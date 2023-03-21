艾伯科技就認購杭州一芯微科技有限公司訂立投資協議

|
|
|把握科技領域新機遇多元發展硬件業務 進軍芯片製造領域
|
香港, 2023年3月20日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，繼於2023年3月7日刊發有關收購杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）之諒解備忘錄後，集團與杭州一芯及杭州一芯的原股東簽訂投資協議，有條件同意向杭州一芯投資一筆相等於4,000萬港元的人民幣金額，以持有杭州一芯5.00%股本。
杭州一芯是一家高科技公司，主要從事恆壓恆功率氣流傳感芯片的設計及開發，以及模組的生產及銷售。杭州一芯在全國多地均有業務，直接持有深圳市一芯智控科技有限公司80%股權、杭州纖博高分子材料有限公司30%股權，並透過受委代表控股方式持有成都允芯中微科技有限公司55%股權。
集團將不遲於2023年4月30日以現金支付相等於 4,000萬港元之人民幣的認購代價。杭州一芯向集團保證，自收取代價後第二個月開始計算的十二個月期間，杭州一芯的純利將不少於人民幣5,000萬元（「保證純利」）。倘若杭州一芯未能達成保證純利，集團有權要求杭州一芯就溢利保證以現金形式作出補償，作為對杭州一芯估值的調整。然而，如果杭州一芯的實際純利於上述期間少於保證純利的50%（即人民幣2,500萬元），投資協議將自動終止，而杭州一芯須退還全數代價予集團。
此外，集團已委聘獨立估值師就杭州一芯的估值進行研究及計算，截至2023年3月16日，股東應佔可資比較公司的遠期市盈率介乎11.13至16.20，中位數及平均值分別為15.15及14.16。經參考上述保證純利後，杭州一芯的遠期市盈率為14.00，董事認為認購事項的代價符合市場慣例，並屬公平合理。
艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「當前中國是全球芯片産業增速最快、市場需求最大的地區。隨著國內新興産業快速崛起，芯片已發展為國家層面信息技術發展的核心，行業將迎來爆炸性增長潛力。管理層深信，隨著當前經濟環境的復甦，杭州一芯將在芯片領域展現強勁增長潛力，因此收購杭州一芯將為集團帶來進軍芯片製造業務尤其『氣流傳感芯片』的黃金機遇，長遠可提升集團的核心競爭力，繼而為投資者創造更可觀回報。」
關於艾伯科技股份有限公司
艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。
如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk
話題 Press release summary
部門 电信运营商, Cloud & Enterprise
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|IBO Technology Company Limited
|Mar 9, 2023, 19:42 HKT/SGT
|熊少明先生再度增持艾伯科技股份
|Mar 8, 2023, 09:05 HKT/SGT
|艾伯科技投資杭州一芯微科技有限公司 另配售新股份集資總額約7,999.8萬港元
|Nov 30, 2022, 23:01 HKT/SGT
|艾伯科技公佈2022年中期業績
|Oct 3, 2022, 08:30 HKT/SGT
|艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府訂立「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」投資協議及協定成立合營企業
|July 25, 2022, 22:41 HKT/SGT
|艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府訂立「艾伯科技智能製造產業園項目」備忘錄
|July 3, 2022, 17:16 HKT/SGT
|艾伯科技2021/22年度全年業績轉虧為盈
|Mar 3, 2022, 21:21 HKT/SGT
|艾伯科技配股集資總額達2.16億港元
|Jan 24, 2022, 09:01 HKT/SGT
|艾伯科技與廣西鴻盈達電子訂立購銷合同
|Nov 10, 2021, 19:47 HKT/SGT
|艾伯科技 (2708.HK) 發盈喜；料2021年上半年公司擁有人應佔溢利不少於人民幣300萬元
|Nov 2, 2020, 08:00 HKT/SGT
|與福建泉州移動簽採購合同 艾伯科技於5G市場再下一城
|June 30, 2020, 14:01 HKT/SGT
|艾伯與中聯瑞宏戰略合作開展5G基礎設施建設
|Jan 9, 2020, 12:26 HKT/SGT
|艾伯通信為長水教育集團建設5G+AI智慧教育項目
|Nov 22, 2019, 10:25 HKT/SGT
|艾伯通信分別為陽春市中醫院、陽春市婦幼保健院建設5G遠程醫療組網項目
|Oct 25, 2019, 12:14 HKT/SGT
|聯通系統集成公司攜手艾伯通信公司共建河源十裡東岸社區5G專網
|June 12, 2019, 18:01 HKT/SGT
|通遼市農牧局與艾伯科技股份有限公司簽訂《戰略合作關係建立暨通遼智慧畜牧產業數字化項目建設協議》
|Apr 29, 2019, 10:03 HKT/SGT
|中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所與艾伯科技股份有限公司建立戰略合作關係
|Aug 2, 2018, 18:01 HKT/SGT
|艾伯科技最新「NB-IoT系列产品」亮相第十屆國際物聯網博覽會
|更多新闻 >>