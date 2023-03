Wednesday, 15 March 2023, 20:09 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡有限公司將於2023年3月27日公佈2022全年業績

香港, 2023年3月15日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台---移卡有限公司(簡稱“移卡”或“公司”,股份代號:9923.HK)今天宣佈,公司將公佈截至2022 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合業績。

手機二維碼登記

公司管理層將於北京時間2023年3月27日晚上8時(美東時間早上8時)主持業績電話會議。



參會指引

1. 請點擊以下連結或用手機掃描二維碼進行預先登記。

2. 參會者可於登記成功後的跳轉頁面查看電話會議撥入號碼及個人專屬參會密碼,或通過登記郵箱查收。(為了保證通話品質,中國參會者建議選用此種方式撥入。)

3. 參會者也可以點選 "Call me" 功能,選擇所在的國家區號,輸入撥入號碼,再按 “Call Me” 按鈕參加會議,此功能暫不支援中國。

4. 建議提前至少一個工作日進行登記。

5. 請參會者於會議前15分鐘撥打號碼,並輸入個人專屬參會密碼參加會議。



登記連結

https://register.vevent.com/register/BIda560765bc674ea8a72c2c153ef194ec



錄音重播將於電話會議結束後約四小時開始提供,請按以下連結重聽。

https://www.yeahka.com/conferencecall



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數位化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合,目前包括(i)到店電商服務,為消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii) 商戶解決方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。



詳情請訪問:https://www.yeahka.com/



投資者和媒體諮詢,請聯繫:



移卡有限公司

投資者關係團隊

電郵:ir@yeahka.com





