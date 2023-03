Tuesday, 14 March 2023, 16:31 HKT/SGT Share: 富通保險推出限時震撼優惠 預繳全期保費可享保證5%年利率

香港, 2023年3月14日 - (亞太商訊) - 為客戶財富加快增值以助其實踐理想生活,富通保險特別推出期間限定「保證5%年利率優惠」,凡於推廣期內(即日起至2023年4月30日)成功投保指定儲蓄保險計劃,並以一筆過形式清繳保費(1),預繳的應繳保費(1,2)可於整個保費繳付期享保證5%年利率,優惠更可與首年保費回贈(如適用)同時享用。



以「心惠保」壽險計劃(5年保費繳付期)為例,客戶以預繳方式投保,除全期保費可享保證5%年利率外,更可獲6個月首年保費回贈,可節省高達近1年保費(3),非常划算!



優惠詳情如下(4):



指定計劃 / 適用之保費繳付年期

「傳家寶」壽險系列

- 「盛世 • 傳家寶」壽險計劃3 ( 優越版) 4 / 6 年

- 「盛世 • 傳家寶」壽險計劃2 ( 環球優越版) 6 年

- 「盛世 • 傳家寶」壽險計劃2 ( 尊尚版) 2 / 5 年

- 「盛世 • 傳家寶」壽險計劃2 ( 環球尊尚版) 2 / 5 年

- 「創世 • 傳家寶」壽險計劃 II ( 尊尚版) 2 / 5 年

- 「享富 • 傳家寶」壽險計劃 II ( 尊尚版) 2 / 5 年

「富緻128」壽險計劃 2 / 5 年

「心惠保」壽險計劃 5年



預繳保費特高利率優惠:https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/guaranteed-interest-rate-for-prepaid-premium-offer-promotion-flyer.pdf



首年保費回贈詳情: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/home/Premium_Offer_Flyer.pdf



註:

(1). 凡於推廣期內成功投保以上任何指定計劃並於2023 年6 月30 日或之前獲批核,只需於遞交人壽保險投保申請時選擇年繳模式及以一筆過形式預繳基本計劃保費(「合資格保單」),全期應繳保費 ( 包含保單徵費並扣除合資格的保費推廣(如適用)及利息 )(「應繳保費」)扣除每年保費及保單徵費並加上累積的利息為結餘存入保費儲存戶口中於整個保費繳付期可享保證5% 年利率(「預繳保費保證利率優惠」)之利息。

(2). 預繳保費保證利率優惠之利息將根據應繳保費於保單繕發日至最後一期的保費繳付到期日的每年於扣除年繳保費和保單徵費並加上累積的利息後計算,額外年利率之利息總額將於最後一期的保費繳付到期日前自動存入保費儲存戶口以繳付該年度應繳的保費(包括保單徵費)。而基本預繳保費年利率或保證基本預繳保費年利率之利息,會於相關保單週年日自動存入保費儲存戶口。

(3). 以年繳保費24,572美元並符合6個月首年保費回贈及預繳全期保費保證5%年利率優惠的「心惠保」壽險計劃以(5年保費繳付期)而言,一筆過形式清繳100,058美元,可享之總優惠金額達22,863美元,為首年保費之93%。

(4). 優惠受限於相關條件及細則,詳情請參閱優惠小冊子。



富通保險有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)



此文件只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。





