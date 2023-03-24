卫龙公佈2022年全年業績



香港, 2023年3月23日 - (亞太商訊) - 中國辣味休閒食品行業龍頭和製造者，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙」或「集團」，香港聯交所股票編號：09985）宣佈其截至2022年12月31日止12個月經審核全年業績。



2022年，新冠疫情反覆，對中國消費市場帶來較大影響，食品生產行業供應鏈穩定營運亦受到影響，導致零售消費終端的消費力受到一定程度的壓制，卫龙作為中國領先的辣味休閒食品企業，縱使面對新冠疫情復發對生產及交付層面的挑戰，仍實現業績穩健表現。集團2022年經調整淨利潤約9.13億元（人民幣，下同），按年增加0.6%。經調整淨利潤率由2021年的18.9%，增至2022年的19.7%。另集團持續加強研發，上半年更針對主要產品及產品包裝進行了升級包括推出了適用於家庭及聚會場景的辣條分享包，同時亦圍繞着「多品類大單品」策略持續梳理和豐富產品矩陣，優化消費者體驗。



集團2022年收入約46.32億元，按年微跌3.5%，但由於集團產品的平均售價上升，帶動集團毛利及毛利率表現有所提升，毛利增至近19.6億元，較去年同期增加約1.67億元；毛利率由2021年的37.4%上升4.9個百分點，至2022年的42.3%。



卫龙2022年12月成功於香港聯合交易所有限公司主板上市，扣除向僱員支付的以股份為基礎的報酬、上市開支以及與Pre IPO有關的一次性的以股份為基礎的付款後，集團年內淨利潤為1.51億元，不過，從經調整淨利潤及經調整淨利潤率的增長表現可見，卫龙2022年仍處於穩定成長的態勢。



董事會建議派發2022年末現金股息每股0.12元（人民幣，含稅，下同），約為2022年度經調整淨利潤的30%，並為答謝投資人在其首次公開發售中給予的支持與信任，卫龙建議派發特別股息每股人民幣0.12元，約為2022年度經調整淨利潤的30%，合計派發總股息每股0.24元。惟仍須待股東週年大會批准後方可實施。



2022年，卫龙持續升級渠道。線下方面，持續強化銷售團隊，不斷擴大零售終端覆蓋，提升對重點渠道及重點門店的執行能力和服務能力；經過多年來深耕渠道建設，卫龙擁有深入滲透中國市場的全國性經銷網絡。截至2022年12月底，卫龙與超過1,847家線下經銷商合作。線上方面，集團持續加強全平台渠道覆蓋及精細化運營；同時，卫龙亦積極拓展海外經銷網絡。截至2022年12月底，卫龙的產品通過經銷商出售給不同國家或地區的超過143個購物商場、商超及連鎖便利店運營商。



卫龙董事會主席劉衛平先生表示：「2022年對於卫龙來說，是別具意義的一年，儘管公司在生產、供應鏈和產品交付等多方面，因為疫情的復發面临不少挑戰，集團依然迎難而上，積極推進品牌、產品及數字化等各方面升級，透過生產線的自動化和標準化，卫龙有效進行精細的質量控制及減少人工和能源成本。」



「展望新的一年，隨着疫情防控放寬、消費者信心的回升，集團預計將逐步推動消費市場回暖。卫龙將繼續加強品牌建設，整合營銷資源並持續打造倍受年輕消費者喜愛的品牌形象；聚焦主要產品品類的同時，開拓新產品；加強產品品質以提升產品核心競爭力；進一步拓展經銷網絡，提升零售終端的覆蓋及服務能力；並將繼續加強團隊建設，鞏固生產製造及研發能力優勢，不斷提升公司的經營效率，從多方面努力為廣大股東、客戶及消費者創造價值。」



關於卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙」）一直秉承「讓世界人人愛上中國味」的使命、「外以消費者體驗為中心、內以創造者為本」的價值觀，始終堅定「傳統美食娛樂化、休閒化、便捷化、親民化、數智化，樂活123年的生態平台」的願景，持續打造以消費者為中心的辣味休閒食品龍頭企業。



卫龙專注於將中國傳統美食打造成消費者可隨時隨地享用的休閒食品，堅持“多品類大單品”的產品策略，涵蓋了調味麵製品、蔬菜製品、豆製品及其他產品品類。調味麵製品（俗稱「辣條」）主要包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒，蔬菜製品主要包括魔芋爽及風吃海帶，豆製品及其他產品主要包括軟豆皮、78°滷蛋及肉製品等。



根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，卫龙在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。卫龙是中國倍受年輕消費者喜愛的休閒食品品牌，主要消費客群為35 歲及以下的年輕人，通過趣味性、話題性的營銷方式，卫龙榮獲2022 GEN-Z年度喜愛「灵感活力品牌」，同時亦獲得鈦媒體2022全球創新評選「年度消費品牌」。



卫龙於2022年12月15日在香港聯交所主板上市（股份代號：9985.HK），並於2023年2月24日獲香港恒生指數有限公司選中，納入恒生綜合指數、恒生綜合指數中型股指數和恒生消費指數的成分股，同时獲調入滬港通及深港通股票名單，自2023年3月13日起生效。



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