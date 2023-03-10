獲證監會批准在港提供虛擬資產相關服務 中國通海證券成為業界先行者

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香港, 2023年3月13日 - (亞太商訊) - 中國通海金融集團 (股份代號: 00952.HK) 欣然宣布，旗下全資附屬公司中國通海證券有限公司 (「中國通海證券」或「本公司」) 正式獲准向專業投資者提供虛擬資產交易、分銷及諮詢服務，成為本港首批提供該服務的全牌照金融機構。
中國通海證券原持有證監會1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）及9號（資產管理）牌照，按照證監會就《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》所確立的發牌制度，公司成功取得證監會批准擴大現有的業務範疇，今起可按額外的發牌條件，(i) 分銷虛擬資產相關產品; (ii) 提供虛擬資產交易服務，以及(iii)就虛擬資產提供意見。
中國通海證券副行政總裁趙進傑先生表示：「近年虛擬資產交易發展非常急速，有關當局確立牌照制度能提高投資者信心，並讓市場更健康及可持續發展。是次獲准拓展虛擬資產業務，標誌著本公司成為監管機構認可之交易平台，有利相關業務發展及擴大公司原有優勢。今後公司將繼續提供安全及可信賴的服務，在進行虛擬資產交易的同時，竭力保障客戶利益。」
關於中國通海國際金融有限公司
中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。
如有垂詢，請聯繫：
華富投資者關係有限公司
盧秋玲 (Mandy Lo) 電話：(852) 2217-2753 電郵：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陳碧虹 (Charlie Chan) 電話：(852) 2217-2504 電郵：charlie.chan@tonghaifinancial.com
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部門 金融
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