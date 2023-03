越秀房產基金2022年全年收入上升4.2%

香港, 2023年3月10日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」,連同越秀房託資產管理有限公司,統稱「基金」;股份代號:00405)公佈其截至2022年12月31日止之全年業績。

越秀房產基金管理團隊:主席兼行政總裁及執行董事林德良先生 (左三) 、副行政總裁及執行董事區海晶女士 (左二) 、財務總監關志輝先生 (左四) 、投資者關係總監姜永進先生 (左一)

2022年全年業績亮點:

整體經營保持穩定,連續17年100%分派:

-- 2022年全年收入總額為人民幣18.73億元,較上年同期增長4.2%。

-- 2022年宣派末期分派每個基金單位約人民幣0.0399元,約等於0.0453港元。全年度之每個基金單位分派約人民幣0.1133元,約等於0.1306港元。年度的每個基金單位分派的收益率為6.63%。

-- 基金自2005年起連續17年將可分派收入進行100%全額分派。



廣州國金中心寫字樓經營平穩發展,雅詩閣平均入住率及平均房價穩步提升:

-- 廣州國金中心全年經營收入為8.802億人民幣,約佔基金收入47.0%。

-- 酒店公寓整體表現仍保持市場標桿地位,其中雅詩閣公寓平均入住率及房價按年均錄得提升,長住業務穩定,短住業務收入按年提升10.7%。



積極管理到期貸款,有效降低融資成本:

-- 管理人於2022年取得合共38億港元3 年期銀團貸款,用於到期貸款的再融資,確保流動性風險得到有效管控。

-- 把握人民幣利率市場有利窗口,於2022年7月完成境內融資約人民幣12.84億,有效降低融資成本。



武漢越秀財富中心首獲LEED O+M鉑金級認證,持續推進ESG管理能力:

-- 武漢越秀財富中心首次獲得LEED O+M鉑金級認證,成為基金旗下第三棟獲得該認證的物業;廣州國際金融中心成功完成LEED O+M鉑金級續認證,目前基金旗下獲得LEED鉑金級認證物業共3個,產權面積佔比達到68%。

-- 基金簽署首筆38億港元可持續發展掛鉤貸款,有效實現綠色建築比例、綠色可持續發展融資比例「雙提升」。



2022年全年收入總額為人民幣18.73億元,較上年同期增長4.2%。物業收入淨額為13.56億元,較上年同期增長4.4%。



越秀房託資產管理有限公司(「管理人」)向基金單位持有人宣派2022年末期期間每個基金單位約人民幣0.0399元,約等於0.0453港元。2022年全年度每個基金單位分派約人民幣0.1133元,約等於0.1306港元。按基金單位於2022年12月31日的收市價1.97港元計算,2022年全年度每個基金單位分派的收益率約為6.63%。自2005年越秀房產基金已連續十七年,分派均不少於可分派收入總額的100%。



越秀房產基金主席兼行政總裁及執行董事林德良先生表示:「2022年度,越秀房產基金實施穩健的經營策略,實現收入總額平穩增加,並旨在以物業收入向基金單位持有人提供穩定的回報,自2005年已連續17年將可分派收入進行全額分紅。基金亦開始拓展境外物業,首次收購境外物業即香港越秀大廈17樓以及23樓,創造額外增長潛力。2023年國際環境依舊複雜嚴峻,世界經濟滯漲風險上升,但中國優化調整疫情防控政策,國內經濟持續穩步回升。越秀房產基金將把握有利時機,穩中求進,為基金單位持有人交上滿意的成績單。」



國金中心

國金中心致力於客戶結構優化與服務品質提升,重點抓好大面積優質單元重新招商的機遇,鋪排好長期客戶結構優化,引入優質客戶,擴大基石客戶群,重塑項目地標形象。國金中心繼續堅持國際高標準運營管理,於2022年末順利通過審核,成功取得BOMA 中國COE 續認證,其中15 項審核項目超過國際標準。



國金天地主動推進調整改造,優化資產定位完成負一層「地標會客廳」定位調整,並通過資源整合和多渠道招商,全年成功引進逾3,000平方米新簽租戶,進一步提高了場內品牌的知名度和豐富度。同時結合品牌組合開展場景化營銷,整體提升顧客體驗並加大經營幫扶。



四季酒店積極參加頭部平台直播活動和大促活動,增加酒店曝光率,抓取高淨值休閒客戶,提升酒店整體收益,並且酒店繼續保持高水平服務,連續八年榮獲福布斯旅遊指南頒發的「2022 福布斯旅遊指南五星級酒店」殊榮。雅詩閣公寓長住業務保持穩定,短住業務收入同比提升10.7%,有效拉動公寓整體經營表現。公寓2022 年平均入住率同比提升1.3 個百分點,平均房價同比提升1.5%;RevPAR為874 元,同比提升3.1%。受益於長租業務的穩定,全年RevPAR 競爭指數達156.3,創歷史新高。經營收入和GOP 自2016 年起連續七年穩居雅詩閣集團中國區第一名。



越秀金融大廈

越秀金融大廈提前與重點租戶接洽續租事宜,同時多渠道深化客戶關係,主動挖掘客戶擴租需求。成功完成「快塑電子」、「易聯支付」等重點租戶的續約工作,全年續約面積共1.5萬平方米,為大廈經營穩定奠定扎實基礎,促成「凱粵諮詢」、「華潤資產」等重點客戶擴租,全年新簽面積共1.8萬平方米。



白馬大廈

白馬市場2022年因疫情反復遭遇三次停業,白馬運營團隊一方面積極穩商留商,另一方面在市場競爭中求新求變。運營團隊積極拓展優質外部客戶,全面對接廣州主要競品市場頭部實力客戶,成功簽約引進了兩大快時尚頂流品牌,累計完成客戶儲備702 名,引進優質客戶104 戶。並積極推動業態突破和經營模式創新,在首層中庭引入多家知名餐飲品牌,拉動市場客流;在二層25 通道獨立區域首創聯營租賃模式,批量引入廣深兩地優質設計師品牌客戶。同時繼續開展營銷活動,吸引客流促成交。



財富廣場、城建大廈

財富廣場主動調整裙樓經營定位,拿出部分到期面積引入多家穩健型客戶,並促成了大廈內世界500強企業「中遠物流」擴租整層面積,優質客戶比重持續增加。城建大廈積極消除退租風險,迅速引入「大信會計師事務所」等優質客戶,同時大力推進產品升級,優化租賃單元佈局和使用體驗。



維多利廣場

受疫情反復影響維多利廣場持續出現困難租戶提前撤場,運營團隊主動開展定位與品牌調整,及時與風險客戶終止租約,無縫銜接引入粵菜人氣品牌「小荔園」及養發知名品牌「絲域」。同時通過內外部資源聯動,打造多場深入人心的大型活動,內外兼修賦能商戶及項目經營。2022年度維多利廣場相繼獲得「花城時尚十大名店」及「愛心公益單位」稱號,充分得到行業認可。



上海越秀大廈

上海越秀大廈針對樓內優質客戶制定特有續租方案,全力挽留客戶。通過豐富寫字樓配套產品,以靈活組合的租賃條件,輔以多項增值服務,實現全年續約率超78%,續簽率創近三年新高。新租方面嚴格把控入駐企業資質,全年引進目標客戶5家,樓內租戶結構更趨合理,增強了抗風險能力。根據市場需求包裝改造了部分長期空置單元,改造後大部分精裝修交付單元迅速成交,裝修單元去化率達91%。



武漢物業

武漢越秀財富中心運營團隊加大主動招商力度,開展多行業圈層活動吸引客戶進駐。並以市場需求為導向,提效產品改造,全年實現新簽租約面積約1.6萬平方米。同時提前介入續租談判,儲備意向客戶。2022年越秀財富中心榮獲「武漢市物業示範大廈」稱號。在管理人從戰略高度看待ESG能力建設的背景下,武漢越秀財富中心首次獲得LEED O+M鉑金級認證,成為基金旗下第三棟獲得該認證的物業。



星匯維港購物中心出現銷售下滑並大面積退租情況,運營團隊努力拓寬儲客渠道,增加客戶儲備量,提升簽約轉化率,成功簽約了「周大福」、「瑞幸咖啡」及「必勝客」等品牌客戶,提升整體零售氛圍,帶動更多家庭客群。對受疫情影響的租戶提供兩次租金減免,建立一鋪一策幫扶機制,有效穩定了商戶經營。



杭州維多利

杭州維多利主動清退風險客戶,提前蓄客縮短空置時間,且成功引入了包括世界500強企業「中鐵十五局」在內的多家優質企業;扶持「山西路橋」、「越秀融資租賃」等具有雄厚實力且承租能力強的國有企業擴租,實現空置單元快速去化。截至2022年末,杭州維多利實現物業出租率100%。



可持續發展

管理人從戰略高度看待ESG 能力建設,視為提升核心競爭力的重要抓手,在董事會指導下全力支持基金可持續發展目標達成。基金年度MSCI ESG 評級獲提升至「BB」評級;全球房地產可持續評估標準(「GRESB」)獲提升至綠色「四星」評級,公開披露連續第二年獲「A」最高級別;Sustainalytics ESG 風險評級獲改善至「低風險」;標普全球ESG 得分亦較去年提升了13.3%。



未來展望

展望2023年經濟走勢,國際環境依然複雜嚴峻,世界經濟陷入滯脹風險上升。但中國優化調整疫情防控政策後,經濟持續穩步回升。在此背景下,管理人將堅守資產價值最大化的初心,透過實施積極穩健的租務策略,敏銳把握潛在的投資機會,開拓資本市場融資機會,有效降低融資成本,繼續為基金單位持有人帶來穩定回報。



管理人將因應境外利率上行和人民幣匯率波動情況,視市場發展預期對融資結構持續檢視並進行合理調整,如通過發行債券或跨境融資等引入低成本人民幣,以尋求更優融資成本,平滑利率匯率風險。



管理人將進一步深化節能減碳規劃,在綠色建築、可持續發展金融、ESG 評級等方面深化發展。同時,管理人將緊握國家高質量發展機遇,夯實可持續發展機制,強化ESG 管理能力,攜手各持份者創造更大的經濟和社會效益。



越秀房產基金簡介

越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」,股份代號:00405)於2005年12月21日在香港聯交所上市,為全球首隻投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金,目前亦是香港和新加坡上市房產基金中,持有最大規模中國資產組合的房產基金。越秀房產基金目前擁有廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、上海越秀大廈、武漢物業(包括「武漢越秀財富中心」和「星匯維港購物中心」)、杭州維多利以及香港越秀大廈,共10個優質物業,物業總建築面積約118.4萬平方米。







