維天運通（股份代號：2482）宣佈全球發售

香港, 2023年2月27日 - (亞太商訊) - 中國最大的數字貨運平台之一的運營商合肥維天運通信息科技股份有限公司(「維天運通」或「公司」,股份代號:2482)宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。



發售摘要:

-- 全球發售股份數目:43,211,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定);

-- 香港發售股份數目:4,322,000股H股(可予調整);

-- 國際發售股份數目:38,889,000股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定);

-- 發行價範圍:每股H股2.9港元至3.5港元;

-- 香港公開發售將於2023年3月2日(星期四)中午12時正(白表eIPO服務申請於上午11時30分)截止;

-- 預期H股在2023年3月9日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣;

-- 海通國際資本有限公司為獨家保薦人。



維天運通前身於2002年在北京成立,於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料,截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月,按線上GTV計,公司運營著中國最大的數字貨運平台之一,為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供数字货运服務。近年來,公司業務規模整體呈現增長態勢,2019年到2021年,公司數字貨運業務的線上GTV分別為人民幣234億元、人民幣279億元及人民幣380億元。截至2022年9月30日,公司已為超過11,600名託運方及270萬名貨車司機提供了服務,完成了總計超過3,620萬份託運訂單。



此外,公司亦運營「線上+線下」貨車司機社區—卡友地帶,以及貨車銷售及後市場綜合解決方案組合-卡加。根據灼識諮詢的資料,按截至2021年12月31日的註冊用戶數量計,卡友地帶是中國最大的貨車司機社區和中國最大的物流行業社區。卡友地帶及卡加業務為公司數字貨運業務提供了戰略價值補充,產生強大的協同效應。



維天運通計劃發售的股份數目為43,211,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定),其中香港公開發售股份數目為4,322,000股H股(可予調整),此外38,889,000股H股的股份則作為國際發售(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)。發售價範圍為不高於每股H股3.5港元及目前預計不低於每股H股2.9港元。



是次香港公開發售於2023年2月27日(星期一)開始,並預期於2023年3月2日(星期四)中午12時正(白表eIPO服務申請於上午11時30分)截止。公司的H股股份預期將在2023年3月9日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣。H股將以每手買賣單位1,000股H股買賣。



假設發售價為每股H股3.2港元(即指示性發售價範圍的中位數),及假設超額配售權未獲行使,公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約為75.9百萬港元(經扣除就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支)。公司目前擬將該等所得款項淨額用於:1)進一步升級並加強公司的數字貨運業務,旨在滿足公司的客戶於更多元化的業務場景下更深入的需求,並堅持不懈地改善公司數字貨運業務的用戶體驗;2)進一步擴大公司的卡友地帶及卡加車服;3)增強公司的研發力度及加強公司的技術能力;4)招募額外銷售、營銷及運營人員,使公司的人才儲備與業務增長相一致;及5)營運資金及其他一般公司用途。



公司基石投資者合肥高新建設投資集團有限公司及與泰控股(香港)有限公司已同意認購合约68.16百萬港元可購買的相應數目的發售股份。



海通國際資本有限公司為獨家保薦人。海通國際證券有限公司為整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信里昂證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。華盛資本証券有限公司、山高國際證券有限公司及佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



關於維天運通



合肥維天運通信息科技股份有限公司,其前身於2002年在北京成立,於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。公司力求惠及並賦能道路貨運行業生態系統的參與者,並通過數字化服務促進生態系統參與者之間的協作,提高協作的透明度及協同效應,並幫助該等參與者通過重複交易建立起更為平衡且互惠的關係,助力中國道路貨運行業的標準化和可持續發展。





