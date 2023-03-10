熊少明先生再度增持艾伯科技股份



香港, 2023年3月9日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，著名企業家熊少明先生（「熊先生」）向集團主要股東益明控股有限公司（「益明」）收購1,000萬股股份，佔艾伯科技已發行股份總數1.5%。熊先生再度增持艾伯科技股份足證其對集團之發展充滿信心。



熊先生是中國近年來最成功的資本企業家之一，於多家上市公司擔任董事職務，其背景和資源雄厚。近年，熊先生積極發掘及投資極具發展潛力之公司；繼2021年入股艾伯科技後，分別於去年和今年再度增持艾伯科技股份。作為集團的重要股東之一，熊先生再度增持集團股份不僅是對艾伯科技價值的認同，亦是對管理層的一種肯定和信任，同時充分反映其對集團發展前景的堅定信念與積極態度，相信有利於提升投資者信心。



益明的已發行股本由主席兼執行董事黎子明先生全資實益擁有。股份增持事項完成後，熊先生及其全資實益擁有的Andy Xiong Holding Limited持有的股份總數由5,271.2萬股（佔艾伯科技已發行股份總數約7.9%）將增加至6,271.2萬股（佔艾伯科技已發行股份總數約9.4%）；而黎先生及益明所持股份總數將由1億6,158.0萬股（佔艾伯科技已發行股份總數約24.21%）減少至1億4,158.0萬股（佔艾伯科技已發行股份總數約21.22%），黎先生仍然為集團最大主要股東。



近年，艾伯科技不斷加快業務發展步伐，突顯集團拓展業務的決心。集團於三月初公佈擬以不超過4,000萬港元投資認購杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）不超過5%股權。作為一家主要從事恆壓恆功率氣流傳感芯片的設計及開發，以及模組的生產及銷售的公司，杭州一芯的業務領域具有龐大增長潛力，未來其研發和生產的元件需求量有望穩定上升。此投資有助集團多元發展硬件業務以進軍芯片製造業務。另外，杭州一芯的業務與集團的主營業務智能終端產品銷售業務有強勁協同效應，可為集團的信創産品提供穩定的原材料供應。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「我們非常榮幸熊先生一直支持艾伯科技，為集團的主要長期戰略股東。熊先生多次增持集團股份充分反映其對艾伯科技未來發展前景的堅定信心，為集團在鞏固業務策略及發展注入強心針。未來，艾伯科技將繼續專注國產化信創産業發展和產品研發，同時發掘其他商機，加大力度發展多元業務尋求突破，長遠為持份者創造價值並實現業務可持續增長。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk





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