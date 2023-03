Thursday, 23 March 2023, 10:33 HKT/SGT Share: 寶尊電商2022Q4財報:升級三大業務線 經營利潤實現翻倍增長

香港, 2023年3月23日 - (亞太商訊) - 北京時間3月22日,寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2022年12月31日的第四季度及全年財報。財報顯示,寶尊2022年第四季度總淨營收約為26億元,non-GAAP經營利潤達1.8億元,同比上升157%。2022年全年收入達84億元,經營現金流創歷史新高。



寶尊電商創始人、寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生表示:“2022年四季度在新冠疫情衝擊下,大環境依舊充滿挑戰,然而我們仍實現了營業利潤和現金流的雙重增長。得益於品類多元性、增值服務高滲透力,我們的業務韌性日益提升。儘管消費信心完全恢復仍需時日,但我們觀察到自2月份以來中國經濟呈現出‘煙火氣’,零售業逐步向好。令人振奮的是,品牌合作夥伴的長期策略仍是進一步開拓和投資中國市場。”



升級三大業務線 開闢第二增長曲線



疫情三年間,消費市場經歷了大起大落,消費意識的變化導致了消費形態多樣化,精准觸達並滿足消費者需求對品牌就顯得尤為重要。寶尊為品牌提供優質電商服務的同時,沉澱了科技創新能力和對複雜中國消費市場的深刻洞察。依託這一核心競爭優勢,2022年四季度寶尊電商宣佈完成了對Gap大中華區業務收購交易檔的簽署。與此同時,進一步明確了寶尊未來發展戰略。秉承“科技成就商業未來”的願景,以原有電商業務為基礎,升級三大業務線,即“寶尊電商(BEC)”、“寶尊品牌管理(BBM)”和“寶尊國際(BZI)”。



寶尊電商是寶尊集團業務的核心。寶尊電商業務的目標是以客戶為中心,保持高品質可持續業務發展,致力於不斷深化增值服務,賦能品牌全管道轉型與線上線下融合。近年來,在引領和説明品牌合作夥伴加速數位化轉型同時,寶尊亦是對其綜合運營平臺和中台進行升級,以提升效率和靈活性。為加速電商業務發展,任命寶尊集團首席財務官Arthur Yu兼任寶尊電商總裁,將在技術創新、精細化運營、成本優化等方面持續發力、為高品質發展積蓄動能。



品牌管理是寶尊集團未來三年增長的關鍵板塊。寶尊品牌管理的長期目標,是搭建以生活方式為主的中高端品牌矩陣。利用寶尊電商的創新力、洞察力,持續不斷地發掘具有健康發展前景的高潛力品牌,通過並購、投資、合資等多種形式,形成從供應鏈到價值鏈閉環,融合線上線下多管道運營,提供360°品牌管理服務,進一步釋放品牌在中國的商業潛力。



寶尊品牌管理總裁Sandrine Zerbib女士分享了Gap業務的最新發展:“Gap是寶尊品牌管理業務強有力的起點,目前Gap尚處於轉型的早期階段。寶尊品牌管理為Gap建立了專業的中國團隊,推動Gap中國產品的研發和運營。近期,團隊與某中國獨立潮流設計師品牌合作,推出聯名膠囊系列,取得市場良好回饋,廣受年輕消費者關注。這次打造的膠囊系列,我們調動了寶尊各方面資源,對供應鏈、管道運營、市場行銷等多方面進行分析整合。未來,寶尊品牌管理將持續優化供應鏈、產品力、行銷策略,建立Gap全價值鏈生態系統。”



寶尊國際是寶尊集團長期發展的新引擎。寶尊國際提出“全球本土化”概念,並作為開拓國際市場的主要策略,即憑藉寶尊在中國電商業務的成功商業模型和技術資料優勢,追求全球機遇的同時,依靠當地的專業知識和資源,形成當地的戰略聯盟。目前,寶尊國際已在東南亞和歐洲地區開始“全球本土化”探索。近期,寶尊投資了一家亞洲知名的中高端時尚零售商Branded Lifestyle Asia Limited(BLA),其隸屬于全球知名零售、供應鏈管理及品牌管理商馮氏集團。此外,寶尊電商與BLA簽訂戰略合作協定,成為其在中國以外亞洲地區的電商首選戰略服務提供者。同時,雙方將共同成立“技術戰略委員會”,以支持BLA制定零售數位化升級戰略,涵蓋ERP、資訊化系統及業務所需的各項數位化工具。寶尊電商創始人、寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生將以“中國電商技術國際化”的企業家精神,主導寶尊國際的業務發展。



仇文彬先生表示:“展望未來,我們看到零售線上與線下正在加速融合,品牌需要通過技術和數位化賦能,與消費者實現更加精准有效的互動。順應這一趨勢,我們的業務佈局升級為三大業務線——寶尊電商(“BEC”)、寶尊品牌管理(“BBM”)和寶尊國際(“BZI”)。我們相信寶尊品牌管理和寶尊國際將帶來增量空間,成為寶尊未來五年的增長路徑和突破口。隨著寶尊業務多元化和領導層賦能雙管齊下,我們對擘畫高品質發展的戰略藍圖充滿信心。”



“技術賦能+創新服務”助力品牌發展 創造雙11新巔峰



在消費市場疲軟的2022年中,寶尊電商通過大資料分析、數智化行銷方案和全管道應用工具,不斷推動品牌合作夥伴提高用戶互動參與度和優化消費者旅程的創新舉措,使消費場景更具吸引力和個性化,消費鏈路更便捷和高效。2022年雙十一,寶尊斬獲全網成交額215億元佳績。通過短視頻智慧創作工具、遊戲式互動社交行銷以及提高決策效率的商業智慧看板,助力某國際知名運動品牌取得銷售佳績,在短視頻、直播、會員獲取等細分賽道名列前茅。2022年,寶尊電商提高了服務業務的滲透率,尤其是全管道增值服務受到品牌的充分認可。截至2022年年底,寶尊服務超400家品牌客戶,涵蓋全鏈路線上店鋪運營、客戶服務、數位行銷、技術服務及倉儲物流。約42%的線上店鋪運營品牌合作夥伴選擇與寶尊共同建立全管道合作。



降本提效成果顯著 關注人才培養與可持續發展



2022年充滿著不確定性和挑戰,降本增效是抵禦內外壓力、謀求可持續發展的最有效、最直接的舉措之一。2022年,寶尊將成本優化和營運資金效率放在首位,降本增效的理念已融入寶尊的各環節中。寶尊繼續採取一系列降本措施,例如通過多區域運營中心,分散疫情風險的同時,有效控制成本。此外,寶尊推行BBO(Baozun Business Owner)機制,通過創新性激勵方案,打破傳統模式,將績效與效率、品質及可持續發展多維度掛鉤,激發組織活力。多種降本提效舉措使得公司在宏觀經濟嚴峻情況下彰顯出高度的業務韌性,在提高毛利率、降低費用和改善現金流方面屢創佳績。



寶尊作為電商服務領域的領導者,把長期可持續發展作為未來發展戰略重要組成部分。2022年寶尊首次發佈《碳中和白皮書》,明確“雙碳”目標,多維度釋放可持續發展責任。秉承“精于質、成於人”的企業文化,公司推出“寶尊新青年”計畫,通過定制化的人才發展通道及培養模式,打造品牌電商孕育人才的搖籃。寶尊亦連續第七年獲得“最佳雇主”稱號,體現其對員工的充分重視。



寶尊集團首席財務官兼寶尊電商總裁Arthur Yu先生表示:“2022年四季度儘管收入有所下降,但營業利潤和經營現金流顯著改善,彰顯出我們在深化增值服務滲透、有效成本優化方面的成果。本季度non-GAAP營業利潤同比增長超過一倍,達到1.83億人民幣,2022年全年達到2.56億人民幣。此外,我們致力於提高營運資本效率,2022年經營性現金流創下歷史最佳表現。我們相信,技術驅動型的經營提效及財務管控,為我們追求寶尊品牌管理和寶尊國際的增量機遇奠定了堅實的基礎。同時,我們將繼續深耕高品質、新業務拓展及增值服務滲透,實現利潤可持續增長。”





