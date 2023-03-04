Friday, 3 March 2023, 16:09 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC推出專用安全網關提升企業營運效率及用戶體驗 升級基建提高可用、可靠及安全性

企業採用混合工作模式及營運流程對網絡安全更高要求

香港, 2023年3月3日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) ，宣佈於中國國內部署首個專用安全網關 (Private Secure Gateway) 服務節點，賦能企業在全球營運更高效安全。中信國際電訊CPC 推出的專用安全網關，專為不同類型行業，特別針對跨國企業與使用混合工作模式的區域業務公司，打造跨越全球的高私用性連接，提高網絡安全水平。專屬客戶可透過專用網絡服務節點安全連接，不但提升工作環境並保障業務數據的安全性、與高可用性。



最新的專用安全網關服務整合了全球最大雲安全平台公司Zscaler的零信任架構平台，為企業客戶提供全面及安全的混合工作環境。企業能夠保持對其專用及公用網絡的控制，同時維持最高的服務水平及營運效率。此服務是兩間公司擴展合作的最新成果，積極回應客戶在大中華區及全球日益增長的混合工作流程及高度安全網絡環境的需求。



加強合作以推動數碼轉型

是次合作，充分發揮中信國際電訊 CPC 與 Zscaler兩間公司最佳的協同效應。在中國國內推出新的專用安全網關服務節點，彰顯中信國際電訊CPC進一步加強其廣泛遍佈全球的基礎設施，更有效地支援及加速企業的數碼轉型之旅。通過 Zscaler 世界級的雲端安全技術，專用安全網關為不同的企業業務應用程式提供更高的安全及可用性，為中信國際電訊 CPC 的全球客戶提供安全可靠服務，同時優化大中華區的連接服務。中信國際電訊 CPC透過啟動最新的專用網關，能更有效地提供合適的定制化解決方案應對客戶需求，包括合規管理及更強大穩定的網絡。



Zscaler 亞太區渠道聯盟總監福阿德·法羅克尼亞先生 表示：「隨著企業轉為靈活的工作模式，不斷增長的混合雲需求，以及對網絡安全的日益關注，一個可加快數碼轉型的快速安全平台是至關重要。我們很高興將我們的技術與中信國際電訊 CPC 世界級基礎設施、廣泛的業務網絡及深厚的市場知識互相結合，以擴大 Zscaler 的業務版圖並進一步增強我們對大中華區客戶的服務能力。」



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「最新的中國國內安全網關項目，標誌著我們與 Zscaler團隊合作的成果，攜手打造客戶專屬安全網關，提升產品差異化市場優勢，發掘更多的市場潛力，為大中華區企業提供更多元化及定制化的解決方案。我們期待透過與 Zscaler 及其他合作夥伴開創更多創新項目，持續提升我們的客戶服務質量。」



定制化服務優化用戶體驗

憑藉中信國際電訊 CPC 過去二十多年服務不同行業的經驗與優勢，擁有豐富經驗的項目分析師及工程師團隊，一直以專業服務配合客戶需求定制多樣化、高質量企業級ICT解決方案，協助客戶在多變的營運環境中保持競爭力。



中信國際電訊 CPC為一家服務多年老客戶，總部位於新加坡，亞洲領先的上市房地產投資管理及發展公司，打造一站式跨國ICT解決方案。配合客戶市場發展把服務板塊從亞太區伸延至中國，日常營運需要通過軟件即服務 (SaaS) 模式把內部部署的伺服器遷移至雲端，以獲取高度的業務靈活性、連接性及可用性，確保其業務無縫營運至多個地區及國家。雙方根據中信國際電訊 CPC 的分析師建議，決定在大中華區構建專屬安全網絡項目，其中包括為企業佈置首個位於中國國內的專用網絡安全網關，該專屬解決方案成功助客戶從 MPLS架構轉移至靈活安全的 SASE及SD-WAN 網絡設計布局，綜合雲網安底座也為客戶營運提供了高質量安全保障。



作為全球領先的數智通訊服務供應商，中信國際電訊CPC在中國國內推出的專用安全網關是其持續追求創新、致力為客戶識別及解決痛點等現實問題的最新案例。最新網關結合中信國際電訊 CPC 全面的託管安全服務，包括端到端 WAN 管理、具有全面 UTM 功能的託管防火牆服務，並無縫整合至 TrueCONNECT™ SASE 及 TrueCONNECT™ 混合 SD-WAN 解決方案。由專屬職員提供的 24x7 實時監控及支援，令客戶安枕無憂。



藍泰來指出：「我們很榮幸能夠再次協助客戶應對挑戰，實現可持續發展。在是次部署中，我們加強了大中華區及亞太地區的連接及安全性，滿足在這關鍵地區營運的企業多變的基礎設施需求，包括提高網絡性能、為在家及其他遠程站點工作的員工提供安全及可靠服務、新業務模式下對中國國內的網絡流量的需求，以及新的網絡威脅風險。展望全新專用安全網關的客戶解決方案，有效簡化網絡管理，體現我們為客戶提供一站式服務。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

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