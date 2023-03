Tuesday, 21 March 2023, 18:27 HKT/SGT Share:

廣發証券獲標普「BBB/A-2」信用評級,展望「穩定」

香港, 2023年3月21日 - (亞太商訊) - 著名國際評級機構標準普爾全球評級(簡稱「標普」)首次向廣發証券股份有限公司(簡稱「廣發証券」,000776.SZ,1776.HK)授予BBB的長期發行人信用評級,評級展望為「穩定」。同時,標普還授予廣發証券A-2的短期發行人信用評級。



本次標普向廣發証券授予評級,體現了國際評級機構對廣發証券業務發展、市場地位、業績表現、資本實力及風險管理等領域的充分肯定,將有助於進一步提升廣發証券在國際資本市場的知名度和影響力,為廣發証券國際化戰略實施提供堅實保障。本次評級亦將有助於廣發証券拓寬境外融資管道、降低境外融資成本,為開展跨境業務創造良好條件。



據標普評級報告顯示,廣發証券在中國具有良好的市場地位,總資產、淨資產、營業收入、淨利潤連續五年在國內140家證券公司中位列前10。公司在資產管理和證券經紀業務方面具備核心優勢,擁有行業領先的財富管理能力。公司強勁的資本水準、穩定的業績表現、適當的風險管理水準對其個體信用狀況(SACP)也形成了有力支撐。



廣發証券成立於1991年,作為國內首批綜合類證券公司,專注於服務中國優質企業及眾多有金融產品及服務需求的投資者,經過30餘年的穩健發展,目前已成為一家A+H股上市公司,是擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商。公司全資持有廣發期貨、廣發香港、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發融資租賃6家子公司,控股廣發基金,參股易方達基金,是易方達基金第一大股東,間接全資持有廣發金融交易(英國)公司,形成了以證券業務為核心、業務跨越境內外的證券集團金融平台。





