諾輝健康自主研發的高危HPV分型檢測技術，是全球首款基於尿液樣本的HPV宮頸癌篩查產品，取樣無痛無創，可全面覆蓋14種高危HPV病毒。宮證清已獲批歐盟CE認證，具備在香港當地及大灣區申請上市批准的條件。



醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒先生表示︰「集團非常榮幸能與領先的癌症早篩公司諾輝健康合作。集團始終視與制藥領域的上游夥伴的戰略合作為集團之核心戰略。通過與生物科技及制藥行業夥伴的合作，集團有望進一步提升於預防性醫學領域的產品話語權，鞏固集團於醫療健康領域的龍頭地位。相信透過此次合作，集團亦將得以實現產業價值鏈的整合。此次合作亦將有助集團豐富旗下預防性醫學服務的產品組合，配合疫苗，體檢，多醫學專科的佈局，進一步完善一站式的優質醫療服務體驗。」



諾輝健康董事長兼CEO朱葉青表示：「普及高發癌症篩查的有力手段是提供便捷、可靠、合規的創新篩查產品。宮證清在全球首次實現尿液樣本檢測，相比於宮頸癌篩查的臨床常規手段，受檢者不用跑醫院，無痛無創，個人隱私得到完全保護，極大地減少了宮頸癌篩查人群的時間和心理成本。醫思健康是香港和大灣區高端醫療服務的龍頭，我們非常興奮能達成此次戰略合作。此次強強聯合對諾輝健康的管線推進和商業化創新都具備里程碑意義。」



關於醫思健康

香港最大的非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精准醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恒生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健發中心發森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平臺紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所、醫思口腔、恒健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心、聯匯專科、新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心醫思眼科，醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



關於諾輝健康

諾輝健康成立於2015年，專注於高發癌症的居家早篩，是中國癌症篩查市場的先行者和領導者，旨在推進癌症篩查技術的創新，並加速癌症篩查技術在中國的普及。2021年2月18日諾輝健康於香港聯交所成功上市，股票代碼6606.HK，成為“中國癌症早篩第一股”。



諾輝健康旗下的兩款結直腸癌篩查產品（常衛清®和噗噗管®）均已獲得國家藥品監督管理局的批准並正式商業化。常衛清®是中國目前唯一獲得國家藥品監督管理局批准的癌症篩查產品。幽幽管®是中國目前唯一獲得國家藥品監督管理局批准的幽門螺桿菌消費者自測產品。此外，公司擁有三款適用於宮頸癌、肝癌和鼻咽癌篩查的在研產品管線。公司持有旗下所有已上市和管線產品的全球產權。



諾輝健康與上百家醫院、體檢機構、保險公司、藥店及網上管道廣泛合作。公司擁有符合ISO13485和ISO9001國際認證標準的十萬級潔淨生產車間。第三方醫學檢驗實驗室均獲得國際相關標準品質體系認證，北杭廣三地實驗室獲得當地衛健委認證並頒發執業許可證，每年檢測能力達200萬人份。







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