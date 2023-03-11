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來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC持續實現數碼轉型創新 引領客戶邁向智能營運旅程 把營運效率及成本優化提升至更高層次

香港, 2023年3月10日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）憑藉一系列數碼轉型創新技術，融合人工智能（AI）、機器學習（ML）、擴展實境（AR）、大數據、區塊鏈等技術，為企業商業模式帶來競爭優勢，為營運效率及成本優化提升新台階，推動企業高質量發展。

(右起) 中信國際電訊CPC總經理 – 企業銷售高力衡先生、西門子工業軟件 (數字化工業集團) 大中華區高級經理鄭文慧先生、步長制藥信息化建設與管理中心總經理束煉先生及中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來先生及中信國際電訊CPC信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生。

中信國際電訊CPC信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「我們緊貼未來趨勢的智能營運套件由經驗豐富的技術及行業專家設計，為企業提供一個革命性的數碼轉型旅程。方案有效讓客戶即時體驗在營運旅程不同範疇帶來的顯著效益。」

中信國際電訊CPC的智能營運旅程結合了算法算力和一系列創新科技，賦能企業可輕易在多元場景啟動智慧旅程，從一站式識別和存取管理、優化工作流程、增強營運效率、合規性管理，全棧創新項目無縫連接智能化ICT基建底座，專業團隊均具備豐富經驗和能力，可配合不同企業需要，伸延開發或客製專屬項目。



中信國際電訊CPC信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「我們糅合創新及高效應用能力，加上具備跨技術及不同領域的專業知識，成功協助客戶解決棘手的問題，引領客戶取得非凡的業務成果。緊貼未來趨勢的智能營運套件由經驗豐富的技術及行業專家設計，為企業提供一個革命性的數碼轉型旅程。方案有效讓客戶即時體驗在營運旅程不同範疇帶來的顯著效益。」



啟動未來的創新及智能營運套件

在過去20年來，中信國際電訊CPC一直致力協助不同行業的企業實現由科技推動的數碼化。該公司擁有一系列成功為來自不同行業的企業設計、整合及部署的解決方案，以針對企業的不同需要，當中包括：



-- 人工智能及電腦視覺能力以提升識別和存取管理

車輛及訪客進出管理系統改善進出權限管理、提升辦公室營運管理，以及透過整合式紀錄讓企業全面掌握營運狀況並作出正確決策。企業亦可利用資料記錄快速完成調查事故及分析趨勢以配合不同專案應用需要。有關進出控制管理系統是以影片/物件分析為基礎的解決方案，車輛識別數據及數據庫紀錄互相關連，可快速於三秒內審批車輛及訪客的進出權限。



-- 整合式智能技術以加強自動化營運系統

以人工智能及電腦視覺把生產線上的品質檢查自動化。全面的智能套件運用電腦視覺及圖像分析技術，協助前線員工快速及高效率地識別出原材料，以偵測出產品缺陷或不符合原有規格的情況，從而提升品質監控能力。

用戶個案：一家享譽國際的鋼鐵製造商運用了人工智能的視覺偵測、整合式感應器、視覺運算、機器學習及先進的演算法工具，通過分析大量非組織化的影像及其他大數據模型，以偵測出有問題的鋼鐵產品。



運用AI-AR遙距技術加強與服務團隊的協作能力。此屢獲殊榮的解決方案結合數據視像化、電腦視覺及機器學習演算法，為在地員工提供以平面/立體的圖像組成的指引；而該方案亦可以協助本地及全球專家團隊，例如本地前線工程師、區域在地技術人員及系統營運商，無論相隔多遠，亦可與不同領域專家共同解決困難。

用戶個案：一家以香港為總部的跨國企業運用AI-AR千里眼方案，透過千里眼服務為海外分支地區員工提供在職培訓，更協助加勒比海地區的在地技術人員提供實時指引，以維修當地複雜的工廠機器。



以人工智能光學文字辨識（AI-OCR）數據擷取方案打破語言隔膜及改善數據輸入流程。經專業培訓的AI-OCR方案可以運用自然語言處理（Natural Language Processing，簡稱NLP）、大數據分析、機器學習及先進的認知物件辨識系統（Cognitive Object Recognition System，簡稱CORS）技術擷取及「閱讀」文件數據。通過自動化掃瞄醫療紀錄、發票或特定文件，大大減省費時的人手數據輸入的需要。同時，這個方案亦可以藉著學習獨特語言及建基於不同設計的特定格式，從而更有效整合審批工作流程。

用戶個案：一家中國醫院集團運用AI-OCR數據擷取方案，改善病歷紀錄存檔及排序、把指定欄目要求標準化、提升準確度，同時消除了數據輸入的瓶頸。

用戶個案：中信國際電訊CPC採用AI-OCR方案，整合COR、NLP及區塊鏈技術，擷取員工開支賬單及供應商收費系統的中英文發票，輕易準確地自動輸入系統記錄。公司計劃把這個方案伸延至其他語言，以全面支援智能賬本系統。



-- 創新的人工智能電腦視覺方案重塑企業的商業價值

以更具智能方式管理智能倉庫及供應鏈。創新的機器學習模型運用了人工智能、大數據分析及深度學習，以識別、尋求及計算貨品數據，速度達95毫秒，準確度達99%。取得的實時高質量數據可讓用戶有效掌握整個供應鏈流程狀況。



-- 「人工智能可視化保安方案」應付在多重宇宙（Multiverse）時代中的未來網絡威脅

重塑以「視覺」主導的保安模式 ，顛覆傳統保安方案，以視覺追蹤、整合人工智能演算法、以弱監督正則化算法（Weakly supervised regularization algorithm）、視覺運算及神經網絡，把數據轉化為圖像，並瞄準潛在惡意程式，以保護企業免受惡意程式的攻擊，效率較傳統方法高10倍，甚至100倍。



展望2023年數碼轉型趨勢

全球領先的數智化通訊服務供應商，中信國際電訊CPC以推動創新為己任，綜合式智能化營運套件正是為企業邁向數碼轉型的目標，提升營運效率及改善協作的智慧平台。



以豐富的數碼轉型經驗為多個客戶創優增值

-- 為醫藥行業的數碼及智能升級帶來良方妙藥

步長製藥致力於通過持續的科學創新、開發和醫療解決方案成為領先的醫療保健提供商，更是中國領先的醫藥品牌之一，通過創新的醫療保健解決方案和藥物為人們的生活做出貢獻。縱觀其20年的發展歷程，步長製藥已在中國大健康產業中建立了完善的網絡。



後疫情時代，醫藥企業經營環境正面臨巨變 - 科技創新的高度重視、醫改方案的持續推進、疫情等突發公共衛生事件 - 醫藥企業的經營環境已然改變，加速格局重塑，醫藥企業對於數碼化產品的認知越加深刻。



步長製藥信息化建設與管理中心總經理束煉先生分享說：「醫藥行業數碼化加速發展基於內外因素共同推動，在轉型的過程中，創新的 ICT 合作夥伴便是轉型旅程的加速器。無論是夥伴專業團隊的服務經驗，項目流程的質量和創新技術的能力均成為企業數碼化發展的關鍵。」



結合步長製藥的實踐，束煉對數碼轉型的有效路徑進行了簡單分享。首先、醫藥企業應響應國家政策，乘勢數碼轉型浪潮，推進信息化建設。如中國大陸出台了相關政策來支持和鼓勵數碼化。其次、醫藥企業應吸收其他行業、企業的經驗，以找到數碼化的切入點和改革點。還有必須得到管理層支持。企業要謹記數碼化、信息化不可能一蹴而就，是長期的投入，企業必須考慮成本問題，平穩進行，逐步實踐。



為配合數碼化賦能發展的需要，醫藥行業對業務、生產等上雲需求增多，並且對安全、穩定的網絡環境越發重視。步長製藥迅速部署將基建升級，把其運營和生產轉移到TrueCONNECT™混合SD-WAN網絡。束總表示 ：「服務優化後，我們不僅克服了跨地運營的技術挑戰，更深信在未來必須擁抱智慧才能智賦營運，滿足醫藥企業數碼化發展旅程。」



-- 西門子數字化工業軟件數智今日，同塑未來

伴隨著產業升級，「數碼轉型」將成為未來製造業發展的必然趨勢。西門子數字化工業集團致力於推動數碼企業轉型，實現滿足未來需求的工程。近年發展的Xcelerator 產品組合助推企業數碼轉型，使各種規模的公司都能適應複雜性，並利用它來提高生產力以及獲得競爭優勢，賦能製造企業。西門子工業軟件大中華區高級經理鄭文慧先生表示：「我們從2019年開始採用中信國際電訊CPC和子公司中企通信多樣ICT 基建服務及智能解決方案，助力我們精準把握數碼化發展機遇，讓我們更快，更準確實現產品和流程價值。我們的數碼化推進需要一個可信賴的ICT夥伴，攜手一起探索創新技術潛能，利用創新智能化ICT 解決方案支持企業可持續性發展目標。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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傳媒查詢：

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