艾伯科技就認購杭州一芯微科技有限公司訂立投資協議



香港, 2023年3月20日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，繼於2023年3月7日刊發有關收購杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）之諒解備忘錄後，集團與杭州一芯及杭州一芯的原股東簽訂投資協議，有條件同意向杭州一芯投資一筆相等於4,000萬港元的人民幣金額，以持有杭州一芯5.00%股本。



杭州一芯是一家高科技公司，主要從事恆壓恆功率氣流傳感芯片的設計及開發，以及模組的生產及銷售。杭州一芯在全國多地均有業務，直接持有深圳市一芯智控科技有限公司80%股權、杭州纖博高分子材料有限公司30%股權，並透過受委代表控股方式持有成都允芯中微科技有限公司55%股權。



集團將不遲於2023年4月30日以現金支付相等於 4,000萬港元之人民幣的認購代價。杭州一芯向集團保證，自收取代價後第二個月開始計算的十二個月期間，杭州一芯的純利將不少於人民幣5,000萬元（「保證純利」）。倘若杭州一芯未能達成保證純利，集團有權要求杭州一芯就溢利保證以現金形式作出補償，作為對杭州一芯估值的調整。然而，如果杭州一芯的實際純利於上述期間少於保證純利的50%（即人民幣2,500萬元），投資協議將自動終止，而杭州一芯須退還全數代價予集團。



此外，集團已委聘獨立估值師就杭州一芯的估值進行研究及計算，截至2023年3月16日，股東應佔可資比較公司的遠期市盈率介乎11.13至16.20，中位數及平均值分別為15.15及14.16。經參考上述保證純利後，杭州一芯的遠期市盈率為14.00，董事認為認購事項的代價符合市場慣例，並屬公平合理。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「當前中國是全球芯片産業增速最快、市場需求最大的地區。隨著國內新興産業快速崛起，芯片已發展為國家層面信息技術發展的核心，行業將迎來爆炸性增長潛力。管理層深信，隨著當前經濟環境的復甦，杭州一芯將在芯片領域展現強勁增長潛力，因此收購杭州一芯將為集團帶來進軍芯片製造業務尤其『氣流傳感芯片』的黃金機遇，長遠可提升集團的核心競爭力，繼而為投資者創造更可觀回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



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