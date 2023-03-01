Wednesday, 1 March 2023, 11:41 HKT/SGT Share: 科倫博泰遞表港交所：全球ADC的先鋒 豐富管線構長期價值

香港, 2023年3月1日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，近年來，全球及中國的腫瘤藥物市場迅速擴張，眾多創新藥企紛紛跑馬圈地，欲在各細分賽道上有所建樹。而在全球ADC領域，由科倫藥業（002422.SZ）控股的四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」）乃其中佼佼者。2月24日，科倫博泰向港交所遞交主板上市申請，高盛及中信證券為聯席保薦人。



招股書顯示，科倫博泰是一家全面一體化的創新生物醫藥公司，致力於創新藥物的研發、製造及商業化，以解決中國乃至全球尚未滿足的重大醫療需求。值得一提的是，科倫博泰也是全球ADC的先鋒以及領先開發商，在ADC開發方面擁有十年以上的經驗，是中國首批也是全球為數不多的建立全面一體化ADC平台OptiDC的生物製藥公司之一。



全球ADC開發先行者 技術實力行業領先



隨著生物技術的發展，癌症治療已經由傳統治療方式向以抗體藥物為主的精準治療轉變。在抗體藥物中，由於ADC較單抗而言可能具有增強的療效以及更多的靶向選擇，因此具有極大的治療潛力，已然成為發展最快的癌症治療的方式之一。



經過十多年的發展，科倫博泰建立了一個世界領先的ADC開發平台(OptiDC )，為其在ADC整個生命週期的系統開發提供支持。根據招股書，OptiDC 由3個三個能力支柱支持：對生物靶點和疾病的深入瞭解、經過測試和驗證的ADC設計與開發專業知識以及多樣化的ADC核心元件庫。ADC核心元件庫使公司能夠設計出針對不同生物靶點進行優化的定制ADC，并在ADC工藝、 製造和質量控制方面積累了豐富的專業知識，值得注意的是，科伦博泰的ADC平台迄今已通過臨床前研究及臨床試驗對超過800名患者進行測試及驗證。



其中，核心產品之一的SKB264定位為中國首款國產TROP2 ADC，該藥物在提高了ADC穩定性的同時保持ADC生物活性，從而增強其靶向能力並降低其脫靶和在靶脫瘤毒性，有望可使治療窗口擴大；另一核心產品A166定位靶向多種發病率高且存在未滿足醫療需求的癌症適應症，有潛力成為中國首款用於晚期HER2+ BC的國產ADC。SKB315 是一款擬用於治療晚期實體瘤的新型CLDN18.2 ADC，在多個存在異質性CLDN18.2表達的臨床前體內腫瘤模型中表現出良好的療效及安全性，表明其具備良好的治療潛力。



科倫博泰在ADC方面的技術實力也得到全球頂級生物製藥公司認可。截至目前，公司已與默沙東訂立三項許可及合作協議，以開發用於癌症治療的多達九項ADC資產，預付款及里程碑付款總額高達118億美元。根據弗若斯特沙利文的資料，科倫博泰是首家將內部發現和開發的ADC候選藥物許可予前十大生物製藥跨國公司的中國公司。其與默沙東達成的開發多達七項臨床前ADC資產的合作是迄今為止由中國公司獲得的最大生物製藥對外許可交易，根據Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金額計，亦是全球最大的生物製藥合作。



三大技術平台凸顯創新能力 擁有多元化產品管線



除了ADC平台外，科倫博泰還建立了兩個分別專注於大分子及小分子技術的核心平台，作為其發現及開發創新藥物的基礎，以解決特定疾病領域未被滿足的醫療需求。



其中，大分子平台主要專注於單抗及雙抗，擁有從抗體發現及優化到生物加工及規模化製造的端到端抗體開發能力。小分子平台則由整合的藥物化學及計算機輔助藥物設計 (CADD)技術所推動，幫助公司合理化以及加速臨床前藥物發現。



利用多平台的技術專長，科倫博泰能夠開發高效、優質的差異化資產，在ADC、單抗、雙抗及小分子藥物等領域建立了一個強大的資產管線。公司已建立涵蓋所有主要藥物開發功能的創新能力，包括研發、生產、質量控製及商業化，能夠战略性地快速推進差異化及具有臨床價值管線的33項产品，其中13款處於臨床階段，4款處於關鍵試驗或NDA註冊階段，涵蓋腫瘤藥物領域以及特定非腫瘤疾病領域。



在腫瘤藥物管線方面，科倫博泰擁有三项ADC产品以及A167、A140及A400。其中，A167PD-L1預計將為公司首個商業化產品及免疫治療管線的主打產品；A140有望成為首款中國生產的西妥昔單抗生物類似物；A400 定位為首款國產治療NSCLC、MTC及其他RET變異高患病率實體瘤的二代選擇性RET抑制劑。



不僅如此，科倫博泰還戰略性地佈局腫瘤以外的治療領域，其非腫瘤管線覆蓋具有大量患者群體和大量未滿足醫療需求的各類疾病與病症，包括類風濕性關節炎、斑禿、慢性肾脏病（CKD）相关的瘙痒症、中重度哮喘及血栓栓塞等。



綜合來看，科倫博泰同時擁有ADC、大分子和小分子藥物產品管線，展開了多樣性的治療領域佈局，產品管線優質且豐富，未來，在國家鼓勵生物醫藥發展的大背景下，伴隨公司產品的持續推進以及差異化優勢的體現，科倫博泰有望在生物製藥領域建立更廣泛的全球影響力，實現基於長期價值的內生增長。





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