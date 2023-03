中國通海金融宣布委任旗下中國通海企業融資（控股）聯席主席

香港, 2023年3月14日 - (亞太商訊) - 中國通海金融集團 (股份代號: 00952.HK) 欣然宣布委任林懷漢先生為旗下全資附屬公司中國通海融資(控股)有限公司(中國通海融資(控股))聯席主席,於2023年1月15日起生效。



林懷漢先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。彼畢業於英格蘭紐卡素大學並獲文學士(榮譽)學位,其後從事商人銀行、投資銀行及企業諮詢服務超多四十年,並曾於多間國際銀行機構擔任高級管理層職位,具豐富經驗。



林懷漢先生現擔任中國通海融資(控股)聯席主席,今起管理及帶領該公司之投資銀行部門、債務資本市場業務及資本市場業務發展,以滿足境內外客戶的不同融資需求,為其提供全方位專業服務。林先生於業務建構、重組及轉型等領域具多年經驗,並擁有豐富的行業知識。憑藉其於銀行和金融服務行業的相關履歷,加上卓越的領導才能,將有助中國通海金融於各種挑戰中繼續往前邁進。



中國通海金融歡迎林懷漢先生正式上任,相信林先生將為我們的客戶帶來寶貴的價值,並為中國通海資產管理帶來更亮眼的業務發展。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市,致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。



