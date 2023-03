Friday, 24 March 2023, 09:12 HKT/SGT Share: 自研AI產品賦能金融SaaS陪伴,百融雲2022年淨利潤同比翻倍

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - ChatGPT的轟動效應讓人工智慧(AI)成為了資本市場絕對的“顯學”。AI作為一項重要的技術要素,在與企業級SaaS相互融合的過程中,會迸發出什麼樣的“火花”?港股金融SaaS龍頭百融雲-W(06608.HK)的財報數據或可給出一些答案。



3月22日,百融雲發佈的財報顯示,2022年公司實現“增收又增利”,且利潤增速繼續超越營收增速,行業頭部地位凸顯。資料顯示,2022年全年百融雲錄得營收20.54億元,調整後淨利潤達2.94億元,同比分別增長27%和108%。



研究發現,百融雲營收增長主要受益於三大業務板塊加速發展,持續發揮規模化經營優勢。另外,主營業務保持高水準的核心客戶留存率、自研AI技術深度賦能金融行業數智化轉型等多因素共同拉動公司淨利潤增速再創新高。



券商研報指出,百融雲在金融領域的先發優勢、洞察積累以及領先的AI技術正推動公司核心業務發力,未來有望繼續提升核心客戶單客收入貢獻,金融數智化賦能者逐漸進入收穫期。



“增收又增利”之根本:SaaS築基、AI提效



細究財報數據可以發現,2022年百融雲的三大主業收入均創下記錄新高。其中,公司第一主業智慧分析與運營服務收入增長41%至10.39億元;公司精准行銷服務收入同比增11%至4.67億元;保險行銷服務收入同比增18%至5.49億元。



業績顯示出,百融雲強勁的“賺錢”能力繼續領跑港股SaaS板塊。值得注意的是,據財報,百融雲基於AI優勢的“智慧運營”業務收入同比增速高達144%,為該公司2022財年收入增速最高的分支。



機構分析認為,SaaS旨在促進反覆運算,AI則可以推動深度應用。對於金融SaaS公司來說,其在構建AI生態的過程中,關鍵的競爭優勢是需要具備説明使用者進行智慧分析和決策的能力,這也是AI商用中最具價值的地方。



于金融機構而言,底層存在超萬億位元組的資訊,對其進行智慧分析及預測將消耗大量人力、運營成本。為此需要通過AI技術等做出智慧化判斷,並且通過定制化的多元服務可以適應多種場景,進而幫助金融機構降本增效。



在具體實現上,AI技術可以全面賦能金融機構的前中後臺,智慧語音、智慧行銷、存量運營、聯合建模等一體化解決方案和技術助力機構擴大業務半徑獲取長尾客戶,同時可以將使用者畫像為核心,開展高效定制服務。這便是百融雲通過AI技術構建的金融生態。



例如,百融雲AI服務中的智慧語音機器人基於ChatGPT同源技術,疊加演算法驅動的智慧行銷中台幫助銀行等金融機構完成信用卡用戶喚活、財富行銷、客戶維護等工作,有效提升金融機構服務精准度和運營效率,每日進行超過億級規模的自動交互頻次,規模業內首屈一指。



需要注意的是,實現全鏈路金融AI的深度應用需要一個根本性的保障——即SaaS平臺的有力支撐。百融雲創CEO張韶峰介紹,2022年,百融雲的雲原生平台的穩定性由99.994%進一步升級至99.996%。



“得益于SaaS雲原生技術平臺技術,百融雲可以將行業領先的人均生產力由1.25百萬元人民幣提升至1.49百萬元人民幣,並能夠通過標準化的應用程式設計發展介面(API)向客戶大規模交付產品及解決方案,迅速適應金融機構不斷變化的需求。”張韶峰表示。



科技自立:順應國產化替代導向 加強研發與業務創新



在數位經濟時代,人工智慧已經成為千行百業數智化轉型的技術中樞。中國信通院預計,2022年我國人工智慧核心產業規模已經超過5000億元。同時,與產業發展相伴的是國產化替代的時代主旋律。



業內預計,金融業數智化轉型的迫切需求將繼續為百融雲創造良好的發展條件,驅動其加速成長。



據瞭解,近兩年,百融雲持續加速推動集團各部門的“數智化”矩陣,形成覆蓋全公司各業務條線的統一AI平臺,通過技術創新強化對每個節點的賦能程度。公告顯示,2022年,百融雲取得16項國家專利,其中AI實驗室占一半比例。



關鍵性底層技術的不斷突破,鞏固了業務發展前景,並促進形成大規模的商用成果。結合技術儲備和客群優勢,百融雲向金融機構輸出了多套旗艦解決方案。其中“決策引擎平臺”先後加入華為雲生態產品認證、華為鯤鵬展翅夥伴計畫,創新研發能力獲得權威認可。



另外,百融雲還形成了自動機器學習平臺ORCA和數位化運營雲平臺等多種旗艦解決方案,平臺通過標準化服務、自動化執行部署,迅速拓展客戶規模。



作為To B服務商來說,AI深度學習的能力源自對於“資訊+算力”的完美結合,結合得越充分,AI的智慧化程度越高,捕捉用戶黏性的能力越強。年報顯示,2022年百融雲的智慧分析與運營板塊的核心客戶數達到227家,同比增加34家;核心客戶平均收入達到369萬元,同比增長16%;核心客戶留存率進一步提升至97%,同比增長3個百分點。



截至目前,百融雲在中國累計為超過7000家金融機構提供服務。客戶包括六大國有銀行、12家股份制銀行、超過一千家區域性銀行、保險公司及其他多家持牌金融服務供應商。



展望2023年,公告顯示,百融雲將持續投資區塊鏈、雲計算、AI底層演算法、模型性能調優和複合神經網路,以及Chatbot、NLP、AutoML、深度學習和隱私計算等技術工具。同時,公司將智慧分析和運營服務、精准行銷服務的賦能疆域繼續向財富管理、普惠金融等領域擴展,尋找更多增長曲線,提升產品及服務在機構中的滲透率。





