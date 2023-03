Friday, 24 March 2023, 08:54 HKT/SGT Share:

來源 VCREDIT Holdings Limited 維信金科實現了貸款量的快速增長 註冊用戶數量於2022年財年增至126.8百萬人 建議派發末期股息每股10港仙

香港, 2023年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立在線消費應金融供應商維信金科控股有限公司(「維信金科」或「集團」;股票編號:2003.HK)發佈截至2022年12月31日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績。



本年度, 在COVID-19疫情持續、宏觀經濟環境以及政策和監管的不斷變化的大環境下,集團仍取得符合預期的穩健經營表現。總收入錄得人民幣3,119.3百萬元,而經調整淨利潤錄得人民幣537.4百萬元。董事會建議派發末期股息每股股份10港仙。



業務回顧

COVID-19疫情相關措施的轉變對集團業務模式造成了影響。回顧年內,國內大部分時間均實施清零政策,、2022年上半年上海等城市亦實行封城措施,惟最終於年末轉為全國大幅放寬COVID-19防疫措施。



集團成功調整業務策略及模式以應對市場轉變。為確保產品可以滿足更高質量及近乎優質的目標借款人的需求及更具競爭力,集團亦對風險管理模式進行了革命性調整,以適應市場發展和行為變化。



作為以數據智能為導向的機構,集團使用動態數據分析及獲得優質的獲客渠道,不斷優化運營效率並增強其對目標客戶的識別及市場滲透。



年內,貸款實現量為人民幣521.9億元的歷史新高,較截至2021年12月31日止上年度增加了28.2%。



持續追求更高的客戶生命價值

集團持續致力改善用戶體驗,透過優化產品、服務及流程以及強化技術能力留住優質客戶。因此,年度復貸客戶貢獻了84.0%的貸款量,新借款人也有顯著增加,特別是在2022年下半年,這導致貸款量快速增長。截至年底,註冊用戶數量已增至 126.8百萬人。



為觸及更多目標客戶並與其保持緊密聯繫,集團已擴大其獲客渠道網絡及行業平台合作,並改進獲客方法,以接觸並與更多目標客戶保持聯繫。集團與 OPPO、小米和中國電信等渠道繼續實行互惠互利的合作。為改善其數字化平台的客戶體驗,集團完善了線上應用程序以及各種貸款撮合及貸後管理服務。



資產質量長期保持穩健

2022 年是充滿挑戰的一年。為確保業務能夠以最佳方式應對挑戰,集團實施了新一代的多源評分卡,並及時調整其信貸政策,以減少系統性風險。同時,調整了客戶分類,以重新平衡長期的收入和風險,擁有更有彈性的組合。



在資產質量指標,集團於2022年首次付款逾期率維持在整個行業的低水平,約為0.43%。而其一至三個月逾期率及三個月以上逾期率分別從2021年第四季度的4.01%和2.39%下跌至2022年第四季的3.53%和1.77%。



穩定的金融機構合作夥伴使集團能建立可持續的合規業務

截至2022年底,集團與92家外部資金合作夥伴建立有效合作關係,包括20家全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金,這些合作夥伴形成了一個多樣化且豐富的融資庫,以支持集團的目標。



在此基礎上,再加上第三方擔保公司及資產管理公司有能力為其資金合作夥伴提供融資靈活性及保護,集團得以重點推行純貸款撮合模式,並在貸款量及合作夥伴數量方面均實現三位數的同比增長。此外,為了加強與資金公司夥伴的關係,集團繼續合作並探索潛在的技術合作機會,並增強他們的數字化能力。



展望

展望未來,維信金科作為一家以創新為導向的科技驅動型金融公司,將努力優化業務策略及提升技術能力。除發展國內現有的消費金融業務外,集團亦將在香港、東南亞及歐洲等其他司法權區尋求投資或合作相關、互補產業的機會,以擴大及多元發展其業務。



未來,集團將繼續優化及擴寬集團的信貸解決方案,為客戶提供更好的服務,以提升品牌知名度及客戶的忠誠度及信譽度;通過不斷研發人工智能等技術,提高風險管理能力;加強與持牌金融機構合作夥伴及業務合作夥伴的長期合作;確保業務在適用的監管框架下進行,以實現業務的可持續性;審閱及評估潛在業務前景及以投資或合作中國及其他司法權區的相關或互補產業;及建立充滿活力的企業價值和企業文化,培養內部人才。



有關維信金科控股有限公司

維信金科控股有限公司(「維信金科」;股票編號:2003.HK)是中國領先的獨立線上消費金融服務提供商,擁有超過十年的行業經驗。集團主要向未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供純線上消費產品,產品的資金全來自持牌金融機構,有關融資結構有能力提供消費信貸服務予全中國客戶。同時,維信金科為合作持牌金融機構提供各種風險裁量程度的解決方案及靈活的利潤分享機制,以加強資金的可擴展性和可持續性。網址:https://www.vcredit.com/



如有垂詢,請聯絡偉達公共關係顧問:

林貴珍/黃穎堯

電話:(852) 2894 6211 / (852) 2894 6255

電郵:vcredit@hkstrategies.com





