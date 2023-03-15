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來源 Prenetics Global Limited Prenetics公布2022年第四季度及全年財務業績 新業務策略專注於精準腫瘤學

倫敦和香港 , 2023年3月14日 - (亞太商訊) - 領先的基因組學和精準腫瘤學公司Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）（「Prenetics」或「公司」）今日公布截至2022年12月31日止第四季度及全年財務業績。





財務摘要



-- 2022年全年收入為2.758億美元

-- 2022年第四季度收入為5,230萬美元

-- 2022年全年經調整稅息折舊及攤銷前利潤5,830萬美元

-- 2022年第四季度經調整稅息折舊及攤銷前利潤1,210萬美元

-- 截至2022年12月31日，現金及其他短期資產 為2.421億美元



近期摘要



-- 公司退出COVID-19檢測業務後，將專注於精準腫瘤學的新業務策略。

-- 收購行動基因，行動基因是首家獲得美國食品藥物管理局（FDA）許可進行實體腫瘤的綜合癌症基因組檢測的亞洲公司，為Prenetics發展精準腫瘤學相關業務樹立重要里程碑。

-- 成立新的科學顧問委員會，網羅於精準腫瘤學和基因組學領域備受推崇的專家，他們將為Prenetics在腫瘤精準醫療領域的業務拓展提供戰略指導和關鍵支援。

-- 公司全球擁有超過30萬的客戶及超過100萬個訂閱用戶，通過將CircleDNA重新定位為全球消費者健康業務，作為精準腫瘤學的切入點。



Prenetics首席執行官兼聯合創始人楊聖武表示：「回顧過去十二個月，我們對近期轉型取得的進展感到滿意。當疫情於三年前爆發時，我們決定從核心基因組學業務轉換成為英國及香港抗疫前線的橋頭堡，透過完成超過2,800萬份COVID-19測試去守護社區，令我們感到十分自豪。這全賴團隊的不懈努力，相信我們團隊也會銘記於心。現在疫情已過去，我們的團隊亦將重心回歸至基因組學業務。為此，公司已成立一個超卓的科學顧問委員會，並收購行動基因，使Prenetics能夠提供經FDA許可的癌症基因組檢測。此外，我對公司專注於精準腫瘤學的新業務策略亦感到非常樂觀。憑藉穩健的資產負債表，我們正計劃大力投資發展腫瘤產品線，尤其是癌症的早期檢測。我們認為現時的市值（目前低於現金和現金等價物）並不能反映我們的真實價值，我們將執行早前宣布的 2,000萬美元股票回購計劃，相信股東可從中受益。」



楊先生續說：「我們亦積極重組業務，致力精簡資源及降低成本，包括自2022年12月起裁減全球人手約60%，使年度員工成本降低約1,000萬美元。現在正是重要時刻，我們需聚焦控制成本，將資源和資金調配至重中之重。雖然是次重組具有挑戰性，但我們有信心這次重組將有助Prenetics有效及高效地實現在提供精準腫瘤學創新解決方案的新目標。」



精準腫瘤學的新業務策略



Prenetics專注於基因組學和精準腫瘤學，致力通過先進的基因組學和分子技術改變患者的治療效果。收購行動基因標誌著Prenetics正式進軍精準腫瘤學市場。行動基因的旗艦產品ACTOnco+是目前亞洲首個，也是唯一一個獲得FDA許可，適用於實體瘤的綜合癌症基因組檢測。



最近，公司已委任香港中文大學臨床腫瘤學系主任、阿斯利康公司非執行董事、和黃醫藥（中國）有限公司獨立董事及世界知名的末期肺癌精準醫療專家莫樹錦教授，擔任科學顧問委員會主席。莫教授將帶領科學顧問委員會，助Prenetics實現其使命，以收購、開發及商業化精準腫瘤學領域的創新解決方案，並透過早期檢測和精準醫療克服癌症。



COVID-19最新情況及資源重組



Prenetics一直站在抗疫的最前線，通過大規模提供高準確度且快速的測試，並投入大量資源，肩負起保護社區的社會責任。隨著疫情和市民對COVID-19測試的需求的過去，公司將以基因組學和精準腫瘤學為新戰略重點。為此，公司正重組資源，以提高效率，並減少次要領域的成本，將資源及資金調配至重點領域。Prenetics相信此舉能使公司抓緊基因組學和精準腫瘤學領域的新增長機會。未來，Prenetics將致力投資於戰略業務領域，發揮人才優勢，以創造出基因組學和精準腫瘤學的創新解決方案，尤其是癌症早期檢測。



2022年第四季度財務摘要



-- 2022年第四季度收入為5,230萬美元，較2021年第四季度的6,470萬美元，按年下降19.2%。

-- 2022年第四季度毛利率為 51.6％，去年同期為36.7%。

-- 2022年第四季度營運利潤為460萬美元，而去年同期則錄得營運虧損3,080萬美元。

-- 2022年第四季度經調整Prenetics股權股東應佔利潤 為970萬美元，而去年同期錄得經調整虧損1,030萬美元。

-- 2022年第四季度經調整稅息折舊及攤銷前利潤 為1,210萬美元，而2021年第四季度則錄得虧損590萬美元。



2022年全年財務摘要



-- 截至2022年12月31日止年度的收入為2.758億美元，去年則為2.759億美元。

-- 截至2022年12月31日止年度的毛利率為47.7%，而去年為38.5%。

-- 截至2022年12月31日止年度營運虧損 為2,330萬美元，較截至2021年12月31日止年度的1,020萬美元，按年增長128.1%。

-- 截至2022年12月31日止年度經調整Prenetics股權股東應佔利潤為3,920萬美元，而去年則錄得經調整虧損1,770萬美元。

-- 截至2022年12月31日止年度經調整稅息折舊及攤銷前利潤為5,830萬美元，而去年為3,400萬美元。



2022年全年財務業績



公司本年度錄得的淨虧損主要來自非現金流及/或非經常性：（i）與診斷業務相關的重組成本的減值損失；（ii）優先股負債之公允價值虧損；（iii）財務資產之公允價值虧損；及 （iv）股份支付上市費用。經調整此類非現金損失及其他非經常性項目後，截至2022年12月31日止年度，公司錄得經調整Prenetics股權股東應佔利潤3,920萬美元，而經調整稅息折舊及攤銷前利潤為5,830萬美元。



優先股負債之公允價值虧損



有關虧損主要由於Prenetics於納斯達克上市前發行的優先股時所產生，此乃非現金虧損，在公司於2022年5月18日上市後已不再出現。



公司持有的優先股附有強制性轉換條款，規定優先股必須在上市時悉數轉換為普通股。該等優先股根據國際財務報告準則入賬列為金融負債，其轉換條款確認為衍生金融負債，以公平值變化計入損益。因此，公司（於上市前）股權價值上升導致衍生金融負債相應增加及帶來非現金公平值虧損。



截至2022年12月31日止年度，優先股負債之公平值虧損為6,010萬美元。公司於2022年5月18日在納斯達克上市後，所有優先股已悉數轉換為普通股，因此，上述公平值虧損於未來不會再出現。



股份支付上市費用



股份支付上市費用為8,950萬美元，此乃非現金及非經常性項目。Prenetics於2022年5月18日通過De-SPAC交易與Artisan Acquisition Corp.（「Artisan」）合併，並在納斯達克上市。此次收購Artisan的淨資產為證券交易所上市服務的補償，並在交易完成時計入損益表。該款項根據轉讓價格之公允價值超出Artisan收購可識別淨資產公平價值的差額計算。



以公允價值經損益表入賬財務資產之公允價值虧損



此虧損仍未實現。受市場波動影響，以公允價值經損益表入賬財務資產之公允價值虧損錄得940萬美元。



與診斷業務相關的重組成本（包括資產減值）



此乃非現金及非經常性項目。與診斷業務相關的重組成本（包括資產減值）為3,040萬美元，原因是由於我們退出COVID-19檢測業務產生的減值損失，以下已確認項目（i）無形資產1,910萬美元；（ii）商譽330萬美元；（iii）物業、廠房及設備450萬美元；及（iv）註銷預付款350萬美元。



重組主要涉及重新調配員工，以確保公司資源集中於增長前景更佳及盈利能力更強的業務領域。業務重組長遠可大幅節省成本，使公司達致可持續增長。Prenetics對業務前景保持樂觀，並將致力與持份者保持高透明度的溝通。



2023年財務指引



Prenetics將在發佈2023年第一季度業績後討論財務指引，並提供關於併購討論的最新情況。



關於Prenetics Global Limited (納斯達克：PRE)



Prenetics是一家領先的基因組學和精準腫瘤學公司，致力透過先進的基因組和分子技術改變患者治療效果。其新業務重點是精準腫瘤學，尤其是早期檢測和治療。Prenetics最近收購行動基因，行動基因是唯一一家獲得美國食品藥物管理局（FDA）許可的實體瘤綜合基因組分析測試的亞洲公司。行動基因讓Prenetics能擴展其能力，為全球患者提供全面的癌症解決方案。Prenetics擁有世界級科學家、醫療專家和創新技術專家的團隊，致力於推動精準腫瘤學的發展，以改善患者的預後。Prenetics認為每個患者都應該得到個性化、有效且可負擔的癌症護理，為此Prenetics致力於實現這一目標。Prenetics在納斯達克上市，股票代碼為PRE。欲瞭解更多有關Prenetics的資訊，請訪問 www.prenetics.com 。



查詢:



投資者關係:

investors@prenetics.com



ICR Westwicke:

Caroline Corner +1 415 202 5678 電郵： caroline.corner@westwicke.com



前瞻性陳述



本文包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述均符合美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中安全港條款的規定。本文的前瞻性陳述不是歷史事實，包括但不限於有關公司的願景，目標，預測，展望，信念，期望，策略，計劃，管理層對未來運營的目標，以及未來業務增長機會，均為前瞻性陳述。在某些情形下，閣下可以通過「可能」、「將」、「預測」、「預見」、「目標」、「尋求」、「預計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「可能是」或其他類似詞彙辨別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出，反映了公司的觀點、假設、預期與意見，涉及風險及不確定性，因此不應被視為對未來結果有必然的指示性。許多風險和不確定因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果有實質性的差異，包括但不限於：公司繼續發展包括新產品及服務的能力；公司在基因組學和腫瘤精準治療領域執行新業務的能力；公司識別及執行收購及併購目標的能力；公司通過組織架構重組削減開銷並提高效率的能力；公司對行動基因收入貢獻的期望。除上述因素外，閣下還應該仔細考慮公司於表F-1註冊申明中和招股說明書中「風險因素」部分中所提及的其他風險和不確定性描述，以及不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中包含的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日有效。 公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。



呈列基準



未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標已於本新聞稿末的財務報表中提供。有關指標的解釋，亦已包括於「未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標」一節。 未經審計財務資料及非國際財務報告準則指標



本公司為補充根據國際財務報告準則（「IFRS」）所編制的合併財務報表提供非國際財務報告準則之財務指標，即為經調整後税息折舊攤銷前利潤/(虧損) 、經調整毛利及Prenetics權益股東經調整溢利/(虧損)。該非國際財務報告準則財務指標並非基於國際財務報告準則規定的任何標準化方法而編制，也並非與其他公司提供的相類似名稱之指標具有可比性。管理層認為此非國際財務報告準則之財務指標乃有助於投資者對本公司的持續經營業績和趨勢之評估。



管理層將其部分或所有非國際財務報告準則績排除在外 (1) 員工以權益結算之股份支出、(2) 折舊及攤銷、(3) 財務收入及匯兌損益、以及 (4) 某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，包括但不限於非現金和/或非經常性項目。此非國際財務報告準則之財務指標的參考價值有限因該指標可能未包括某些對本財務報告的結果產生重大影響項目。管理層透過於國際財務報告準則及非國際財務報告準則基礎上分析結果以及在本公司的公開披露中提供國際財務報告準則指標來說明相關局限。



此外，其他公司（包括同產業的公司），可能不會使用相同的非國際財務報告準則指標，或者可能以不同於管理層的方式計算該指標，或者可能使用其他財務指標來評估其業績，以上所有都可能降低該以非國際財務報告準則指標作為衡量措施的可比性。鑒於這些限制，本公司的非國際財務報告準則財務指標不應與根據國際財務報告準則所編制的財務資料分開考慮或將其替代。我們鼓勵投資者細閱文末「營運利潤/(虧損)（國際財務報告準則）及經調整稅息折舊及攤銷前利潤/(虧損)（非國際財務報告準則）之調節表」和「毛利（國際財務報告準則）及經調整毛利（非國際財務報告準則）之調節表」和「Prenetics權益股東應佔利潤/(虧損) （國際財務報告準則）及Prenetics權益股東經調整溢利/(虧損)（非國際財務報告準則）之調節表」表格中提供的非國際財務報告準則調節表。





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