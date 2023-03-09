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來源 Essex Bio-Technology Limited 億勝生物公布2022年度業績 兼具業務韌性與市場地位，蓄勢增長

香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」；股份代碼：1061.HK）今日公布截至2022年12月31日止的年度財務業績。



財務表現



於回顧年度，受到新冠疫情的零星出現及持續傳播，加上國內對此實施的「清零政策」的影響，公司財務業績受到負面影響，進行中的臨床試驗計劃亦遭推遲。截至業績公布之日，醫院和門診運營已逐漸恢復正常。



於截至2022年12月31日止年度，集團實現整體收入約13.18億港元，凈利潤約2.25億港元。本集團的負面利潤影響主要來自2021年收購YesDok Pte Ltd及其於印度尼西亞全資附屬公司產生的約2500萬港元的商譽減值虧損。



截至2022年12月31日，集團的現金及現金等值物約為5.44億港元（2021年︰約6.71億港元）。董事會欣然建議派發末期股息每股普通股0.025港元（2021年：0.055港元），惟有待公司應屆股東周年大會批准後方可作實。連同於2022年9月21日支付的每股0.04港元的中期股息，2022全年股息總額為每股0.065港元(2021年: 0.095港元)。



眼科及外科分部收入



集團收入主要由眼科及外科（創傷修復）兩部分部組成, 其中眼科收入約為5.54億港元，占集團收入的42.0%；外科收入約為7.64億港元，占集團收入的58.0%。目前具有增長動力的核心產品為：



1. 眼科－貝復舒®系列（貝復舒®滴眼液、貝復舒®眼用凝膠及貝復舒®單劑量滴眼液）、妥布黴素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液、玻璃酸鈉滴眼液、鹽酸莫西沙星滴眼液及適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊）；



2. 外科（創傷護理修復）－貝復濟®系列（貝復濟®液體製劑、貝復濟®凍乾粉及貝復新®凝膠）、Carisolv®齲齒凝膠、伢典醫生®漱口水及伊血安顆粒。



重大業務進展



集團致力於務實投入新產品及技術以強化集團的產品及研發管線，作為眼科近中期增長動力及腫瘤科新治療領域的長期計劃。在本報告年度所述期間，業務發展活動取得的重要里程碑概述如下：



完成適麗順®絡合碘卵磷脂膠囊的收購，集團再添核心產品



2022年3月8日，收購完成適麗順®絡合碘卵磷脂膠囊的產品研發、生產和上市許可持有人的相關技術和流程知識產權，自此適麗順®絡合碘卵磷脂膠囊成為集團的核心產品之一。



成功從Mitotech獲得SkQ1眼科領域全球獨家權益



為了使集團於乾眼症領域的美國葯監局VISTA計劃的持續發展更具靈活性及獨立性，並使集團能夠進一步探索開發其他適應症的眼科產品，以滿足全球（定義見下方）市場的臨床及商業化需求。2022年10月13日，集團自Mitotech成功獲得眼科領域與SkQ1相關的i）專利及專有技術許可協議；及ii)專利轉讓契據。



根據專利轉讓契據，Mitotech同意向集團轉讓在眼科及所有眼科適應症領域與SKQ1相關的發明及專利的所有權利。



根據專利及專有技術許可協議，Mitotech同意授予集團獨家、可轉讓及不可撤銷的全球(不包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦斯坦、吉爾吉斯斯坦及俄羅斯）許可，以使用Mitotech擁有的與SkQ1相關的專利，開發、製造、銷售及供應用於眼睛及其附屬器官的任何治療產品或療法，申請及獲得臨床試驗的全球監管批准，並獲得與產品相關的市場推廣授權。



繼2022年10月收購與SkQ1相關的知識產權後，本集團的首要任務為完成SkQ1的化學成分生產與控制(CMC)、專有技術及知識產權的轉讓。同時，本集團正在與監管機構重新建立VISTA計劃，以在繼續進行臨床試驗前減輕任何可識別的風險。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年中國境內僅中度至重度乾眼症患者人數逾1.2億。SkQ1產品的潛在市場規模巨大。



EB12-20145P (HLX04-O)全球三期臨床研究取得重大進展



2020年，集團與上海復宏漢霖生物技術股份有限公司訂立共同開發及獨家許可協議，共同開發一種用於治療滲出性（濕性）年齡相關性黃斑變性（「濕性AMD」）的重組抗血管內皮生長因子（「抗VEGF」）人源化單克隆抗體注射液EB12-20145P。於回顧期內，該產品已獲批准在澳大利亞、美國、新加坡、俄羅斯、塞爾維亞以及匈牙利、西班牙、拉脫維亞、捷克共和國及波蘭等歐盟國家開展三期臨床試驗。此外，用以治療濕性AMD的EB12-20145P三期臨床研究已於中國、拉脫維亞、澳大利亞及美國的完成首例患者給葯。



2023年2月，本集團與復宏漢霖訂立一份經修訂協議，以修訂共同開發許可協議的若干條款，其中包括支付監管及商業銷售里程碑的付款以及開發成本。詳細信息已於2023年2月22日的公司公告和2023年3月8日的公司年度業績公告中公布。



抗VEGF許可產品可用於治療濕性AMD、糖尿病黃斑水腫、視網膜靜脈阻塞引起的黃斑水腫和近視性脈絡膜新生血管。根據弗若斯特沙利文的資料，中國境內該等4類病患人數於2020年估計超逾1580萬人。假設每病患於治療的首年注射4個劑量並於其後年度注射2至3個劑量，抗VEGF許可產品的潛在市場規模巨大。



2022年獲得的榮譽及獎項



集團榮登2022年福布斯亞洲中小上市企業榜，此乃對集團時至今日成就的肯定。福布斯亞洲中小上市企業榜遴選200家年度銷售額低於10億美元的亞太地區最佳中小上市企業。此外，集團還榮獲中國卓越IR －最佳股東關係獎及最佳ESG獎。同時，集團全資附屬公司珠海億勝生物製藥有限公司榮登2021年度珠海市醫藥健康製造業十強企業，同時亦榮登2021年度TOP100中國化葯企業。集團旗下貝復舒®已連續四年榮登中國醫藥• 品牌榜，證明業界對集團旗艦生物葯的療效及質量的認可。



市場開發鞏固市場渠道能力



數年來，集團一直不懈投入資源積蓄及強化其市場渠道能力。截至2022年12月31日，集團於中國設有43間銷售推廣辦事處，共有約1,240銷售代表, 覆蓋中國主要省份、城市以及縣城逾10,900家醫院及醫療機構以及約2,130家藥房。在渠道下沉，開發多線城市市場的同時，通過在線醫療諮詢和電子處方平台，為慢性病患者提供更多服務。



自2020年以來，集團通過新加坡基地向東南亞國家擴大市場准入，取得了良好的發展勢頭。



研究與開發



在本公告所述期間，集團將繼續專註於執行其5年(2021年至2025年)研發發展計劃。截至報告日期，共有16項研發計劃處於臨床前至臨床階段，其中下列4項眼科計劃(包含2022年新增的EB11-21148P)處於後期臨床階段。為中期增長動力項目:



-- EB11-18136P：SkQ1滴眼液，三期臨床第二階段試驗 (VISTA-2)頂線數據已於2021年2月24日發佈（美國葯監局）



-- EB11-15120P：阿奇黴素滴眼液，外部專家正在審查（中國國家藥品監督管理局）



-- EB12-20145P：貝伐珠單抗（用於治療濕性年齡相關性黃斑變性），三期臨床試驗（美國葯監局、歐洲藥品管理局、澳大利亞藥物管理局及中國國家藥品監督管理局）



-- EB11-21148P：環孢素滴眼液，二期臨床試驗（中國國家藥品監督管理局）



集團持69份專利證書或授權書，包括50項發明專利、14項實用新型專利及5項外觀專利。同時，本集團目前已將其研發資源多元化至珠海（中國）、波士頓（美國）、倫敦（英國）及新加坡的多個研究基地，這既能支持集團對新療法的追求，也能支持我們對全球人才的獲取。



億勝生物主席嚴名熾先生表示﹕「儘管COVID-19疫情給我們所有人帶來又一個艱難的年度，但我們基因中的韌性、動力及領導力能夠為股東帶來持續價值。除去不可預測的情況外，集團將基於優異的發展韌性與優勢的市場地位，蓄勢增長，對取得持續成果持樂觀態度。



謹藉此機會向集團所有股東、業務夥伴及客戶致以衷心謝意，感謝各位對集團的信任、支持及與我們衷誠合作，並感謝每一位成員作出的不懈努力，致力將公司打造為一家銳意進取且前途光明的製藥企業。」



億勝生物的2022財政年度業績公告可於本連結下載﹕https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0308/2023030800767_c.pdf



關於億勝生物 （股票代碼﹕1061.HK）

億勝生物科技有限公司是一間專註於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊)等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方葯領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾10,900家醫院。公司依託自身在生長因子和抗體領域的研發平台，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。



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