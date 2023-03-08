Wednesday, 8 March 2023, 15:54 HKT/SGT Share:

來源 Quamnet 【華富財經傑出企業大獎2022】公布得獎名單 獲獎企業把握機遇 以良好商譽砥礪前行

香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 由華富財經網主辦的【華富財經傑出企業大獎2022】公布獲獎企業名單，本年度共八間企業獲得九項殊榮。大獎見證企業行穩致遠，獲得商界和媒體鼎力支持。



第十四屆【華富財經傑出企業大獎】 匯聚機遇 載譽前行



華富財經網自成立以來專注財經領域，亦聚焦大眾關心的優秀表現行業，自2009年起舉辦【華富財經傑出企業大獎】，嘉許卓越企業，並為行業領先的財經網站。



【華富財經傑出企業大獎】的評審團由華富財經網編輯部、研究部團隊，以及一班獨立的經濟分析師組成。在收集各界提名後，每間企業均須遞交基本資料和自我評價報告以作評選。評審團再依據八大範疇，包括: 優秀產品及服務、品牌形象、管治方針、市場推廣、發展策略和潛力、業內成績、企業社會責任，以及獨特的經營理念或發展，從各行各業選出具代表性的企業，接受嘉許並頒發獎座以作表揚。



第十四屆【華富財經傑出企業大獎】以「匯聚機遇 載譽前行」為主題，不但嘉許企業在充滿挑戰和困難的營商環境下，仍憑藉長久以來累積的實力和商譽持續前進，同時勉勵企業在疫後把握機遇，實現長遠穩健發展。



本屆獲獎公司來自多個商業界別，包括金融服務、強積金服務、資訊與科技服務供應商、物流、交通基建、財經印刷及信託服務等。



今年共有八間公司榮獲大獎，其把握發展機遇的決心獲得嘉許，包括：中國人壽信託有限公司、中信國際電訊（信息技術）有限公司、嘉里物流、偉祿亞太證券有限公司、偉祿集團控股有限公司、越秀交通基建有限公司、方訊財經印刷有限公司及高華德國際有限公司。



獲商界媒體廣泛關注 榮譽嘉賓共襄盛事



本年度大獎已於網上公布得獎名單，稍後以其他方式頒發獎項。中國通海金融財經媒體有限公司董事總經理陳耀峻先生表示︰「2022年香港依舊被新冠疫情和外圍環境因素影響，讓復常之路充滿變數，但同時為後疫情時代締造和儲備更多契機，企業也因此養精蓄銳準備迎接曙光來臨。隨著2023年年初香港疫情逐步解封，與世界重新接軌，相信會為商界帶來更多好消息。本年度的大獎也因此嘉許過去一年積極裝備迎接復常新篇章的企業，為商界立下積極奮進的榜樣，與同儕攜手邁進未來。」



大獎獲得中外媒體鼎力支持

大獎獲中外媒體廣泛報道和支持，包括《英文虎報》(The Standard)、《財股網》等。



【華富財經傑出企業大獎2022】得獎名單﹙排名按公司英文字母順序排列﹚

1. 最佳退休金服務商2022 中國人壽信託有限公司

2. 傑出強積金計劃2022 中國人壽信託有限公司

3. 傑出資訊及通訊科技服務供應商2022 中信國際電訊(信息技術)有限公司

4. 傑出財經印刷服務企業2022 方訊財經印刷有限公司

5. 傑出信託服務2022 高華德國際有限公司

6. 傑出綠色物流服務供應商2022 嘉里物流

7. 傑出證券服務發展2022 偉祿亞太證券有限公司

8. 傑出多元化綜合企業 2022 偉祿集團控股有限公司

9. 傑出基建投資及發展2022 越秀交通基建有限公司



【華富財經傑出企業大獎】網站: https://events.quamnet.com/landing/QOEA2022



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