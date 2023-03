Thursday, 2 March 2023, 18:25 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 復甦溫度與政策脈絡 廣發証券2023年春季資本論壇成功開幕

香港, 2023年3月2日 - (亞太商訊) - 2023年3月1日,由廣發証券(000776.SZ 1776.HK)主辦的「『復甦溫度與政策脈絡』——廣發証券2023年春季資本論壇暨上市公司閉門交流會」在成都成功開幕。各金融機構和上市公司代表、戰略客戶、高淨值客戶、產業專家、行業資深人士等3000餘人到場參會,探討新階段政策脈絡,感知中國經濟復甦溫度,挖掘行業投資機遇。



中國宏觀經濟研究院決策諮詢部主任孫學工,復旦大學特聘教授、教育部「長江學者」特聘教授、復旦大學複雜決策分析中心主任唐世平,廣發証券首席經濟學家郭磊博士,廣發証券策略研究首席分析師戴康,廣發証券固定收益首席分析師劉郁等嘉賓出席活動並作主題演講。廣發証券副總經理張威為大會致開幕辭,大會主論壇由公司首席經濟學家郭磊博士主持。



張威表示,本次論壇將全面複盤「經濟復甦溫度」和「當下政策脈絡」,為下一階段投資提供參考座標。隨著全面註冊制的大幕開啟,產業和資本的良性互動將為中國式現代化提供澎湃動力。廣發証券將依託雄厚的研究實力,把「研究+N」作為賦能核心業務發展的重要戰略之一,著力打造「政府、銀行和泛財富管理生態圈」,為廣大機構客戶、公司客戶和財富管理客戶提供專業化服務。



孫學工就2023年經濟形勢判斷與政策邏輯進行主題演講,剖析了中國經濟面臨的機遇和挑戰、未來一段時期的政策發力點。唐世平從國際熱點問題入手,分析了大視野下的未來世界格局以及中國在其中的可能作為。



郭磊博士在題為「年初以來的宏觀定價線索」的主題演講中分析認為,年初以來的宏觀面主要是圍繞著五條線索。第一是居民生活半徑打開,GDP逐步正常化。消費和服務業高斜率開局;伴隨著預期好轉和社融傾斜,製造業也有一個高景氣的起步。第二是去年10月以來美元下行、人民幣上行,這導致大宗商品一度出現逆美元交易,以及人民幣資產的重估。第三是歐美經濟韌性,這帶來其加息預期上修,市場重新交易緊縮;同時,它也帶來了中國出口預期的調整。第四是地產和汽車尚未典型啟動,這導致市場對於復甦的持續時間仍存觀察情緒。第五是股票、利率的定價缺口逐步收窄,低估已經不像去年下半年那麼明顯,但空間仍在。下一階段,經濟的最後一塊拼圖地產將會有一個中等程度修復,伴隨著向新發展模式的切換,預計修復持續時間較長。實際GDP全年會有5.5-6%的增長。在這一過程中,企業盈利增速將從低位逐步回升。從「PPI定買賣」的歷史經驗來看,PPI上行期權益資產存在盈利支撐,盈利對市場形成牽引,熊市概率偏低。



戴康在主題演講「23年春季策略展望:破曉迎春,優選△g」中表示,將維持A股「修復市」,港股「走牛市」的判斷。他提出,A股港股的ERP已下行至接近2010年以來歷史中樞,需進一步等待「此消彼長數據確認」。如果中美「此消彼長」方向不變,則短期呈現「中美共振不弱」格局。2022年10月,美債利率頂已探明,港股「天亮了」,美股性價比不高。本輪「市場底」非系統性「估值底」,板塊賠率分化。此外,戴康還認為,2023年將是經濟觸底復甦的拐點年,「預期照向現實」的強弱將決定指數的彈性和風格;初步預判2023年外需有壓力,內需有潛力;4月決斷,核心看地產基本面。地產強復甦=強現實,反之則反。當前「強預期」△g繼續佔優;待強弱現實驗證或估值失衡,H2風格向g切換。



行業配置建議方面,戴康認為,從低估值△g到低估的高g,主題投資政策主線「中特估值」。「強預期」階段繼續配置低估值高△g:地產鏈消費建材、傢俱;開復工鏈自動化設備、工程機械、重卡;疫後消費修復鏈中的生物製品、創新藥、中藥及休閒食品,成長方向的半導體設計、信創、遊戲、廣告。「4月決斷」後,可觀察估值比價,探索從高△g向低估的高g的切換:新能源車鏈的電池、輕量化及汽車電子,儲能鏈上的儲能電池、控溫設備,以及景氣韌性的通信設備;而「中特估值」政策主線,則建議重點關注受益央國企改革及產業轉型的航空航天、信創、運營商、綠電。



劉郁圍繞「政府債務的昨天、今天和明天」發表演講,一方面分析了債務形成的原因及債務壓力顯現的主要表現,認為地方存量債務的根源在於,過去的部分投資,投入到了回報偏低的項目,並未形成真正的可以帶來現金流的資產。有債務而無項目現金流,需要財政提供還本付息的資金,是個別地區債務壓力大的根源。另一方面也分析了債務化解的方法:海外政府處理債務問題,一般通過降低利率的方式,美國、日本和歐元區,通過零利率甚至負利率,將付息壓力降到可接受的水準。拉長時間來看,通脹也可以稀釋債務,因通脹上行時財政收入增長,往往超過新增債務融資利率上行的影響。而我國選擇了與海外政府不同的第三條債務化解之路,試圖通過嚴控增量+化解存量,有效穩定了宏觀杠杆率。劉郁認為,展望未來,政府相關債務壓力的釋放,預計仍將通過置換進一步降低存量債務利息負擔(地方政府債或者金融機構置換);同時增量資金投到回報率相對較高、又有經濟效益和社會效益的項目,在發展中解決債務問題。



除主論壇外,2023年3月1-3日,廣發証券還將精心籌劃10場分論壇,包括港股、大類資產配置、地產產業鏈、電子行業復甦與滲透、數字經濟、雙碳週期&能源革命、製造復甦和大國安全、疫後消費回暖等市場關切的話題,邀請逾100位元重磅行業專家、逾600家上市公司高管,包括50餘名上市公司掌門人,與海外內投資者進行深度交流,挖掘中國式現代化偉大進程中的機遇和價值。





