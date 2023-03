Friday, 3 March 2023, 08:43 HKT/SGT Share: ChatGPT背後的人工智能 一窺聯控如何為智能轉型賦能

香港, 2023年3月3日 - (亞太商訊) - 據信報財經新聞報道,最近,OpenAI 公司推出的聊天機器人軟件ChatGPT 以燎原之勢掀起了一輪AI產業新浪潮,有行業內人士推斷,商業秩序或將因此發生劇變,人工智能相關領域也受到更為廣泛的關註。



科技部高新技術司司長陳家昌在2月24日的「權威部門話開局」新聞發佈會上介紹,人工智能對社會經濟的發展具有滲透性、擴散性和顛覆性作用,正在引領科研範式變革。積極於包括人工智能在內的各前沿技術領域佈局的企業不在少數,聯想控股(3396.HK)便是其中一家。



人工智能新算力:落子普惠算力,賦能各行轉型



ChatGPT在交互性對話方面的優勢令人印象深刻,這其中少不了算法、數據和算力這三大核心要素的優化與結合。其中算力更是被譽為人工智能「發動機」,推動千行百業轉型升級。



中國科技類企業亦不乏這方面的佈局與深耕,聯控成員企業聯想集團(992.HK)董事長兼CEO楊元慶在上個月就曾表示,ChatGPT是建立在很大的算力或者高性能計算基礎上的,在這個領域裏,聯想在全球5500個超級計算機裏邊就有近180台超級計算機,是全球最大的高性能算力提供商,隨著ChatGPT熱潮的持續提升,相信會進一步帶動算力需求的提升。



在北京冬奧期間,聯想集團為北京氣象局搭建了800台高性能計算系統,通過在場館內外部署的傳感器以及手持車載移動檢測設備,收集氣象數據,用超級計算機做實時AI分析,為本屆冬奧會期間復雜的山地百米級、分鐘級天氣預報提供保障,直接證明了聯想集團的算力優勢。



此外,聯想集團還憑藉高性能計算機領域的突出貢獻和創新實踐,榮獲「中國智能計算領軍企業」稱號。聯想集團立足於「端-邊-雲-網」的新算力基礎架構,致力於將算力轉化為產品和服務,並推動其在產業AI計算、企業智算、雲計算、數智人等多個場景落地,邁向「融合化、場景化、訂閱化及綠色化」的普慧算力新賽道,助力各行業智能化轉型。近期,聯想集團推出了全新的服務器品牌「聯想問天」,並發佈首款產品——聯想問天GB5520 V3服務器,這意味著聯想集團普慧算力佈局完成關鍵「落子」,逐步實現算力的普及和智慧賦能。



除了聯想集團,聯控旗下其他成員企業亦超前佈局人工智能產業鏈多個環節,從前沿技術到產業落地均有所佈局。依託新算力為動能,人工智能得以應用於教育、醫療等多個行業,惠及更多民眾,展現了新價值。同時,應用落地場景也逐步從泛C端領域向傳統行業輻射,開啟各行各業數智化轉型的新階段。



人工智能新價值:AI成果轉化,惠及醫療教育「N」行業



黨的二十大報告強調,要加強企業主導的產學研深度融合,強化目標導向,提高科技成果轉化和產業化水平。依賴通用認知智能大模型算法研發及高效訓練底座平台,人工智能被廣泛應用於教育、醫療等「N」多個行業,形成不同領域的大模型版本,打通科研成果「最後一公里」。



在全球範圍內備受關註的AI製藥領域,聯控旗下的君聯資本所投企業望石智慧(StoneWise),作為一家AI驅動新藥研發企業,藉助豐富的藥物研發行業認知、創新的數據集成方法和強大的軟件與工程能力,搭建了一體化技術平台,用於提升新藥研發中多個關鍵環節的效率與成功率。



除了AI製藥,ChatGPT同源技術、旨在促進人工智能發展和應用的AIGC在教育場景的落地研發中,發揮出了AI與語言文本處理方面結合的優勢,被嘗試應用於細分學習場景中。科大訊飛是2001年君聯資本成立後投資的第一家企業,其依託和中國科學技術大學承建的認知智能全國重點實驗室,聚焦面向在人工智能的多維需求,在取得了一係列領先的技術研究成果之後,於產業端實現了大規模應用。其中,最廣為人知的成果之一,就是科大訊飛的機器智能閱卷技術,已被應用到多地中高考的閱卷現場,每年服務考生超過600萬,AI技術在文本智能化處理方面的優勢可見一斑。



人工智能新階段:輻射傳統行業,向數智化轉型



從泛C端領域向航空、能源、製造、政府等傳統行業輻射,AI應用的落地場景向多維化發展,加速落地覆蓋企業經營生產的各個環節,促成各行各業的數智化轉型。



君聯資本於2016年領投C輪融資且後續有加投的國內一站式數據智能供應商海致科技,將「知識圖譜」引入航空智能製造領域,幫助中國商飛支線飛機ARJ21產能爬坡過坎,提升產線效能。另外,海致科技還成為電力、金融等領域知識圖譜行業標準製定的參與方。



隨著AI算法和算力的繼續提升,以及各領域對知識圖譜產業的重視與應用,AI的認知邊界仍不斷擴大以推動數字化技術重塑產業鏈,人類社會的生產力也將因此迎來飛躍式發展。



站在企業的數智化轉型角度,聯控旗下聯想之星2018年所投企業達觀數據,深耕AI中的自然語言處理領域,首創了「智能RPA」系統,將機器人流程自動化RPA與智能文本IDP相融合,廣泛應用於辦公超自動化場景,為眾多500強知名企業客戶的「智慧辦公」創造了價值,提高辦公效率的同時,也加速了企業數智化轉型的進程。



另外,AI的玩法遠不止於此,斯坦福大學發表論文證明AI可以像人類一樣「察言觀色」。2011年,獲聯想之星天使投資且相伴多年的曠視科技旗下的人工智能開放平台——Face++能夠分析檢測出人臉情緒,並反饋置信度分數,通過與情緒識別技術相結合,將能更為有效地探知人的情緒、註意力等因素。基於大數據及機器學習的這項情緒分析技術也已成為熱門應用,且正不斷加速其商業化進程。



人工智能不僅已成為各大投行和券商2023年投資策略中重點關註的領域之一,更是引領了戰略性新興產業的發展,成為了經濟增長新引擎。筆者相信,隨著聯控旗下各成員企業不斷加深在各新興產業、硬核科技領域的規劃佈局,通過堅持科技創新,賦能各行業數智化轉型,在未來將會不斷釋放出更多經濟效益與社會價值,後續發展值得長期留意。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network