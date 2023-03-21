廣發証券獲標普「BBB/A-2」信用評級，展望「穩定」

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香港, 2023年3月21日 - (亞太商訊) - 著名國際評級機構標準普爾全球評級（簡稱「標普」）首次向廣發証券股份有限公司（簡稱「廣發証券」，000776.SZ，1776.HK）授予BBB的長期發行人信用評級，評級展望為「穩定」。同時，標普還授予廣發証券A-2的短期發行人信用評級。
本次標普向廣發証券授予評級，體現了國際評級機構對廣發証券業務發展、市場地位、業績表現、資本實力及風險管理等領域的充分肯定，將有助於進一步提升廣發証券在國際資本市場的知名度和影響力，為廣發証券國際化戰略實施提供堅實保障。本次評級亦將有助於廣發証券拓寬境外融資管道、降低境外融資成本，為開展跨境業務創造良好條件。
據標普評級報告顯示，廣發証券在中國具有良好的市場地位，總資產、淨資產、營業收入、淨利潤連續五年在國內140家證券公司中位列前10。公司在資產管理和證券經紀業務方面具備核心優勢，擁有行業領先的財富管理能力。公司強勁的資本水準、穩定的業績表現、適當的風險管理水準對其個體信用狀況（SACP）也形成了有力支撐。
廣發証券成立於1991年，作為國內首批綜合類證券公司，專注於服務中國優質企業及眾多有金融產品及服務需求的投資者，經過30餘年的穩健發展，目前已成為一家A+H股上市公司，是擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商。公司全資持有廣發期貨、廣發香港、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發融資租賃6家子公司，控股廣發基金，參股易方達基金，是易方達基金第一大股東，間接全資持有廣發金融交易（英國）公司，形成了以證券業務為核心、業務跨越境內外的證券集團金融平台。
話題 Press release summary
部門 金融
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