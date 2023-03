Tuesday, 14 March 2023, 06:21 HKT/SGT Share:

來源 ADEC Innovations ADEC Innovations 收購 Kedge Pty Ltd 和 Southern Ocean Carbon Company ADEC Innovations 將其藍色經濟解決方案擴展到海洋保障和可持續水產養殖領域

澳大利亞霍巴特, 2023年3月14日 - (亞太商訊) - ADEC Innovations是設計和提供推動組織價值和影響的可持續發展解決方案的公認全球領導者,今天宣布已完成對 Kedge Proprietary Limited(“Kedge”)和 Southern Ocean Carbon Company(“SOCC”)的收購。 Kedge 和 SOCC 在澳大拉西亞和大洋洲的船舶、繫泊、水產養殖、海洋系統採購和調試、環境保護、設計保證和法規遵從方面是公認的藍色經濟領導者。

ADEC創新

這些收購進一步將 ADEC Innovations 的環境、社會和治理 (ESG) 專業知識擴展到藍色經濟領域,重點是平衡海洋生態系統的健康與海洋資源相關的經濟增長。 Kedge 和 SOCC 將利用 ADEC Innovations 的信息管理能力和全球影響力來改善全球海洋管理。兩家公司將攜手繼續創新,為世界上最大的資源帶來深遠影響。



ADEC Innovations 全球首席執行官 James M. Donovan 表示:“海洋佔據了地球近 97% 的水資源,確保經濟、社會和環境的共同繁榮至關重要。” “將 Kedge 和 SOCC 添加到 ADEC Innovations 產品組合中,我們將能夠為價值超過 30 億歐元(45 億澳元)的藍色經濟領域的許多行業提供更廣泛的全球支持,包括國際運輸、漁業和 水產養殖——並幫助保護這一重要自然資源的健康。”



Kedge 是該地區公認的海事合規和船舶認證領導者,在過去 7 年中完成了 4,000 多項調查。此外,Kedge 還被要求補救發生在大洋洲和澳大拉西亞的事件,包括洩漏控制、清理和無害環境的船舶處置。 SOCC 的成立是為了研究巨型海帶和其他海藻生產並將其商業化,以實現碳捕獲和封存、生物質的產生以及對這種可持續的、未充分利用的海洋資源的其他有益利用。



“ADEC Innovations 對產生可持續影響的承諾完全符合我們公司的發展軌跡。Kedge 和 SOCC 的基本宗旨一直是保護地球海洋的健康,”Kedge 和 SOCC 的創始人兼董事總經理 Adam Brancher 說。 “得到 ADEC Innovations 的支持將使我們能夠實現我們的長期目標,即擴大我們既定的海洋保障和海藻水產養殖實踐,並開發創新技術,例如對船舶進行氫推進改造,包括我們最近收購的客運渡輪示範裝置。”



作為這項最新投資的結果,ADEC Innovations 擴大了其全球足跡,現在在所有七大洲都有活躍的項目。 Kedge 和 SOCC 的員工將加入 ADEC Innovations 在 27 個運營地點和 20 個國家/地區擁有的 4,000 名員工。



ADEC Innovations Group 首席執行官 James M. Donovan 補充說:“我們歡迎 Kedge 的客戶、員工和合作夥伴加入集團。通過此次收購,ADEC Innovations 從戰略上擴大了我們的整體業務組合,以更好地滿足公司、公共機構和聯盟的可持續發展需求。通過將信息轉化為知識並將風險重塑為積極的價值和影響,我們將共同提供更多機會,在全球範圍內推進可持續的業務和運營實踐。”



關於 ADEC Innovations



ADEC Innovations 通過設計、開發和交付可持續發展方面的服務和解決方案來推動組織價值和影響。自 1996 年以來,ADEC Innovations 在全球範圍內推進了可持續發展實踐,並幫助組織以負責任的方式發展和運營。 ADEC Innovations 總部位於瑞士日內瓦,擁有 4,000 名員工和遍布 20 個國家/地區的區域運營網絡,其廣泛的業務組合提供涵蓋環境、社會和治理 (ESG) 專業服務的解決方案; 勞動力解決方案,包括醫療保健和知識管理服務; 企業技術數據和軟件即服務 (DAAS/SAAS)。 ADEC Innovations 與政府、聯盟和企業合作,幫助組織滿足不斷變化的需求,並在可持續發展至關重要的世界中推動績效。https://www.adec-innovations.com/



關於 Kedge Proprietary Limited



Kedge 成立於大約 7 年前,是澳大拉西亞和大洋洲公認的藍色經濟領導者,涉及船舶、繫泊、水產養殖、海洋系統採購和調試、環境保護、設計保證和法規遵從性。 Kedge 擁有一支由工程師、海軍建築師和其他專家組成的才華橫溢的團隊,他們在國內外高級航海、監管和相關職位方面擁有多年經驗。 Kedge 積極支持船舶運營商,以確保所有類型的船舶安全、可靠,並滿足其特定需求。 Kedge 在世界各地開展各種項目,提供海事領域的先進技術、諮詢和教育,幫助船東快速識別和管理這個不斷發展的市場中的風險和機遇。作為行業先驅,Kedge 在船舶脫碳方面積累了廣泛的知識,並與許多客戶合作,積極減少他們的碳足跡。如需更多信息,請訪問 kedge.com.au。



關於Southern Ocean Carbon Company



Southern Ocean Carbon Company (SOCC) 由 Kedge Proprietary Limited 的創始人於 2020 年成立,處於澳大利亞海藻水產養殖開發和生產的前沿。作為藍色經濟合作研究委員會的商業合作夥伴,SOCC 正在擴大其業務規模,並在大面積的繩索下種植巨型海帶和其他物種,以發展成功的海藻水產養殖業務,同時促進碳捕獲和生物多樣性。 SOCC 專注於在澳大利亞以外的世界上發展最快的水產養殖領域之一產生真正的積極影響。如需更多信息,請訪問 southernoceancarbon.com。



