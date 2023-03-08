艾伯科技投資杭州一芯微科技有限公司 另配售新股份集資總額約7,999.8萬港元



香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，集團於2023年3月7日與杭州一芯微科技有限公司(「杭州一芯」）簽訂不具法律約束力之諒解備忘錄，擬以不超過4,000萬港元投資杭州一芯。此外，集團亦透過配售代理向不少於六名承配人以配售價每股1.50港元配售最多5,333.2萬股股份，集資最多達7,999.8萬港元，進一步增強資本實力，為未來發展奠定穩固基礎。



杭州一芯是一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事恆壓恆功率氣流傳感芯片的設計及開發，以及模組的生產及銷售。是次不具法律約束力諒解備忘錄由集團的間接全資附屬公司艾伯資訊（深圳）有限公司(「艾伯資訊」）與杭州一芯，當中艾伯資訊擬以不超過4,000萬港元投資認購杭州一芯不超過5%股權，並以現金支付。此項投資項目需達成若干條件方可作實，包括杭州一芯需向艾伯資訊如實及完整地提交盡職調查所需的全部文件，以及雙方對投資價格、投資協議條款及條件達成一致，並於2023年4月6日或之前就最終投資協議簽署具法律約束力的文件。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「當前中國經濟環境開始復甦，杭州一芯所在的業務領域具有龐大增長潛力，未來其研發和生產的元件需求量有望穩定上升，展現可觀的增長能力。此外，杭州一芯的業務與集團的主營業務智能終端產品銷售業務有強勁協同效應，可為集團的信創産品提供穩定的原材料供應，長遠有助夯實集團在信創産品研發和生産方面的實力，加速推進全國產化產品落地。我們相信，是次投資將有助集團多元發展硬件業務以進軍芯片製造業務，繼續走在行業先端，持續在業務上實現突破。集團將把握產業的黃金發展機遇，務求提升業務多元性，創造長線可觀的回報。」



另外，為進一步擴大股東基礎及增強資本實力，集團以配售價每股1.50港元配售最多5,333.2萬股股份。配售價與3月7日收市價每股1.50港元一樣，並較股份於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股1.466港元溢價約2.32%，而所有承配人均為獨立第三方。此次配售股份總數佔現時已發行股本約7.99%；假設已發行股本概無其他變動，經配售事項擴大後的公司已發行股本約7.40%。經扣除配售相關費用及開支後，集資所得款項淨額預計約為7,789.0萬港元，主要用於認購杭州一芯新股份、償還債務，以及用作集團往後之一般營運資金。



黎子明先生補充：「除了擴大股東基礎外，是次配售新股份旨在集團補充長期資金，加強流動資金狀況，目標提升整體資本實力，讓我們得以捕捉科技領域的機遇，投資對集團長遠發展有利的公司或項目。目前，艾伯科技正處於黃金發展期，集團不斷加快發展步伐，致力完善研發實力及優化產業鏈，務求提高整體競爭力，從而聚焦回應市場的殷切需求，捕捉信創國產化替代『萬億級市場』的機遇，為持份者爭取更佳回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。2022年，艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府合作展開智能製造產業園項目，未來將大力推動信創產品發展。



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